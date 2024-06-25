Кто из нас, даже если мы из числа не очень-то суеверных людей, не вздрагивал, обнаружив на календаре пятницу, 13-е, и не сомневался, идти ли дорогой, которую перебежала чёрная кошка? В мире существует множество не менее смешных и глупых суеверий - для каждой культуры своих. В этом посте - 25 самых странных суеверий мира!

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1. Испания 0 Источник: В Испании верят, что "неудачный день" - вторник, 13-е, а не пятница, 13-е. "Вторник" по-испански - "Martes", "день Марса", который в Средние века считался воплощением зла.

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2. Китай 0 Источник: В Китае несчастливым числом считается 4, поскольку слово "четыре" очень похоже на слово "смерть". В некоторых зданиях даже нет четвёртого этажа.

3. Египет 0 Источник: В Египте "несчастливыми" животными считаются совы: считается, что они приносят плохие вести тем, кто увидит или услышит их.

4. Россия 0 Источник: В России считают, что, если вы несёте пустое ведро или даже просто встретили человека с пустым ведром - это дурной знак. Возможно, корни этого суеверия - в том, что покушение на царя Александра II совершил человек с пустым ведром.

5. Руанда 0 Источник: В Руанде женщин учат, что нельзя есть козье мясо - якобы от него растут волосы на лице.

6. Финляндия 0 Источник: В Финляндии (и в некоторых других странах) считают, что убить паука - к дождю.

7. Сенегал 0 Источник: В Сенегале говорят, что стоит держать свои планы путешествий при себе - если о них кому-нибудь рассказать, планы, так или иначе, расстроятся.

8. Малайзия 0 Источник: В Малайзии верят, что, если долго сидеть на подушке, спина и ягодицы покроются чирьями и нарывами.

9. Франция 0 Источник: Французы считают, что наступить в собачьи экскременты левой ногой - к удаче, правой ногой - к невезению.

10. Турция 0 Источник: В некоторых частях Турции верят, что, если жевать жвачку вечером, она превратится в гнилую рыбу.

11. Германия 0 Источник: В Германии боятся чокаться водой - считается, что таким образом вы желаете смерти тому, с кем пьёте.

12. Южная Корея 0 Источник: В Южной Корее считается, что оставить в закрытой комнате включённый вентилятор, когда вы спите - смертельно опасно. В Южной Корее включают вентилятор только с открытым окном.

13. Бразилия 0 Источник: В Бразилии нельзя ставить сумку на пол, иначе якобы владелец сумки обеднеет.

14. Дания 0 Источник: В Дании хранят разбитые тарелки весь год и кладут их под двери друзьям и родственникам в канун Нового года. Считается, что, чем больше под дверьми будет фарфора, тем счастливее будет год.

15. Северная Америка 0 Источник: В Северной Америке считается плохой приметой, если вы наступили на трещину. Кое-где даже верят, что от этого ваша мать сломает спину.

16. Португалия 0 Источник: В Португалии не ходят спиной вперёд - так дьявол может запомнить ваши шаги.

17. Египет 0 Источник: В Египте очень плохая примета - щёлкать ножницами, ничего ими не разрезая. Ещё хуже оставить их открытыми! Так вы "режете" злых духов в воздухе, от чего они сходят с ума и злятся ещё больше.

18. Болгария 0 Источник: Здесь верят, что, если на вас упадут птичьи экскременты - это счастливый знак!

19. Италия 0 Источник: В Италии многие боятся пятницы, 17-го, так как римская цифра XVII состоит из тех же букв, что латинское слово VIXI - "Моя жизнь окончена".

20. Испания 0 Источник: В Испании боятся входить в комнату с левой ноги.

21. Индия 0 Источник: В Индии плохой приметой считается мыть голову или стричься по четвергам и субботам, а также стричь ногти во вторник, субботу или по ночам.

22. Нидерланды 0 Источник: В Нидерландах пение за обеденным столом считается пением для дьявола. Одолжить соль к обеду соседу - тоже плохая примета.

23. Нигерия 0 Источник: В Нигерии нельзя целовать ребёнка в области губ, иначе он вырастет глупым.

24. США 0 Источник: В штате Вермонт во многих домах, построенных в 19 веке, есть "ведьмино окошко", чтобы ведьмы держались подальше от дома. Считается, что ведьма не может залететь в окно, открытое под углом.