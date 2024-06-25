Туриста, который заблудился и провел в горах 10 дней, нашли живым

34-летний американец Лукас Макклиш отправился в трёхчасовой поход по горам Калифорнии, а в итоге заблудился и провёл там 10 дней. Его нашли в государственном парке Big Basin Redwoods — голодного, измученного, но живого.
Макклиш отправился 11 июня в трехчасовую прогулку по государственному парку Биг-Бейсин-Редвудс в Боулдер-Крик. У него было мало припасов, и он никому не сказал о том, куда идет, потому что планировал провести там только вторую половину дня. Он даже не удосужился надеть рубашку.
«Я ушел с парой штанов, походными ботинками и шляпой, — рассказал Макклиш в интервью KGO-TV. — У меня был фонарик и складные ножницы, похожие на Leatherman, — вот и все».
Во время прогулки, несмотря на свой походный опыт, мужчина заблудился, сбившись с запланированного маршрута. Он провел девять ночей и десять дней в дикой местности. Пил воду из из ручья, зачерпывая ее своим ботинком, питался дикими ягодами и спал на мокрых листьях.
Макклиш, опытный турист, занимающийся ландшафтным дизайном в лесах, пострадавших от лесных пожаров, сказал, что был поражен тем, что заблудился — и так быстро. Его родители забили тревогу только тогда, когда он не пришел на обед в День отца 16 июня — через пять дней после того, как отправился в путь. После этого начались масштабные поисково-спасательные операции с участием около 300 человек.
20 июня пара рейнджеров услышала крики о помощи. На место был отправлен беспилотник, и мужчину быстро нашли с помощью собаки-ищейки. Он потерял около 15 кг веса. В больнице медики извлекли камни из его спины — он серьезно поранился, поскользнувшись и съехав на спине со скалистого обрыва. Также он получил переохлаждение.
Макклиш рассказал, что сначала рассматривал свое затруднительное положение как шанс проверить свои навыки выживания:
«Я заядлый путешественник, так что для меня отправиться на ночь или две не является чем-то необычным. Так что я просто отправился в поход. Каждый день я поднимался в каньон, спускался в каньон, шел к следующему водопаду, пил воду из ботинка.
Я чувствовал себя комфортно и не беспокоился. За мной следил горный лев, но он держался на расстоянии. Я думаю, это был просто кто-то, кто присматривал за мной».
Однако к пятому дню Макклиш начал беспокоиться и искать способ вернуться к цивилизации.
«Я знал, что если буду следовать за солнцем, то в конце концов доберусь до океана, но я не знал, как далеко от него нахожусь», — сказал он.
Проблему также создавал тот факт, что местность сильно изменилась в результате лесного пожара, произошедшего в 2020 году. Это затрудняло ориентирование.
«Это одна вещь, которую я не учёл, — когда огонь проходит через такую местность и уничтожает её, она превращается в пустыню, и вы не можете сориентироваться, — пояснил он. — Привычные маркеры, указывающие направление, такие как оленьи тропы или туристические маршруты, исчезли».
На восьмой и девятый день, после того, как Макклиш поранил спину и получил переохлаждение, он начал кричать и звать на помощь. И постоянно мечтал о еде, поскольку был вынужден выживать за счет диких ягод.
«Я хотел буррито или тако, — сказал он. — Именно об этом я думал каждый день, когда после первых пяти дней начал понимать, что, возможно, я влип по уши».
Наконец, в четверг, примерно в 19.30, двое парковых рейнджеров поднимались на холм и услышали крики Макклиша.
«Я подумал: "Надеюсь, это не мираж"», — вспоминает он.
Общаясь с журналистами, мужчина признался, что произошедшее не убило в нем любовь к дикой природе. Но этого десятидневного похода ему, наверное, хватит на весь оставшийся год. Пока достаточно.
Вот некоторые уроки, которые можно извлечь из этой истории:
— Всегда сообщайте кому-нибудь о своем местонахождении и планах поездки.
— Имейте при себе достаточное количество припасов, даже если вы планируете короткую прогулку.
— Будьте готовы к неожиданным ситуациям.
— Не паникуйте, если вы заблудились. Сосредоточьтесь на выживании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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пойду как я пару часиков по быстрому в парке погуляю..........
и лавандовый раф на кокосовом молоке