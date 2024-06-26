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Вы думаете, что знаете всё, но на самом деле вы не представляете и малой доли тех удивительных вещей, что творятся в мире! Предупреждаем - в эти 19 фактов действительно сложно поверить.
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3. Поиски Лох-несского чудовища в 2009 году были безуспешны, зато во время их нашли 100 000 мячиков для гольфа
4. Отпечатки пальцев коалы похожи на человечьи, так что коалу даже можно принять за подозреваемого в преступлении
5. Сфенопалативная ганглионевралгия - научное название "обморожения мозга" холодными блюдами и напитками
9. Основатели Google хотели продать компанию фирме Excite менее чем за миллион долларов в 1999 году, но их предложение отклонили
10. Единственные два млекопитающих, у которых нет пупков, - утконос и ехидна (они откладывают яйца)
11. Катар (Qatar) - единственная страна, английское название которой начинается на Q. Ирак (Iraq) - единственная страна, название которой на неё оканчивается.
13. Этот парень действительно изменил имя на "Тим Ппппппппппрайс", чтобы досадить продажникам
17. Если бы Вселенная уменьшилась так, чтобы Земля сжалась до размеров песчинки, Солнце было бы размерами с апельсин,
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: интересное невероятное факты
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ЗАДОЛБАЛО
А на бетоне?
Тут недавно был пост про мужика, который не доплатил 60 центов за кредит за машину и ему страховщики вдвое урезали выплату по аварии.
Представляю, как этого будут накрячивать в любой конторе, если в документах не сойдётся количество букв "Р".
Это они сами рассказали? "Не чувствуют" и "не осознают", это разные вещи. С таким же успехом, можно утверждать, что дети до 4-х месяцев не различают цвета.