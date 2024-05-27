Они хотели бы жить на Манхэттене

Во знаменитых американских ситкомах можно увидеть, как их главные герои живут в Нью-Йорке, да ещё и в самых престижных его районах. Но могли ли они в действительности позволить себе там жильё?
Самые известные сериалы в таких предлагаемых обстоятельствах: "Друзья", "Как я встретил вашу маму", "Секс в большом городе". Весёлые молодые ребята, в основном только начинающие свой карьерный рост и не вылезающие из баров и кофеен. Работа у них явно не самая денежная, а некоторые вообще работают от случая к случаю.
Цены приведены с учётом примерной калькуляции от сегодняшних цен к тем, когда происходили действия в сериале.
Она работала поваром, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. Но одной её зарплаты не хватило бы на оплату трёхкомнатной квартиры в Гринвич-Виллидж - это примерно 4500 долларов. Подруга Моники, Рэйчел Грин, могла бы оплачивать её, но только при условии, если бы умудрялась совмещать работу официанткой в том самом кафе и свою карьеру в модной индустрии, что само по себе нереально.
К остальным подругам, кстати, вопросов нет. Миранда живет не в центре Нью-Йорка и при этом строит успешную карьеру в юриспруденции, постепенно повышая свой уровень жизни. Саманта владела собственным PR-агентством, причём весьма успешным, что давало ей возможность жить в той части города, в которой она хотела. Шарлотта была очень хорошей галеристкой, плюс при разводе она заслуженно получила квартиру в лучшем месте Нью-Йорка.
Но вот Кэрри... У неё была небольшая, но очень уютная квартирка в Верхнем Ист-Сайде. Спальня, кухня, ванная, и гардеробная битком набитая одеждой и огромной коллекцией туфель от самых лучших модных домов. При этом, всё что мы видим, так это то, что она периодически пишет колонку для газеты, а в остальном - посещает все лучшие рестораны и клубы города и исключительно на такси. Такая квартира стоит от полутора тысяч долларов до двух с половиной в месяц и, поскольку, мужчины не содержали писательницу, а всё оплачивала она сама, то ей бы нужно было найти соседку. А то и двух.
Долгое время на вопрос, кем же работает Барни, он отвечал "ну прошу...". При этом он жил в квартире на Мэдисон-авеню, с отдельной спальней, просторной гардеробной, кладовой, гостиной... Обставленной по последнему слову техники. Такую квартиру можно оценить примерно в 2,5 тысячи долларов в месяц, что вполне мог потянуть топ-менеджер банковского дела. Ну или кем он там был, в конце концов.
Эти двое талантливых физиков жили в городе Пасадена, что в штате Калифорния. Открытая большая гостиная с кухней, две просторные спальни и одна ванная комната. Примерная стоимость аренды такой квартиры может составлять 2,2 тысячи долларов. Учёные вполне могли бы себе позволить такую квартиру, с учётом того, что они не проводили время в клубах и барах.
Их квартира находится в Верхнем Вест-Сайде. Большая гостиная с отдельной кухней, одной ванной и двумя спальнями. А кем были ребята, живущие в этой квартире? Тед только-только начинал свою карьеру архитектора, а Маршалл был начинающим юристом с кредитом за учёбу. Лили, девушка Маршалла, вообще работала воспитательницей в детском саду. Когда она переехала к ребятам, то она сохранила за собой свою старую квартиру в этом же районе, которую позже превратили в китайский ресторан.
Квартира Теда и Маршалла могла стоить никак не меньше 3 тысяч долларов, а скорее всего даже и больше. Неплохо для начинающих карьеристов и воспитательницы?
Источник:
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Сразу оговорка - в телесериалах обычно одна комната и слишком большая площадь - это связано с особенностями съемки.
В "пауках" хорошо видно, что жилая площадь довольно небольшая, удобства примитивные, стиралки нету (ну это особенности их быта), а вот кухонные плиты (если они вообще есть) похуже и постарше, чем у наших старушек-пенсионерок.
"Последний киногерой" - реальная квартира пацана в реальном мире - наши хрущевки попросторнее будут.
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P.S.: тридцатилетний магистрант по обмену оттуда. Как оказалось совершенно не умеет готовить - ни у его родителей, ни у него самого никогда в жилье не было кухонной плиты - арендодатели не разрешали. Плиту видел тока у бабушки в многоэтажке на баллоном газе. Да, как сам он сам рассказывал, после их среднего рабочего дня и дороги до дома нет ни времени ни сил что-то готовить...
С его же слов, почему у них часто молодежь живет в "студиях" - просто арендодатели не заморачиваются разбиением квартиры на комнаты (типа нужно - сами сделают), а квартиросъемщики просто не имеют средств устанавливать перегородки.
Сценаристы "Друзей" выбрали объяснение "контроль за арендной платой", поскольку это был самый простой способ объяснить, как Моника и ее различные соседи по комнате могли позволить себе платить за квартиру. В конце 1990-х и начале 2000-х зрители прогнозировали, что женщины должны были платить около 3000 долларов в месяц за квартиру такого размера в Гринвич-Виллидж. По данным исследователей (через CNBC), цена жилья такого размера в 2018 году составляла бы не менее 4500 долларов, а возможно, и 8000 долларов, в зависимости от местоположения.
Отсюда скопировано: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6afe8833-6654c010-5dbce612-74722d776562/https/www.sportskeeda.com/pop-culture/how-did-monica-get-her-apartment-in-the-show-friendshttps://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6afe8833-6654c010-5dbce612-74722d776562/https/www.sportskeeda.com/pop-culture/how-did-monica-get-her-apartment-in-the-show-friends
https://pikabu.ru/story/skolko_stoili_byi_filmyi_esli_byi_vse_byilo_na_samom_dele_3932032https://pikabu.ru/story/skolko_stoili_byi_filmyi_esli_byi_vse_byilo_na_samom_dele_3932032
А я ещё где-то читал сколько бы стоили звездолёты класса Звёздный разрушитель, или Звезда смерти, если бы их реально строили. Интересно. Но не нашёл.
Квартирка Джо еще.