В Подмосковье бездомный прихожанин напал на работницу трапезной с ножом

Оказалось, нападавший стоит на учёте в психбольнице.
В храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде прихожанин напал на работницу трапезной. Мужчина нанёс ей 13 ударов ножом. 55-летняя Ирина Х. скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Дело расследует подмосковный СК, оно находится на контроле Прокуратуры Московской области.
SHOT стало известно, что нападающим оказался прихожанин церкви — 50-летний Владимир Матвеев. Он напал на женщину с криками: «Ты отравила мою маму». Его мать ранее работала в этой церкви, но умерла от старости. После смерти матери Владимир продолжал посещать церковь, где его все знали. Сотрудницы жалели его и бесплатно каждый день подкармливали. Полиция задержала подозреваемого. Сообщается, что он 20 лет стоит на учёте в психбольнице.
Известно, что Владимир искал спутницу жизни: в своей анкете в соцсетях писал, что он интеллигент и старается не ругаться матом, а самое ужасное в его жизни — смерть мамы.
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