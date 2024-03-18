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Фатальное предсказание для необычных сестёр

Фатальное предсказание для необычных сестёр

Автор:
18 марта 2024 10:58
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Роза и Жозефа Блажек   доска   предсказание   разделение   ребёнок   сестра   сиамские близнецы   странность   чудо   
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Появление на свет жизнеспособных сиамских близнецов само по себе похоже на чудо. А жизнь этих оказалась ещё и тесно переплетена с мистикой.

Роза и Жозефа Блажек – сиамские близнецы из Богемии (1878 – 1922), относившиеся к категории так называемых пигопагов, то есть сросшихся в области крестца. Судьба девушек была предопределена – они работали на ярмарках, демонстрируя себя за деньги. Но, что интересно, сёстрам было открыта тайна их собственной смерти.

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В 1922 году сбылось одно из самых необычных предсказаний: смерть Розы и Жозефы Блажек – известных сросшихся близнецов.

Незадолго до смерти 30 марта 1922 года некая Кэрри Ходекер из Уэлстона, штат Миссури, обратилась к своей спиритической доске и узнала, что первая сестра умрет в 14:25 и 8 секунд по центральному времени. Пресса получила телеграмму с предсказанием, в которое было добавлено: «Немедленно действуйте согласно указаниям спиритической доски». Пророчество ошиблось всего на несколько минут. Жозефа умерла первой в 14:35; Роза – несколькими минутами позже. Предсказание оказалось правдивым.

Роза и Жозефа родились 20 января 1878 года в Скерихове в Богемии, сросшиеся в нижней части позвоночника. Девчушки росли здоровыми и активными, с легкостью передвигались. Роза оказалась сильнее физически и поэтому могла выбирать направление движения.

В 1891 году девушки начали гастролировать в Париже и Лондоне, называясь Богемскими близнецами. В 15 лет они отправились в Штаты, чтобы принять участие в Колумбийской выставке 1893 года в Чикаго. Вскоре после возвращения в Европу, будучи ещё совсем юными, сёстры захотели выйти замуж, но такая возможность представилась только в 1910 году.

В тот год Роза родила в Праге сына Франца. Отец хотел жениться на Розе, но её родители отказали. Суд тоже не поддержал. Он отказал в браке, поскольку жених должен был жениться на двух женщинах, а не на одной. Женитьба на Розе означала бы женитьбу на Жозефе, а это было бы двоеженством. Отец, по слухам, капитан немецкой армии, погиб в бою в 1917 году. Это был единственный зафиксированный случай рождения абсолютно здорового ребёнка у женщин – сиамских  близнецов.

В 1922 году они отправились в турне по Соединенным Штатам. Но их поездка длилась недолго. Роза заболела желтухой, а вскоре заразилась и Жозефа.

Жозефа провела неделю в бессознательном состоянии, и врачам стало ясно, что она умрёт. Хирурги рассматривали возможность разделения, но Роза ясно дала понять, что не хочет быть разделённой при таком сценарии.

«Если Жозефа умрет, мне не для чего будет жить», – сказала Роза.

Сёстры оставили своим наследникам – брату и сыну Францу 200 000 долларов и большую ферму.

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Метки: Роза и Жозефа Блажек   доска   предсказание   разделение   ребёнок   сестра   сиамские близнецы   странность   чудо   
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