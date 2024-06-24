Нарушитель поблагодарил росгвардейцев за техничное задержание

В пресс-службе столичного главка Росгвардии рассказали, что обычно поощряют сотрудников за положительные примеры несения службы, но на этот раз награждать росгвардейцев не будут.

«Вообще, у нас такое [поощрение] случается, конечно, когда сотрудники совершили какой-то положительный пример несения службы, на усмотрение руководства. Но именно этот случай – типичное задержание, особого поощрения не будет. Это их работа. У нас это просто рубрика "Курьёзы дня"», — рассказали в ведомстве.