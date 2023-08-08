Необычные пляжные запреты разных стран

На пляжах острова Сардиния существует тоже строгое правила по сбору пляжных находок. Все материальные доказательства пребывания на пляже, такие как песок или ракушки, запрещено уносить с собой, и за этим внимательно следят городские службы. Для проверки багажа туристов даже используют сканеры, чтобы обнаружить незаконные сувениры. На пляже Ла Пелоза запрещено даже раскладывать полотенца, разрешается использовать только специальные коврики, так как на полотенца налипает песок, а его тоже нельзя вывозить.



