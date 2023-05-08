Жителей Тюмени возмутила девушка в "непристойной" спортивной одежде

Пока москвичи не знают какую ещё куртку потеплее надеть в мае, чтобы согреться, в Тюмени девушки почти разделись. Одна такая в шортах и топике телесного цвета, вероятно надеялась привлечь к себе внимание, но не рассчитывала, что вызовет такие жаркие споры...
Героиня сломанных в интернете копий стояла себе на остановке в центре города и никого не трогала.
Девушку сфоткали и выложили в местный паблик, где её сразу оценили и назвали ... Да как только её не назвали!
Сразу нашлись те, кто знает как надо одеваться и осуждают.
Кто-то предположил, что одежду украли.
Причем, больше всего осуждали женщины:
Мода лёгкого поведения и пониженной социальной ответственности, в общем, - решили осуждающие.
Источник:
- "Не верьте всему, что видите!": девушка показывает, как на самом деле выглядит тело на снимках из соцсетей
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 мая
- "Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 мая
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 мая
А всем тем, кого её вид возмущает, я предлагаю держать своё мнение при себе.
В Тюмени - чувства тюменьчан.
Другие люди одеты плотнее - им за нее холодно.
Так и просится на грех