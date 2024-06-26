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19 невероятных фактов, которые взорвут вам мозг

19 невероятных фактов, которые взорвут вам мозг

Автор:
26 июня 2024 13:00
Метки: интересное   невероятное   факты   
1281
20
Вы думаете, что знаете всё, но на самом деле вы не представляете и малой доли тех удивительных вещей, что творятся в мире! Предупреждаем - в эти 19 фактов действительно сложно поверить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   невероятное   факты   
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7  комментариев
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
каким продажникам и зачем досаждать? Кровь 1000 раз проходит в минуту, за год, за жизнь?
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4
Vovik 6 минут назад
4. Эх! Жаль, что Штирлиц этого не знал.
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19k
Алекс 10 минут назад
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ЗАДОЛБАЛО
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15k
Евгений Полчаса назад
15. Чтобы приготовить яичницу на асфальте, нужна температура в 70 градусов Цельсия

А на бетоне?
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15k
Евгений 37 минут назад
13. Этот парень действительно изменил имя на "Тим Ппппппппппрайс", чтобы досадить продажникам.

Тут недавно был пост про мужика, который не доплатил 60 центов за кредит за машину и ему страховщики вдвое урезали выплату по аварии.
Представляю, как этого будут накрячивать в любой конторе, если в документах не сойдётся количество букв "Р".
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15k
Евгений 41 минуту назад
6. Дети не чувствуют вкуса соли как минимум первые 4 месяца жизни.

Это они сами рассказали? "Не чувствуют" и "не осознают", это разные вещи. С таким же успехом, можно утверждать, что дети до 4-х месяцев не различают цвета.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1317 постов (1246 в горячем)

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