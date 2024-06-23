«Всё у них по любви»: в Курганской области 15-летняя девочка сбежала из дома, чтобы выйти замуж за цыгана

Её мать поехала вызволять дочь из табора вместе с полицией.
15-летняя девушка жила в посёлке в Курганской области вместе с родственниками. Недавно она вышла из дома и пропала.
Я дочке пишу: «Ты где?» Она говорит: «На речке». Стали искать по всей деревне, сестре только потом рассказала про Тюмень. Я сразу написала заявление в полицию, - рассказала потом её мать.
Оказалось, что девочка рванула в табор молдавских цыган, чтобы выйти замуж за 16-летнего паренька. Они познакомились в соцсетях, несколько месяцев переписывались и юная мадемуазель влюбилась.
Мы с полицией и ПДН зашли к ним в табор. Смотрю - на дочери платок надет. Я сдернула с нее платок. Начала ругаться, просила отдать ребенка. Они ерунду говорили: просили написать отказную на ребенка, хотели взять опеку над ней. А с чего я должна отказываться? Отдайте ребенка маме! - сообщила мать сбежавшей девочки.
Девушка так и осталась в таборе. А к вопросу даже подключился тюменский цыганский барон Геннадий Виноградов:
Любовные дела от меня прячут. Потому что я могу наказать. Очень плохо к этому отношусь - я не приветствую такие дела. Если дети любят друг друга, то они по-человечески могли подойти и сватать её. Если возникают спорные ситуации, обычно спрашиваем у невесты. Если она против отдаём матери. По моим данным, мама приходила, они договорились, и дочке дали добро. Девочка сказала: «Хочу жить здесь!» Решили вопрос. Сейчас они ждут свадьбу. Видимо, молодые люди разговаривали по телефону, даже встречались. Они полюбили друг друга. Сердцу не прикажешь. И она сама приехала на такси, её никто не забирал.
Свои пять копеек вставил и отец юноши, из-за которого закрутилась эта любовная история:
Всё решили обоюдно, здесь сыграем свадьбу. Родители приедут на свадьбу. Всё в порядке, никаких вопросов. Они с сыном общались тайно через социальные сети. Всё у них по любви. Я же не могу её выгнать.
В МВД подтвердили, что ездили в табор вместе с матерью девушки и никаких противоправных действий в отношении подростка не нашли. А позже мать сама попросила прекратить розыск дочери. Видимо, поняла, что девушка твёрдо намерена выйти замуж.
Источник:
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