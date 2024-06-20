"Тротула": книга о женщинах 12-13 веков

Когда будущий жених уже был сражён красотой девушки, настоенной на сушёных ящерицах, то самое время подумать о том, чтобы "восстановить девственность". Это сегодня мы уже знаем, что нет никакой, так называемой, плевы, непременно рвущейся во время первого проникновения мужчины в женщину.



Небольшое отступление:

Девственная плева или гимен - это такая биологическая мембрана, частично прикрывающая вход во влагалище. Небольшая складка соединительной ткани, не несущая никакой физиологической функции.

Иногда (да, иногда!) во время первого полового акта гимен может растянуться или надорваться. А многие девочки вообще рождаются без этой мембраны, так как её наличие совершенно бесполезно.

По сути своей, "лишение девственности" - это некий обряд инициации и этим пользовались долгие годы в обществе, чтобы манипулировать женщинами. Те самые "чистые девушки", не бывшие с мужчиной, ценились несравнимо выше тех, кто был уже "грязной" и неважно, как это случилось, пусть даже её изнасиловали.