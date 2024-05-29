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Супруги выиграли £35 миллионов, но не смогли их получить, потому что не было денег: как так случилось

Супруги выиграли £35 миллионов, но не смогли их получить, потому что не было денег: как так случилось

Автор:
29 мая 2024 09:06
Сообщество : Истории
Метки: в мире   выигрыш   деньги   забавно   история   люди   
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В службе поддержки клиентов супругам сообщили, что видят из своих записей, что супруги намеревались купить эти номера, но покупка не состоялась, поскольку на их счету было только 60 пенсов.

В Англии пара, которая выиграла 35 миллионов фунтов стерлингов в лотерею, верила, что их жизнь изменилась навсегда, но в итоге ничего не получила из-за того, что на их банковском счете не было достаточно денег.

Супруги Эдвина и Дэвид Найлан приняли участие в розыгрыше и указали 6 выигрышных номеров в приложении Lottomobile, что принесло им выигрыш в сумме в 35 410 млн фунтов стерлингов. Однако их мечты разрушились после того, как они попытались выиграть джек-пот — все из-за их пустого банковского счета.

В службе поддержки клиентов им сообщили, что видят из своих записей, что супруги намеревались купить эти номера, но покупка не состоялась, поскольку на их счету было только 60 пенсов.

"Мы пытались пополнить счет, но не заметили, что это также не было зарегистрировано. Вы получаете электронное письмо для подтверждения покупки, но я не вспомнил проверить, потому что это было как раз перед Рождеством, и я был очень занят. Camelot сейчас сказал мне, что они изучают это вместе со своим ИТ-отделом", — рассказал мужчина.

Эдвина говорит, что расстроилась, поскольку они играли несколько лет подряд. Несмотря на такое ужасное разочарование, пара заявила, что продолжит играть в лотерею, надеясь, что в следующий раз им повезет больше.

"Игрок действительно пытался приобрести онлайн-билет Lotto несколько раз, однако на счету игрока было недостаточно средств. Поэтому попытки покупки не были успешными. У нас нет никаких записей о попытках игрока пополнить счет, и никто из нашей команды обслуживания клиентов не мог видеть чисел, которые игрок пытался добавить. Когда кто-то успешно приобретет билет на веб-сайте лотереи, он увидит экран подтверждения покупки, получит электронное письмо с подтверждением покупки и сможет увидеть билет в своем онлайн-аккаунте Национальной лотереи", — заявил представитель Camelot.

В лотерее добавили, что только билеты, которые были успешно приобретены, могут участвовать в розыгрыше. Следовательно, игроки должны убедиться, что на их счету достаточно средств для завершения покупки билета.

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Метки: в мире   выигрыш   деньги   забавно   история   люди   
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8  комментариев
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8k
Игорь Час назад
Теперь они зарабатывают миллионы на ток шоу, рассказывая, как они не смогли получить свои миллионы. Все понятно
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98
WIZEER 48 минут назад
Не жили богато, нефиг начинать.
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40k
russger Час назад
Бред какой-то. Если недостаточно денег для покупки, то покупка бы не прошла. Значит они не выиграли, а просто угадали цифры.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Богато живут в Англии
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
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Тяжолый Орк 2 часа назад
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6k
Денис 2 часа назад
Обещать не значит жениться
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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