Супруги выиграли £35 миллионов, но не смогли их получить, потому что не было денег: как так случилось

В Англии пара, которая выиграла 35 миллионов фунтов стерлингов в лотерею, верила, что их жизнь изменилась навсегда, но в итоге ничего не получила из-за того, что на их банковском счете не было достаточно денег.

Супруги Эдвина и Дэвид Найлан приняли участие в розыгрыше и указали 6 выигрышных номеров в приложении Lottomobile, что принесло им выигрыш в сумме в 35 410 млн фунтов стерлингов. Однако их мечты разрушились после того, как они попытались выиграть джек-пот — все из-за их пустого банковского счета.

В службе поддержки клиентов им сообщили, что видят из своих записей, что супруги намеревались купить эти номера, но покупка не состоялась, поскольку на их счету было только 60 пенсов.