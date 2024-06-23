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В Гренландии сбылось очередное предсказание из "Симпсонов"

В Гренландии сбылось очередное предсказание из "Симпсонов"

Автор:
23 июня 2024 09:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   гренладия   предсказание   рыба   симпсоны   трехглазая рыба   
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На этот раз создатели сериала угадали насчет рыбки.

На снимке, опубликованном на Reddit на этой неделе, изображена причудливая реальная рыба с третьим глазом на макушке. « Трёхглазая треска, пойманная у берегов Гренландии».


Эксперты, изучив фотографию пойманной рыбы, пришли к выводу, что один из её глаз может не видеть из-за экзофтальмии — заболевания, при котором глаза выпучиваются и не могут полноценно функционировать.


Монстрик поразил пользователей сети не своим аномальным глазом, а тем, что оказался слишком похож на рыбку Блинки из ситкома «Симпсоны».

В выпуске, который впервые транслировался в ноябре 1990 года, Мардж Симпсон готовит для босса мужа Гомера, мистера Бернса, в рамках его предвыборной кампании за пост губернатора Спрингфилда. Однако миллиардер испытывает шок, когда Мардж показывает на его тарелке трехглазую рыбу Блинки - продукт загрязнения воды.


Пользователи все, как один, отметили, что Симпсоны опять всё предсказали. За 35 лет своей истории сериал неоднократно предугадывал будущее.

От президентства Дональда Трампа (пророчество сбылось спустя 15 лет после выхода той серии) до скандала с кониной и жуткого послания 11 сентября — шоу Fox транслировало все это за годы до того, как события стали реальностью. Теперь, похоже, к списку присоединилась и сюжетная линия из эпизодов второго сезона «Две машины в каждом гараже» и «Три глаза на каждую рыбу».





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Метки: Видео   гренладия   предсказание   рыба   симпсоны   трехглазая рыба   
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1  комментарий
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Wertos Час назад
Рыба - оракул !
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  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1230 постов (1221 в горячем)

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