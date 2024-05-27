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Они хотели бы жить на Манхэттене

Они хотели бы жить на Манхэттене

Автор:
27 мая 2024 19:11
Сообщество : Кино
Метки: Нью-Йорк   США   вымысел   интересное   кино   режиссура   сериалы   факты   
2477
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Во знаменитых американских ситкомах можно увидеть, как их главные герои живут в Нью-Йорке, да ещё и в самых престижных его районах. Но могли ли они в действительности позволить себе там жильё?

Самые известные сериалы в таких предлагаемых обстоятельствах: "Друзья", "Как я встретил вашу маму", "Секс в большом городе". Весёлые молодые ребята, в основном только начинающие свой карьерный рост и не вылезающие из баров и кофеен. Работа у них явно не самая денежная, а некоторые вообще работают от случая к случаю.
Цены приведены с учётом примерной калькуляции от сегодняшних цен к тем, когда происходили действия в сериале.

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Она работала поваром, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. Но одной её зарплаты не хватило бы на оплату трёхкомнатной квартиры в Гринвич-Виллидж - это примерно 4500 долларов. Подруга Моники, Рэйчел Грин, могла бы оплачивать её, но только при условии, если бы умудрялась совмещать работу официанткой в том самом кафе и свою карьеру в модной индустрии, что само по себе нереально.


К остальным подругам, кстати, вопросов нет. Миранда живет не в центре Нью-Йорка и при этом строит успешную карьеру в юриспруденции, постепенно повышая свой уровень жизни. Саманта владела собственным PR-агентством, причём весьма успешным, что давало ей возможность жить в той части города, в которой она хотела. Шарлотта была очень хорошей галеристкой, плюс при разводе она заслуженно получила квартиру в лучшем месте Нью-Йорка.

Но вот Кэрри... У неё была небольшая, но очень уютная квартирка в Верхнем Ист-Сайде. Спальня, кухня, ванная, и гардеробная битком набитая одеждой и огромной коллекцией туфель от самых лучших модных домов. При этом, всё что мы видим, так это то, что она периодически пишет колонку для газеты, а в остальном - посещает все лучшие рестораны и клубы города и исключительно на такси. Такая квартира стоит от полутора тысяч долларов до двух с половиной в месяц и, поскольку, мужчины не содержали писательницу, а всё оплачивала она сама, то ей бы нужно было найти соседку. А то и двух.

Долгое время на вопрос, кем же работает Барни, он отвечал "ну прошу...". При этом он жил в квартире на Мэдисон-авеню, с отдельной спальней, просторной гардеробной, кладовой, гостиной... Обставленной по последнему слову техники. Такую квартиру можно оценить примерно в 2,5 тысячи долларов в месяц, что вполне мог потянуть топ-менеджер банковского дела. Ну или кем он там был, в конце концов.

Эти двое талантливых физиков жили в городе Пасадена, что в штате Калифорния. Открытая большая гостиная с кухней, две просторные спальни и одна ванная комната. Примерная стоимость аренды такой квартиры может составлять 2,2 тысячи долларов. Учёные вполне могли бы себе позволить такую квартиру, с учётом того, что они не проводили время в клубах и барах.

Их квартира находится в Верхнем Вест-Сайде. Большая гостиная с отдельной кухней, одной ванной и двумя спальнями. А кем были ребята, живущие в этой квартире? Тед только-только начинал свою карьеру архитектора, а Маршалл был начинающим юристом с кредитом за учёбу. Лили, девушка Маршалла, вообще работала воспитательницей в детском саду. Когда она переехала к ребятам, то она сохранила за собой свою старую квартиру в этом же районе, которую позже превратили в китайский ресторан.
Квартира Теда и Маршалла могла стоить никак не меньше 3 тысяч долларов, а скорее всего даже и больше. Неплохо для начинающих карьеристов и воспитательницы?


