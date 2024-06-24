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Нарушитель поблагодарил росгвардейцев за техничное задержание

Нарушитель поблагодарил росгвардейцев за техничное задержание

Автор:
24 июня 2024 15:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Росгвардия   алименты   благодарность   задержание   курьёз   
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В Росгвардии сообщили, что их сотрудников благодарят гораздо чаще, чем представляется многим.

Уроженец Гомельской области Белоруссии выразил сердечную благодарность правоохранителям за культурное и техничное задержание. Взяли 47-летнего нарушителя в Москве за распитие алкоголя в общественном месте. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за неуплату алиментов.

В пресс-службе столичного главка Росгвардии рассказали, что обычно поощряют сотрудников за положительные примеры несения службы, но на этот раз награждать росгвардейцев не будут.


«Вообще, у нас такое [поощрение] случается, конечно, когда сотрудники совершили какой-то положительный пример несения службы, на усмотрение руководства. Но именно этот случай – типичное задержание, особого поощрения не будет. Это их работа. У нас это просто рубрика "Курьёзы дня"», — рассказали в ведомстве.


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Метки: Видео   Росгвардия   алименты   благодарность   задержание   курьёз   
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8  комментариев
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1k
Uganda 52 минуты назад
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Горожанин Полчаса назад
Белоруссы даже петербуржцев обогнали по уровню культуры.
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504
потапкин 50 минут назад
Тем, кому кажется, что русские менты вяжут жёстко, стоило бы попасть под рейд хохляццкого ОМОН году так в 2001)))
Вот там если цел остался, то и ладно.
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Burzum
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