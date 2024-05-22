Победитель лотереи креативно скрыл свою личность

Выигрыш в лотерею — событие, которое вполне может изменить жизнь. Но не все победители готовы показываться публике и радостно кричать о том, что они выиграли миллион долларов. Кто-то предпочитает скрываться от множества глаз — как, например, герой этого поста.
Мужчина, выигравший в лотерею Super Lotto на Ямайке, пришел за своим выигрышем в необычном одеянии. Он облачился в знаменитую маску из "Крика", длинное пальто, брюки и перчатки. Известно, что победителя зовут А. Кэмпбелл, и он выиграл 158 миллионов долларов в ямайских долларах (это около 1,2 миллиона долларов в долларах США или 108 миллионов рублей). Мужчина использовал необычный наряд, чтобы скрыть свою личность.
Вот что мужчина рассказывает о своём выигрыше:
"Я посмотрел на свой лотерейный билет, понял, что выиграл, побежал в ванную и закричал: "Я выиграл! Я выиграл!" С того дня меня тошнило. Голова болела три дня, потому что я много думал и осознавал, что произошло. У меня две недели болел живот, и иногда мне было так плохо, что я вообще забывал, что выиграл," - рассказал победитель.
Кэмпбелл рассказал, что первое, что он сделает со своим выигрышем, - купит себе новый дом. По его словам, он всегда бережно обращается с деньгами, не занимает и рассматривает покупки, которые могут в дальнейшем приносить доход. У мужчины есть небольшой бизнес, и он также планирует его расширять.
Возможно, мужчина правильно сделал, пожелав скрыть свою личность. Бывали случаи, когда победители лотереи жалели о своей славе. Вилли Сили, выигравший часть лотереи Powerball на сумму 450 миллионов долларов, в итоге пожалел о том, что стал популярным. Он рассказывал, что не может вернуться к прежней жизни до того, как его выигрыш привлек к нему огромное внимание прессы и общественности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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