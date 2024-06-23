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«Всё у них по любви»: в Курганской области 15-летняя девочка сбежала из дома, чтобы выйти замуж за цыгана

«Всё у них по любви»: в Курганской области 15-летняя девочка сбежала из дома, чтобы выйти замуж за цыгана

Автор:
23 июня 2024 21:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   Тюмень   курганская область   невеста   табор   цыгане   
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Её мать поехала вызволять дочь из табора вместе с полицией.

15-летняя девушка жила в посёлке в Курганской области вместе с родственниками. Недавно она вышла из дома и пропала.

Я дочке пишу: «Ты где?» Она говорит: «На речке». Стали искать по всей деревне, сестре только потом рассказала про Тюмень. Я сразу написала заявление в полицию, - рассказала потом её мать.

Оказалось, что девочка рванула в табор молдавских цыган, чтобы выйти замуж за 16-летнего паренька. Они познакомились в соцсетях, несколько месяцев переписывались и юная мадемуазель влюбилась.

Мы с полицией и ПДН зашли к ним в табор. Смотрю - на дочери платок надет. Я сдернула с нее платок. Начала ругаться, просила отдать ребенка. Они ерунду говорили: просили написать отказную на ребенка, хотели взять опеку над ней. А с чего я должна отказываться? Отдайте ребенка маме! - сообщила мать сбежавшей девочки.

Девушка так и осталась в таборе. А к вопросу даже подключился тюменский цыганский барон Геннадий Виноградов:

Любовные дела от меня прячут. Потому что я могу наказать. Очень плохо к этому отношусь - я не приветствую такие дела. Если дети любят друг друга, то они по-человечески могли подойти и сватать её. Если возникают спорные ситуации, обычно спрашиваем у невесты. Если она против  отдаём матери. По моим данным, мама приходила, они договорились, и дочке дали добро. Девочка сказала: «Хочу жить здесь!» Решили вопрос. Сейчас они ждут свадьбу. Видимо, молодые люди разговаривали по телефону, даже встречались. Они полюбили друг друга. Сердцу не прикажешь. И она сама приехала на такси, её никто не забирал.

Свои пять копеек вставил и отец юноши, из-за которого закрутилась эта любовная история:

Всё решили обоюдно, здесь сыграем свадьбу. Родители приедут на свадьбу. Всё в порядке, никаких вопросов. Они с сыном общались тайно через социальные сети. Всё у них по любви. Я же не могу её выгнать.

В МВД подтвердили, что ездили в табор вместе с матерью девушки и никаких противоправных действий в отношении подростка не нашли. А позже мать сама попросила прекратить розыск дочери. Видимо, поняла, что девушка твёрдо намерена выйти замуж.


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Метки: Девушка   Тюмень   курганская область   невеста   табор   цыгане   
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21  комментарий
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1k
Corkscrew 2 часа назад
Видимо у малолетки крыша с концами поехала, если решила из дома свалить и породниться с непромытыми преступными отбросами.
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Александр 2 минуты назад
Корова на третий год телится, бедная девочка 15 лет ждала.
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14k
Denissg 17 минут назад
Фейк и постанова. Жениху должно быть 9-10.
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1k
Ванька Каин Полчаса назад
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42k
АнтонПолднев Полчаса назад
У них своя атмосфера (с)
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Доктор 42 минуты назад
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29k
Alex Час назад
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63k
turyst Час назад
Хм... А разве в 15 лет, она может сама решать где ей жить?
По закону?
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4k
Alexbux1 Час назад
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6k
sumrаknn 2 часа назад
А может Бастрыкин показательно привлечь полицейских к ответственности - за неисполнение обязанностей? ведь очевидно не хотят с цыганами связываться, а возможно надо - ведь могли бы накопать секс с несовершеннолетней, склонение с помощью психометодик (гипноз), мошенничество и тд. И всю семейку привлечь, чтоб другим было неповадно. Тут главное чтобы работала машина по защите коренного населения от тех, кто законы не соблюдает
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17k
Ёшкин кот 2 часа назад
Пущай женятся. А вот потом посадить. Ибо возраст согласия в РФ - 16 лет
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August
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