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Метки: Нью-Йорк   США   вымысел   интересное   кино   режиссура   сериалы   факты   
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11  комментариев
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7k
Pashuta Час назад
Продавца женской обуви забыли, с его двухэтажной квартирой, двумя спиногрызами и женой хабалкой ))
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892
Maksim 4 минуты назад
Стоит обращать внимание на некоторые мелочи в фильмах (не сериалах), обычно их в съемках по сюжету не выпячивают, но и не гонят лажу, что будет резать глаз американскому зрителю. Тут не про более чем достаточно обеспеченную семью из "Один дома".
Сразу оговорка - в телесериалах обычно одна комната и слишком большая площадь - это связано с особенностями съемки.
В "пауках" хорошо видно, что жилая площадь довольно небольшая, удобства примитивные, стиралки нету (ну это особенности их быта), а вот кухонные плиты (если они вообще есть) похуже и постарше, чем у наших старушек-пенсионерок.
"Последний киногерой" - реальная квартира пацана в реальном мире - наши хрущевки попросторнее будут.
.
P.S.: тридцатилетний магистрант по обмену оттуда. Как оказалось совершенно не умеет готовить - ни у его родителей, ни у него самого никогда в жилье не было кухонной плиты - арендодатели не разрешали. Плиту видел тока у бабушки в многоэтажке на баллоном газе. Да, как сам он сам рассказывал, после их среднего рабочего дня и дороги до дома нет ни времени ни сил что-то готовить...
С его же слов, почему у них часто молодежь живет в "студиях" - просто арендодатели не заморачиваются разбиением квартиры на комнаты (типа нужно - сами сделают), а квартиросъемщики просто не имеют средств устанавливать перегородки.
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2k
Dimon 19 минут назад
Да ладно вам. Посмотрите что у нас в сериалах и фильмах творится. Ладно там всякие чиновники- генералы, живущие в особняках, но каким образом простой мент, пусть даже капитан или майор, который по сюжету неподкупный, живёт в двухэтажной квартире в новостройке, где только кухонная мебель с техникой тысяч 400 стоит?! Всякие учителя, бухгалтеры, начинающие следователи, все сплошь чуть - ли не в Москва - Сити обитают!
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12k
Juli 36 минут назад
Когда они мне казались такими взрослыми. По возрасту. По поступкам - нет)
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12k
Трив 50 минут назад
Ну так реклама западного образа жизни. Во всех голливудских фильмах все американцы живут в шикарных особняках. Исключение, только когда жить в навозной яме нужно по сценарию. Не американцы же обычно живут в сараях, в полной нищете. Примерно, как у нас в 90-х думали, что все в Мексике живут в огромных хоромах (привет сериалам).
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3k
Froll 54 минуты назад
Бабушка Моники оставила ей квартиру с регулируемой арендной платой, поэтому даже после своей смерти она продолжала соблюдать условия аренды и платить всего 200 долларов в месяц.
Сценаристы "Друзей" выбрали объяснение "контроль за арендной платой", поскольку это был самый простой способ объяснить, как Моника и ее различные соседи по комнате могли позволить себе платить за квартиру. В конце 1990-х и начале 2000-х зрители прогнозировали, что женщины должны были платить около 3000 долларов в месяц за квартиру такого размера в Гринвич-Виллидж. По данным исследователей (через CNBC), цена жилья такого размера в 2018 году составляла бы не менее 4500 долларов, а возможно, и 8000 долларов, в зависимости от местоположения.
Отсюда скопировано: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6afe8833-6654c010-5dbce612-74722d776562/https/www.sportskeeda.com/pop-culture/how-did-monica-get-her-apartment-in-the-show-friendshttps://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6afe8833-6654c010-5dbce612-74722d776562/https/www.sportskeeda.com/pop-culture/how-did-monica-get-her-apartment-in-the-show-friends
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41k
АнтонПолднев 57 минут назад
Да начнётся...
https://pikabu.ru/story/skolko_stoili_byi_filmyi_esli_byi_vse_byilo_na_samom_dele_3932032https://pikabu.ru/story/skolko_stoili_byi_filmyi_esli_byi_vse_byilo_na_samom_dele_3932032
А я ещё где-то читал сколько бы стоили звездолёты класса Звёздный разрушитель, или Звезда смерти, если бы их реально строили. Интересно. Но не нашёл.
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4k
Aleks Час назад
Многие смотрят сериалы и думают что это есть в реальности, у амеров если нет спецобразования, простой работяга, то чтобы нормально жить вынужден работать на двух работах. А в сериалах могут что угодно показать.
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33k
Владимир 2 часа назад
Вот так вспомнить.. Скромно жил герой в Маске, в Веноме ГГ живет в однухе маленькой. Брюс всемогущий тоже по моему даже в той же квартире, что и Маска, да актер тот же.
Квартирка Джо еще.
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Галочка, которая умерла
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