Вы думаете, что знаете всё, но на самом деле вы не представляете и малой доли тех удивительных вещей, что творятся в мире! Предупреждаем - в эти 19 фактов действительно сложно поверить.

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1. Плёнка с пупырышками была изобретена как новый вид обоев 0 Источник:

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2. Менее 1% территории Антарктиды свободно от льда 0 Источник:

3. Поиски Лох-несского чудовища в 2009 году были безуспешны, зато во время их нашли 100 000 мячиков для гольфа 0 Источник:

4. Отпечатки пальцев коалы похожи на человечьи, так что коалу даже можно принять за подозреваемого в преступлении 0 Источник:

5. Сфенопалативная ганглионевралгия - научное название "обморожения мозга" холодными блюдами и напитками 0 Источник:

6. Дети не чувствуют вкуса соли как минимум первые 4 месяца жизни 0 Источник:

7. У голов с Острова Пасхи есть тела 0 Источник:

8. В Китае булавки в воротничках помогают офицерам не забывать о высоко поднятой голове 0 Источник:

9. Основатели Google хотели продать компанию фирме Excite менее чем за миллион долларов в 1999 году, но их предложение отклонили 0 Источник:

10. Единственные два млекопитающих, у которых нет пупков, - утконос и ехидна (они откладывают яйца) 0 Источник:

11. Катар (Qatar) - единственная страна, английское название которой начинается на Q. Ирак (Iraq) - единственная страна, название которой на неё оканчивается. 0 Источник:

12. В Париже есть всего один знак "стоп" на весь город 0 Источник:

13. Этот парень действительно изменил имя на "Тим Ппппппппппрайс", чтобы досадить продажникам 0 Источник:

14. Ваша кровь проходит через ваше тело около 1000 раз 0 Источник:

15. Чтобы приготовить яичницу на асфальте, нужна температура в 70 градусов Цельсия 0 Источник:

16. Почти 10% всех костей в теле кошки - хвост 0 Источник:

17. Если бы Вселенная уменьшилась так, чтобы Земля сжалась до размеров песчинки, Солнце было бы размерами с апельсин, 0 Источник:

18. Здороваясь, луговые собачки целуются 0 Источник: