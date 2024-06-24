Нарушитель поблагодарил росгвардейцев за техничное задержание

В Росгвардии сообщили, что их сотрудников благодарят гораздо чаще, чем представляется многим.
Уроженец Гомельской области Белоруссии выразил сердечную благодарность правоохранителям за культурное и техничное задержание. Взяли 47-летнего нарушителя в Москве за распитие алкоголя в общественном месте. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за неуплату алиментов.
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В пресс-службе столичного главка Росгвардии рассказали, что обычно поощряют сотрудников за положительные примеры несения службы, но на этот раз награждать росгвардейцев не будут.
«Вообще, у нас такое [поощрение] случается, конечно, когда сотрудники совершили какой-то положительный пример несения службы, на усмотрение руководства. Но именно этот случай – типичное задержание, особого поощрения не будет. Это их работа. У нас это просто рубрика "Курьёзы дня"», — рассказали в ведомстве.
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Вот там если цел остался, то и ладно.
Слишком сильно и долго кричали про "мусорской беспредел", и теперь наши менты просто дети в сравнении с любыми другими.
Я вот считаю, что наша полиция должна быть гораздо жёстче.
Не до американского маразма, но, хотя бы, как в Германии.