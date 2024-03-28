Возможно, кому-то еще неизвестно, что Земля тратит на завершения полного оборота вокруг Солнца не 8760 часов (365 дней), а 8765ч, 48мин и еще 56сек. Во время правления Юлия Цезаря было принято волевое решение суммировать «излишки» за четыре года, добавив одни дополнительные сутки.
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Лишний день в году
Поскольку древние римляне считали началом нового года Первое марта, то лишний день естественным образом приставили к концу февраля. Они называли его «вторым шестым» днем перед началом марта, что на латыни звучит, как «bissextus», а в современном литературном переводе - «високосный год».
Примечательно, что изначально в феврале был, соответственно, 30 и 31 день. Общее число сократили при императоре Августе, признавшем себя равным Юлию. Он повелел, чтобы отныне в месяце, названном в его честь, было бы столько же дней, сколько в июле (названном в честь знаменитого предшественника). От февраля отняли, а к августу прибавили. Так появился таинственный и загадочный день 29-е февраля, который бывает только раз за четыре календарных года.
Почему високосный год считается сложным
Достоверных исследований, подтверждающих наличие связи високосных годов с некими негативными событиями, не существует. При этом имеется весьма «пугающая» статистика. Если не погружаться вглубь прошедших тысячелетий, то она выглядит следующим образом:
- 1908 год - падение Тунгусского метеорита;
- 1912-й - гибель «Титаника»;
- 1976-й - Таншаньское землетрясение в Китае, унесшее жизни около 250тыс. человек;
- 1988-й – Спитакское землетрясение в Армении, разрушившее десятки городов и сотни населенных пунктов. Свыше полумиллиона человек одномоментно лишились крова над головой;
- 2020-й - пандемия коронавируса.
Свадьба в високосном году
Високосные годы у многих ассоциируются с чем-то редким и необычным. Суеверные люди верят, что они далеко не всегда приносят счастье. Поэтому в некоторых культурах считаются неудачными для свадебных церемоний из-за возможных препятствий, неприятностей и негативных последствий.
Современные продвинутые молодые люди, наоборот, мечтают связываться семейными узами именно 29-го февраля, поскольку это круто и эксклюзивно. Вполне логично, поскольку следующий «подходящий день» будет только лишь через четыре года.
29 февраля - традиции в разных странах
В России лишний день всегда считался нежеланным и нелюбимым, оттого избегали на него назначать важные дела – вдруг что-то пойдёт не так. Однако в других странах отношение к этому дню более благожелательное. В Шотландии и Ирландии, например, он известен как «День Холостяка»: женщинам разрешалось делать предложения мужчинам.
Кроме того, в Шотландии был установлен штраф для тех, кто отвергал такие предложения без уважительной причины: им приходилось выплачивать отвергнутым дамам компенсацию или дарить ультрадорогие шелковые платья. Такая традиция также была принята в Дании, где мужчина, чтобы отказаться от невесты, должен был подарить ей 12 пар перчаток. Она, якобы, будет менять их ежемесячно, скрывая отсутствие помолвочного кольца.
В Китае этот день считается очень опасным для пожилых людей, поэтому дети приезжают к ним в гости и угощают горячей лапшой со свиной ножкой, считая, что такое блюдо поможет иммунной системе стать более стойкой и защитить здоровье на целый год.
Високосный год - все даты
Узнать является ли текущий год високосным либо нет довольно просто: число должно делиться без остатка на «4» и\или на «400». Поэтому 2000-й год был високосным, а 1900-й – нет. Если заниматься вычислениями неохота, то воспользуйтесь простой таблицей:
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