Фатальное предсказание для необычных сестёр

В тот год Роза родила в Праге сына Франца. Отец хотел жениться на Розе, но её родители отказали. Суд тоже не поддержал. Он отказал в браке, поскольку жених должен был жениться на двух женщинах, а не на одной. Женитьба на Розе означала бы женитьбу на Жозефе, а это было бы двоеженством. Отец, по слухам, капитан немецкой армии, погиб в бою в 1917 году. Это был единственный зафиксированный случай рождения абсолютно здорового ребёнка у женщин – сиамских близнецов.

В 1922 году они отправились в турне по Соединенным Штатам. Но их поездка длилась недолго. Роза заболела желтухой, а вскоре заразилась и Жозефа.