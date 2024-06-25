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25 самых странных суеверий со всего мира

25 самых странных суеверий со всего мира

Автор:
25 июня 2024 12:00
Метки: миры   страны   суеверия   факты   
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26
Кто из нас, даже если мы из числа не очень-то суеверных людей, не вздрагивал, обнаружив на календаре пятницу, 13-е, и не сомневался, идти ли дорогой, которую перебежала чёрная кошка? В мире существует множество не менее смешных и глупых суеверий - для каждой культуры своих. В этом посте - 25 самых странных суеверий мира!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: миры   страны   суеверия   факты   
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Б.Касторский Полчаса назад
Что за бред про пустое ведро и Александра? Связано было с пересохшим колодцем. Некоторые в деревнях по сей день даже в доме в ведро бросают зерно или мелочь, просто чтобы то не было пустым.
Если про 4 знаю, то остальному после ведер не очень доверяю.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1315 постов (1244 в горячем)

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