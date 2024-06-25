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Туриста, который заблудился и провел в горах 10 дней, нашли живым

Туриста, который заблудился и провел в горах 10 дней, нашли живым

Автор:
25 июня 2024 13:12
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   заблудился   истории из жизни   истории людей   нашли мужика   поход   походник   турист   
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34-летний американец Лукас Макклиш отправился в трёхчасовой поход по горам Калифорнии, а в итоге заблудился и провёл там 10 дней. Его нашли в государственном парке Big Basin Redwoods — голодного, измученного, но живого.


Макклиш отправился 11 июня в трехчасовую прогулку по государственному парку Биг-Бейсин-Редвудс в Боулдер-Крик. У него было мало припасов, и он никому не сказал о том, куда идет, потому что планировал провести там только вторую половину дня. Он даже не удосужился надеть рубашку.


«Я ушел с парой штанов, походными ботинками и шляпой, — рассказал Макклиш в интервью KGO-TV. — У меня был фонарик и складные ножницы, похожие на Leatherman, — вот и все».


Во время прогулки, несмотря на свой походный опыт, мужчина заблудился, сбившись с запланированного маршрута. Он провел девять ночей и десять дней в дикой местности. Пил воду из из ручья, зачерпывая ее своим ботинком, питался дикими ягодами и спал на мокрых листьях.


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Макклиш, опытный турист, занимающийся ландшафтным дизайном в лесах, пострадавших от лесных пожаров, сказал, что был поражен тем, что заблудился — и так быстро. Его родители забили тревогу только тогда, когда он не пришел на обед в День отца 16 июня — через пять дней после того, как отправился в путь. После этого начались масштабные поисково-спасательные операции с участием около 300 человек.


20 июня пара рейнджеров услышала крики о помощи. На место был отправлен беспилотник, и мужчину быстро нашли с помощью собаки-ищейки. Он потерял около 15 кг веса. В больнице медики извлекли камни из его спины — он серьезно поранился, поскользнувшись и съехав на спине со скалистого обрыва. Также он получил переохлаждение.


Макклиш рассказал, что сначала рассматривал свое затруднительное положение как шанс проверить свои навыки выживания:


«Я заядлый путешественник, так что для меня отправиться на ночь или две не является чем-то необычным. Так что я просто отправился в поход. Каждый день я поднимался в каньон, спускался в каньон, шел к следующему водопаду, пил воду из ботинка.


Я чувствовал себя комфортно и не беспокоился. За мной следил горный лев, но он держался на расстоянии. Я думаю, это был просто кто-то, кто присматривал за мной».


Однако к пятому дню Макклиш начал беспокоиться и искать способ вернуться к цивилизации.

«Я знал, что если буду следовать за солнцем, то в конце концов доберусь до океана, но я не знал, как далеко от него нахожусь», — сказал он.

Проблему также создавал тот факт, что местность сильно изменилась в результате лесного пожара, произошедшего в 2020 году. Это затрудняло ориентирование.


«Это одна вещь, которую я не учёл, — когда огонь проходит через такую местность и уничтожает её, она превращается в пустыню, и вы не можете сориентироваться, — пояснил он. — Привычные маркеры, указывающие направление, такие как оленьи тропы или туристические маршруты, исчезли».


На восьмой и девятый день, после того, как Макклиш поранил спину и получил переохлаждение, он начал кричать и звать на помощь. И постоянно мечтал о еде, поскольку был вынужден выживать за счет диких ягод.


«Я хотел буррито или тако, — сказал он. — Именно об этом я думал каждый день, когда после первых пяти дней начал понимать, что, возможно, я влип по уши».


Наконец, в четверг, примерно в 19.30, двое парковых рейнджеров поднимались на холм и услышали крики Макклиша.

«Я подумал: "Надеюсь, это не мираж"», — вспоминает он.


Общаясь с журналистами, мужчина признался, что произошедшее не убило в нем любовь к дикой природе. Но этого десятидневного похода ему, наверное, хватит на весь оставшийся год. Пока достаточно.



Вот некоторые уроки, которые можно извлечь из этой истории:

— Всегда сообщайте кому-нибудь о своем местонахождении и планах поездки.

— Имейте при себе достаточное количество припасов, даже если вы планируете короткую прогулку.

— Будьте готовы к неожиданным ситуациям.

— Не паникуйте, если вы заблудились. Сосредоточьтесь на выживании.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   заблудился   истории из жизни   истории людей   нашли мужика   поход   походник   турист   
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14  комментариев
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19k
Kucher 52 минуты назад
А выглядит так, словно он пару-тройку лет на городской свалке блуждал.
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25k
MrGod 45 секунд назад
Лошара........,
пойду как я пару часиков по быстрому в парке погуляю..........
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4k
Rom Минуту назад
10 дней? А что он выглядит, будто 10 месяцев там был?
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6k
Hugo_RnD 2 минуты назад
мда. "богатый походный опыт". Однако, умываться не умеет... Да и воду пить ИЗ БОТИНКА - это КАК???!!!!!!!
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43k
Example 6.2.6 8 минут назад
10 дней в лесу - сурово.. Молодец. Обычный, неподготовленный человек, скорее всего и половину этого срока не протянет. Вопрос конечно какая там температура ночью, но тем не менее, даже если там комфортные +25 градусов, то всё равно - ночевать на растительности, в окружении диких зверей, насекомых, с отсутствием обильного питья и высоко калорийной пищи - серьёзное испытание даже для человека со спец подготовкой. (просто значительная часть спец подготовки - это то что тебе надо иметь при себе перед заходом в такие биомы). А тут с голой опой считай с вертолёта в тайгу выкинули - выживай как знаешь. Сам конечно виноват, но тем не менее молодец, что вывез такое испытание.
Ссылка youtu.be
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5k
Serj81 10 минут назад
Буквально вчера фильм был про такого же, только тот 9 дней зимой в горах плутал с бордом, в итоге ноги по колени отрезали, но вроде выжил и живет нормальной жизнью.
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27k
Sheir 19 минут назад
Какая-то мутная история. Пил воду из ботинка... Нафига, ручками зачерпнуть не судьба? Потом ходить в мокром ботинке. Похудел за 10 дней на 15кг...
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11k
Alex 23 минуты назад
Тупой баран
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18k
Kostick Полчаса назад
а мобилу этот кретин тоже не взял? про туристический гармин вообще молчу.
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30k
Егор Полчаса назад
Парковые рейнджеры... гы
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43k
Сергей 37 минут назад
"ушел с парой штанов" ....... Идиот, трое надо было штанов одевать.
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453
ГТА Форевер 43 минуты назад
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20k
Bill 49 минут назад
На восьмой и девятый день «я хотел буррито или тако»
и лавандовый раф на кокосовом молоке
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1913 постов (1828 в горячем)

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