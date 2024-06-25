Туриста, который заблудился и провел в горах 10 дней, нашли живым

Макклиш отправился 11 июня в трехчасовую прогулку по государственному парку Биг-Бейсин-Редвудс в Боулдер-Крик. У него было мало припасов, и он никому не сказал о том, куда идет, потому что планировал провести там только вторую половину дня. Он даже не удосужился надеть рубашку.

«Я ушел с парой штанов, походными ботинками и шляпой, — рассказал Макклиш в интервью KGO-TV. — У меня был фонарик и складные ножницы, похожие на Leatherman, — вот и все».

Во время прогулки, несмотря на свой походный опыт, мужчина заблудился, сбившись с запланированного маршрута. Он провел девять ночей и десять дней в дикой местности. Пил воду из из ручья, зачерпывая ее своим ботинком, питался дикими ягодами и спал на мокрых листьях.