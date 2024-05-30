FISHKINET
Сообщество Криминал 3096 постов • 390 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Подмосковье бездомный прихожанин напал на работницу трапезной с ножом

В Подмосковье бездомный прихожанин напал на работницу трапезной с ножом

Автор:
30 мая 2024 18:11
Сообщество : Криминал
Метки: Церковь   нападение   сумасшедший   трапезная   убийство   фото   храм   
911
3

Оказалось, нападавший стоит на учёте в психбольнице.

В храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде прихожанин напал на работницу трапезной. Мужчина нанёс ей 13 ударов ножом. 55-летняя Ирина Х. скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Дело расследует подмосковный СК, оно находится на контроле Прокуратуры Московской области.

SHOT стало известно, что нападающим оказался прихожанин церкви — 50-летний Владимир Матвеев. Он напал на женщину с криками: «Ты отравила мою маму». Его мать ранее работала в этой церкви, но умерла от старости. После смерти матери Владимир продолжал посещать церковь, где его все знали. Сотрудницы жалели его и бесплатно каждый день подкармливали. Полиция задержала подозреваемого. Сообщается, что он 20 лет стоит на учёте в психбольнице.

Известно, что Владимир искал спутницу жизни: в своей анкете в соцсетях писал, что он интеллигент и старается не ругаться матом, а самое ужасное в его жизни — смерть мамы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Церковь   нападение   сумасшедший   трапезная   убийство   фото   храм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Igor Grishaev 23 минуты назад
Отменили карательную психиатрию, а зря. В СССР этот тип пускал бы мыльные пузыри в палате и радовался жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5071 пост (4859 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357764



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали "Формулу любви"
Как снимали "Формулу любви"
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Набирающие популярность в сообществах
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
ICQ уходит в историю
ICQ уходит в историю
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#аварии#Прикол#интересно#собака#интересное#кот#убийство
#в мире#автомир#история#ДТП#Автовсячина#позитив#нападение#фильм#США#инцидент
#люди#автомобили#Юмор#авто аварии#новости#дети#кино#Еда#кошка#конфликт
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Кропси: страшная городская легенда Нью-Йорка Кропси: страшная городская легенда Нью-Йорка Маньяк, убивший проституток, после психушки устроил секс-турне по городам России Маньяк, убивший проституток, после психушки устроил секс-турне по городам России «Не такой уж это ух и ах»: в череповецком храме призвали не устраивать показательную порку мужчине, бросившему использованные презервативы в чан со святой водой «Не такой уж это ух и ах»: в череповецком храме призвали не устраивать показательную порку... В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над... В Нью-Йорке на Стива Бушеми напал неизвестный и скрылся В Нью-Йорке на Стива Бушеми напал неизвестный и скрылся

На что жалуетесь?

Вернуться