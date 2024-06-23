В Гренландии сбылось очередное предсказание из "Симпсонов"

На снимке, опубликованном на Reddit на этой неделе, изображена причудливая реальная рыба с третьим глазом на макушке. « Трёхглазая треска, пойманная у берегов Гренландии».

Эксперты, изучив фотографию пойманной рыбы, пришли к выводу, что один из её глаз может не видеть из-за экзофтальмии — заболевания, при котором глаза выпучиваются и не могут полноценно функционировать.

Монстрик поразил пользователей сети не своим аномальным глазом, а тем, что оказался слишком похож на рыбку Блинки из ситкома «Симпсоны».