В Подмосковье бездомный прихожанин напал на работницу трапезной с ножом

SHOT стало известно, что нападающим оказался прихожанин церкви — 50-летний Владимир Матвеев. Он напал на женщину с криками: «Ты отравила мою маму». Его мать ранее работала в этой церкви, но умерла от старости. После смерти матери Владимир продолжал посещать церковь, где его все знали. Сотрудницы жалели его и бесплатно каждый день подкармливали. Полиция задержала подозреваемого. Сообщается, что он 20 лет стоит на учёте в психбольнице.