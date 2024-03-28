В России лишний день всегда считался нежеланным и нелюбимым, оттого избегали на него назначать важные дела – вдруг что-то пойдёт не так. Однако в других странах отношение к этому дню более благожелательное. В Шотландии и Ирландии, например, он известен как «День Холостяка»: женщинам разрешалось делать предложения мужчинам.

Кроме того, в Шотландии был установлен штраф для тех, кто отвергал такие предложения без уважительной причины: им приходилось выплачивать отвергнутым дамам компенсацию или дарить ультрадорогие шелковые платья. Такая традиция также была принята в Дании, где мужчина, чтобы отказаться от невесты, должен был подарить ей 12 пар перчаток. Она, якобы, будет менять их ежемесячно, скрывая отсутствие помолвочного кольца.

В Китае этот день считается очень опасным для пожилых людей, поэтому дети приезжают к ним в гости и угощают горячей лапшой со свиной ножкой, считая, что такое блюдо поможет иммунной системе стать более стойкой и защитить здоровье на целый год.

Високосный год - все даты

Узнать является ли текущий год високосным либо нет довольно просто: число должно делиться без остатка на «4» и\или на «400». Поэтому 2000-й год был високосным, а 1900-й – нет. Если заниматься вычислениями неохота, то воспользуйтесь простой таблицей: