«Всё у них по любви»: в Курганской области 15-летняя девочка сбежала из дома, чтобы выйти замуж за цыгана

Оказалось, что девочка рванула в табор молдавских цыган, чтобы выйти замуж за 16-летнего паренька. Они познакомились в соцсетях, несколько месяцев переписывались и юная мадемуазель влюбилась.

Мы с полицией и ПДН зашли к ним в табор. Смотрю - на дочери платок надет. Я сдернула с нее платок. Начала ругаться, просила отдать ребенка. Они ерунду говорили: просили написать отказную на ребенка, хотели взять опеку над ней. А с чего я должна отказываться? Отдайте ребенка маме! - сообщила мать сбежавшей девочки.

Девушка так и осталась в таборе. А к вопросу даже подключился тюменский цыганский барон Геннадий Виноградов: