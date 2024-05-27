Они хотели бы жить на Манхэттене

Но вот Кэрри... У неё была небольшая, но очень уютная квартирка в Верхнем Ист-Сайде. Спальня, кухня, ванная, и гардеробная битком набитая одеждой и огромной коллекцией туфель от самых лучших модных домов. При этом, всё что мы видим, так это то, что она периодически пишет колонку для газеты, а в остальном - посещает все лучшие рестораны и клубы города и исключительно на такси. Такая квартира стоит от полутора тысяч долларов до двух с половиной в месяц и, поскольку, мужчины не содержали писательницу, а всё оплачивала она сама, то ей бы нужно было найти соседку. А то и двух.