Владелица дома обнаружила 130-летнюю «капсулу времени», спрятанную под половицами

Мэдлин уже думает о том, что можно добавить в капсулу времени:

«Мы уже начали думать, что можно добавить. У нас до сих пор сохранились все оригинальные викторианские двери, и у каждой из них есть своя дверная ручка, так что мы думаем добавить одну из них в капсулу. Мы также могли бы оставить USB-накопитель с изображениями и, возможно, песнями. Я не знаю точно, когда мы переедем, но еще некоторое время мы собираемся пробыть здесь. Мы будем хранить капсулу. Но придется переложить вещи в новую, герметичную коробку, чтобы сохранить их как можно лучше».