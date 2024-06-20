"Тротула": книга о женщинах 12-13 веков

Это триптих (три книги) и назван он в честь автора - женщины-врача, которая, по ряду сведений, написана, как минимум, одну книгу.
Авторы других книг неизвестны, но там точно использовались древние латинские трактаты на тему "Тротула".
Кстати, Тротула Салернская, жившая в Салерно, существовала в период с 11 по 13 века (точные даты неизвестны до сих пор. Также в Салерно в те времена существовала сильнейшая медицинская школа, откуда выпускались как мужчины, так и женщины. В школе изучались медицинские трактаты (греческие и арабские), латынь. Всё получилось и город стал Меккой от медицины.
С 12 по 16 века именно эти работы были основным источником информации о женской физиологии.
Не будем углубляться в тонкости лечения всяческих болезней, а лучше посвятить время интересным косметическим процедурам тех лет. Но что же беспокоило женщин Средневековья?
К примеру, можно упомянуть удивительное средство для похудения: даму следовало с ног до головы обмазать коровьим навозом, настоенным на вине и после отправить париться в баню. Таких процедур может быть много и женщина в перерывах должна хорошенечко налегать на еду.
Если дама страдала от длительного воздержания... К примеру, монахиня или вдова, могла прийти с жалобами на, так называемые, развратные мысли, то её спасали специальными компрессами. И даже, будто бы, примочки на интимные места помогали снять повышенное возбуждение.
Средства для волос
Нацелены они были на красоту, улучшение внешнего вида, изменение цвета и приятный аромат.
Если женщина хотела красивый чёрный цвет волос, то ей полагалось сварить в масле ящерицу и после, этим маслом, намазать волосы.
Для осветления использовали новый горшок, в который набивали побольше пчёл с маслом, варили, а потом надо было растолочь варево и намазать на голову.
В головные уборы прятали благовония, чтобы был приятный запах. Или же толкли порошок из разных ароматных специй, добавляли их в розовую воду и пшикали на волосы. Ну это как-то по-божески, в сравнение с растолчёнными живыми существами.
Средства для тела
Дамам не полагалось иметь красные руки, будто бы они крестьянки какие-то. Поэтому отбеливали не только зубки, но и руки.
Средства от пота тоже были, но лишь в том случае, если он был уж очень ядрёным. Но если представить ароматы средневековых улиц, то, наверное, какой-то там обычный запах пота не считался чем-то раздражающим. Для устранения яркого запаха следовало обернуть всё тело тканями, пропитанными вином с рядом разных приправ и снадобий.
Сегодня интернет полон самых разных советов по повышению привлекательности, а вот во времена триптиха "Тротулы", для красоты рекомендовали просто сходить в баню.
И удаление волос с тела, к слову, это не происки последних лет и отчаянного капитализма - этим занимались издавна, столетия назад. Причём средства были настолько мощные, что волосы удаляли вместе с верхним слоем эпидермиса. Ожоги можно было замазать хной, смешанной с яичным желточком, сполоснуться и идти в первую брачную ночь.
Кстати, о консумации брака...
Когда будущий жених уже был сражён красотой девушки, настоенной на сушёных ящерицах, то самое время подумать о том, чтобы "восстановить девственность". Это сегодня мы уже знаем, что нет никакой, так называемой, плевы, непременно рвущейся во время первого проникновения мужчины в женщину.
Небольшое отступление:
Девственная плева или гимен - это такая биологическая мембрана, частично прикрывающая вход во влагалище. Небольшая складка соединительной ткани, не несущая никакой физиологической функции.
Иногда (да, иногда!) во время первого полового акта гимен может растянуться или надорваться. А многие девочки вообще рождаются без этой мембраны, так как её наличие совершенно бесполезно.
По сути своей, "лишение девственности" - это некий обряд инициации и этим пользовались долгие годы в обществе, чтобы манипулировать женщинами. Те самые "чистые девушки", не бывшие с мужчиной, ценились несравнимо выше тех, кто был уже "грязной" и неважно, как это случилось, пусть даже её изнасиловали.
Из-за подобных предрассудков были такие вот замечательные приёмы вроде толчёного стекла и соды, насыпанного во влагалище. Эффект был ошеломительным и жениху уже было вообще не до того, откуда там что взялось.
Ну или специальный порошочек, который сыпался в нужное место и имитировал кровь.
Источник:
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