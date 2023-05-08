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Жителей Тюмени возмутила девушка в "непристойной" спортивной одежде

Жителей Тюмени возмутила девушка в "непристойной" спортивной одежде

Автор:
08 мая 2023 17:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Тюмень   порицание   соцсети   спортивный костюм   телесная одежда   
2220
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Пока москвичи не знают какую ещё куртку потеплее надеть в мае, чтобы согреться, в Тюмени девушки почти разделись. Одна такая в шортах и топике телесного цвета, вероятно надеялась привлечь к себе внимание, но не рассчитывала, что вызовет такие жаркие споры...

Героиня сломанных в интернете копий стояла себе на остановке в центре города и никого не трогала.

Девушку сфоткали и выложили в местный паблик, где её сразу оценили и назвали ... Да как только её не назвали!

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Сразу нашлись те, кто знает как надо одеваться и осуждают.

Кто-то предположил, что одежду украли.

Причем, больше всего осуждали женщины:

Мода лёгкого поведения и пониженной социальной ответственности, в общем, - решили осуждающие.

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Метки: Девушка   Тюмень   порицание   соцсети   спортивный костюм   телесная одежда   
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34  комментария
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3k
Вовака Час назад
Норм одета, 3,14здят старые грымзы)
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10k
Бритва 3 минуты назад
ну на автобусе гонять в таком виде непрактично :) но, может, у неё больше ничего нет.
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35k
russger 3 минуты назад
Либо страшные/старые бабки, либо педиковатые мужики против )) Остальные либо за, либо им пофиг )
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3k
Александр 5 минут назад
Сами не так давно лосины сняли.Кошолки старые.
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3k
Алексей 5 минут назад
Я из Тюмени и её вид меня совсем НЕ возмущает.
А всем тем, кого её вид возмущает, я предлагаю держать своё мнение при себе.
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1k
КАКАнгел 7 минут назад
Девка симпотная. кому не нравится тот или жирная страшная завистливая баба с недотрахом или гей или хохол поганый что в принципе тоже гей. надо выяснять кто тут против и уже или сажать или стрелять мразоту заднеприводную.
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23k
sssss3 8 минут назад
Классный попец, скажу я вам.
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43k
Валерий 13 минут назад
какая жопень, ну прям песня! да и вообще свободу сиськам!
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33k
Dobry vojak Svejk 14 минут назад
Хороша, чертовка )))
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4k
Трям 16 минут назад
завистливые кретины в виде старых кашелок с сиськами, бьющими по коленкам постят негатив!
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29k
Григорий 17 минут назад
Снято на фоне автобуса - оскорбляет чувства пассажиров!
В Тюмени - чувства тюменьчан.
Другие люди одеты плотнее - им за нее холодно.
Ссылка youtu.be
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
возмущяются в основном тётки ,не красивые походу
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15k
info-kozirev 22 минуты назад
В чем ее неприличность то,не могу понять,нормально одета,или это из зависти (видно,что девочка работает над собой в тренажерке (отсюда такая задница) и природной тупости,о каком уважении вякают комментаторы,она стоит и никого не трогает,не нравится смотреть на красоту,отвернись накуй.
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3k
americos 24 минуты назад
Волочкова из соседнего поста правильно сказала. "Завидуйте молча!"
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897
Uganda 36 минут назад
Боже, какая жепка
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7k
tamin 39 минут назад
Блин я сисечник. Покажите хороший ракурс спереди
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7k
Горец Ю 41 минуту назад
Возмущаются ширококостные)))
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12k
GROMOZEKA 49 минут назад
Ваша попка, как орех.
Так и просится на грех
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24k
Тигран Саркисян 51 минуту назад
А фасад где , ото так тема сисег не раскрыта)))
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14k
Мистер Фикс 54 минуты назад
Главное - пердильник напоказ

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32k
АнтонПолднев 55 минут назад
Вообще не возмущён
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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