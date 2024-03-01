Владелица дома обнаружила 130-летнюю «капсулу времени», спрятанную под половицами

26-летняя жительница Суиндона (Уилтшир, Великобритания) четыре года назад купила старый дом викторианских времён. Как-то она дала объявление о продаже столика и его пришла купить женщина, которая сказала, что этот дом принадлежал ее семье с конца XIX века и до 2007 года. А еще она рассказала о том, что в доме спрятана «капсула времени».
Новая владелица дома, Мэдлин Гудвин, заинтересовалась этой историей — и действительно нашла под половицами металлическую коробку с «сокровищами» — различными предметами из прошлого. Там лежали пенни 1901 года, пачка сигарет, шляпа, Библия, письмо и еще несколько вещиц.
«Таинственная незнакомка» рассказала, что ее семья жила в этом доме с 1890-х годов, и на протяжении столетия разные люди пополняли «капсулу времени», спрятанную в тайнике под полом. Она также внесла свою лепту, положив туда DVD и газету, когда они продавали дом в 2007 году.
Мэдлин так понравилась идея капсулы времени, что теперь она планирует тоже ее пополнить. И сделать так, что ее могли обнаружить будущие владельцы дома.
«Нам очень понравились поиски тайника и понравилось рассматривать старые вещи. Это было здорово и интересно. К сожалению, непогода добралась до ящика, поэтому письмо от семьи этой дамы было неразборчивым, — говорит Мэдлин. — Также там есть DVD-диск, но нам пока не на чем его воспроизвести! Надо будет найти возможность и посмотреть, что на нем записано».
Мэдлин уже думает о том, что можно добавить в капсулу времени:
«Мы уже начали думать, что можно добавить. У нас до сих пор сохранились все оригинальные викторианские двери, и у каждой из них есть своя дверная ручка, так что мы думаем добавить одну из них в капсулу. Мы также могли бы оставить USB-накопитель с изображениями и, возможно, песнями. Я не знаю точно, когда мы переедем, но еще некоторое время мы собираемся пробыть здесь. Мы будем хранить капсулу. Но придется переложить вещи в новую, герметичную коробку, чтобы сохранить их как можно лучше».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как ни странно, фотографии на бумаге сохранятся гораздо дольше....