Победитель лотереи креативно скрыл свою личность

Вот что мужчина рассказывает о своём выигрыше:

"Я посмотрел на свой лотерейный билет, понял, что выиграл, побежал в ванную и закричал: "Я выиграл! Я выиграл!" С того дня меня тошнило. Голова болела три дня, потому что я много думал и осознавал, что произошло. У меня две недели болел живот, и иногда мне было так плохо, что я вообще забывал, что выиграл," - рассказал победитель.