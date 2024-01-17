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В каких фильмах прошлого был показан 2024 год: какие события в них предсказывались?

В каких фильмах прошлого был показан 2024 год: какие события в них предсказывались?

Автор:
17 января 2024 08:49
Сообщество : Кино
Метки: 2024 год   актеры   будущее   кино   предсказание   роль   съемка   фильм   
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2024 год наступил всего пару недель назад, но в мире кино он наступал уже несколько раз, начиная аж с 1960-х годов. Создатели фантастических фильмов не боятся называть точный год, когда снимают кино про будущее, и 2024-му тоже досталось некоторое количество славы и смелых предсказаний того, как оно всё будет.

Теперь мы с вами живём в этом будущем и можем сопоставить сюжеты некоторых фильмов с нашей окружающей реальностью.

Вот как 2024 год показывали в фильмах из далёкого и не очень прошлого.

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Военный лётчик ВВС США совершает тестовый полёт на современном сверхскоростном самолёте Х80 и случайно попадает в будущее, а именно в 2024 год. Там он обнаруживает, что Земля пережила суровые последствия ядерных испытаний, которые повредили стратосферу, после чего на планету прямо из космоса проникла некая радиация, превращающая людей в зелёных мутантов.

Ещё один постапокалиптический фильм, но на этот раз довольно весёлый. В 2024 году США переживают последствия уже Четвёртой мировой войны. Главные герои: молодой человек Вик и его говорящий пёс Блад, с которым у парня телепатическая связь. Вся их жизнь состоит из поисков пропитания в мире, где существуют мутанты, военные роботы и кровожадные райдеры.

Из интересных особенностей фильма можно отметить пса, который не только разговаривает, но и с помощью своих способностей (полученных в результате генетических опытов) находит главному герою женщин. А ещё в сюжете появляется подземный город, жизнь в котором законсервировалась на уровне 1950-х годов.

В не самом успешном сиквеле «Горца», тем не менее, есть интересное видение 2024 года: озоновый слой разрушен, а человечество (во главе с главным героем, Коннором Маклаудом) создало щит, защищающий Землю от солнечной радиации. Разумеется, управление щитом захватывает преступная корпорация.

Фильм о виртуальной реальности, который вышел в один и тот же год, что и «Матрица». Посочувствуем.

Тот факт, что события основной части сюжета происходят в 2024 году, является спойлером, так как до самого финала нам показывают Лос-Анджелес 1999 года, в котором была создана модель виртуальной реальности, с помощью которой герои перемещаются в 1937-й. Помимо научно-фантастических элементов здесь присутствует интригующая детективная часть, да и вообще «Тринадцатый этаж», пожалуй, единственный фильм в этом списке, который достоин просмотра.

По сюжету фильма в 2024 году в Великобритании будут легализованы практически все виды наркотиков, из-за чего фармацевтические компании начнут дикие эксперименты, чтобы во имя собственной прибыли создать вещества позабористее. И всё же в этом мире существуют свой УБН и принципиальный коп, который начинает расследование, после того как в штаб-квартире одной из этих могущественных нарко-корпораций обнаруживается тело.

Фильм изобилует передовыми технологиями, которые всё же не спасают его от ужасающих зрительских оценок в районе 4 баллов из 10.

По сюжету из-за напряжённости в азиатском регионе в 2024 году две Кореи решают начать объединение (уже какой-то сай-фай), которое приводит к всплеску гражданских беспорядков, преступности и терроризма. В связи с этим в новом государстве появляются антиправительственное объединение «Секта» и антитеррористическая организация в футуристических доспехах. Далее события фильма разворачиваются уже в 2029-м.

В 2024 году США переживают сильнейшие общественные волнения из-за скорого внедрения правительством системы, которая сделает совершения преступлений невозможным. Она основана на подаче импульсов прямо в головы людей, которые после этого воздействия не будут иметь желание идти криминальной тропой.

На фоне этого крайне занимательного концепта нам показывают довольно рядовую историю, в которой главный герой отправляется на последнее дело (буквально, ведь систему вот-вот введут), желая ограбить банк, но выбирает не тех сообщников.

Фильм вдохновлён пандемией COVID-19. По сюжету к 2024 году эпидемия перерастёт в ещё более опасный COVID-23, из-за которого США превратятся в тоталитарное государство, где всех заболевших отправляют в мрачные концентрационные лагеря.

Несмотря на сомнительную задумку, в фильме снялись Деми Мур, Петер Стормаре, Крэйг Робинсон и Александра Даддарио. В центре сюжета молодой человек с иммунитетом, который обнаруживает, что его возлюбленная заразилась. И за ней уже выехали военные.

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Метки: 2024 год   актеры   будущее   кино   предсказание   роль   съемка   фильм   
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Егор Полчаса назад
Как там насчет прекрасного далеко?
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 минут назад
всё намного хуже: фашисты, сатанисты, содомиты, либерасня, пендасня, хохлы.
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Rubiroid_47 Полчаса назад
"Инран: Волчья бригада", судя по всему, по аниме "Оборотни" 1999 года снято.
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