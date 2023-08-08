Необычные пляжные запреты разных стран

Сезон отпусков... Все едут отдыхать, погреться на песочных пляжах и искупаться в море. Но в некоторых странах существуют довольно забавные правила посещения прибрежной зоны.
У них у всех есть определённые причины. Как говорится, жизнь надо прожить так, чтобы где-то из-за тебя появилась запретительная табличка. Но, так или иначе, правила есть и их надо придерживаться.
Власти города Маспаломас (Канарские острова), утверждают, что рисунки на песке причиняют дюнам непоправимый ущерб. Здесь запрещено любое творчество на пляже. Нарушителей ждут штрафы аж до 600 евро, а при повторном нарушении можно схлопотать уголовную ответственность.
Как известно, пластик не разлагается на протяжении очень долгого времени, и чтобы бороться с этой проблемой, на ряде пляжей Египта и Италии запретили использование любой пластиковой посуды. Логично, ведь нет посуды - нет мусора.
В английском графстве Корнуолл запрещено собирать гальку на пляжах, поскольку она служит защитой прибрежной зоны от разрушительных волн. Тем, кто нарушит закон, грозят не только крупные денежные штрафы, но и принудительное восстановление гальки на пляже. Местные власти сообщают, что этот запрет призван защитить интересы и туристов тоже. Если с пляжа соберут всю гальку, то он скоро перестанет существовать, будучи смытым под натиском волн.
На пляжах острова Сардиния существует тоже строгое правила по сбору пляжных находок. Все материальные доказательства пребывания на пляже, такие как песок или ракушки, запрещено уносить с собой, и за этим внимательно следят городские службы. Для проверки багажа туристов даже используют сканеры, чтобы обнаружить незаконные сувениры. На пляже Ла Пелоза запрещено даже раскладывать полотенца, разрешается использовать только специальные коврики, так как на полотенца налипает песок, а его тоже нельзя вывозить.
Остров Капри весьма популярный курорт, всегда привлекающий туристов. Посетители острова приносят ощутимый доход в бюджет острова, но там запрещена открытая обувь. Местные жители не выносят звука, издаваемого шлёпками при ходьбе. Поэтому ходить в шлепках на Капри строго запрещено.
Руководство калифорнийского округа Оранж запретили искать потерянные вещи на пляжах, так как это стало источником прибыли для многих людей. В песке можно было найти ценные вещи, такие как ювелирные украшения, деньги, и даже документы. В частности, мошенники использовали найденные документы для своих целей, например, для оформления кредитов на чужое имя.
В ОАЭ строго запрещено после захода солнца заходить в воду. Эти правила выдаются в специальной памятке туристам ещё в аэропорту. Ночные купания, курение кальяна, разведение костров на пляже и ночлег на пляже также запрещены. Присутствие животных на пляже запрещено без исключения, независимо от их породы или внешнего вида.
На многих пляжах Испании запрещено пребывание с собаками, за исключением собак-спасателей и собак-поводырей. Некоторые пляжи запрещают присутствие животных только летом, в то время как на других ограничения действуют круглый год. Есть небольшие исключения, когда на пляже разрешается присутствие собак в определенной зоне. В Испании также запрещены платные пляжи, так как они считаются общественным достоянием в соответствии с законодательством страны.
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