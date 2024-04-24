Как выглядит антисоциальное жилье в Венесуэле

Они, конечно, не такие, как российские человейники. Но в них точно также живут сотни тысяч простых людей, как правило балансирующих на черте бедности или находящиеся далеко за ней.

Сегодня хочу показать вам немного таких спальных районов из разных венесуэльских городов.

Здесь есть два очень разных варианта решения жилищного вопроса для простых людей: государственное жильё и самострой из всего, что попалось под руку в местах, которых люди просто застраивают и заселяют сами по себе, не получая никаких разрешений и согласований от государства.

То есть, жильё социальное и жильё антисоциальное.

Примерено треть жителей столицы Венесуэлы, Каракаса, живёт как раз в таком, антисоциальном жилье, фавелах.