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Правила русского языка, которые помогут избежать ошибок

Правила русского языка, которые помогут избежать ошибок

Автор:
21 июня 2024 11:16
Сообщество : Факты
Метки: интересно   ошибки в русском   правила   правила русского   русский язык   словарь   
1009
16

Русский язык - один из самых непростых. Хорошо, что есть такие сообщества, которые помогают понятно и просто разобраться с правилами, фразеологизмами и другими фишками могучего. В этом посте небольшие подсказки, с помощью которых можно подтянуть знания и стать грамотнее.

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Метки: интересно   ошибки в русском   правила   правила русского   русский язык   словарь   
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6  комментариев
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2k
alex 59 минут назад
Комментарий к фото
меряют фуй, остальное измеряют
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8k
evenSeven 6 минут назад
Надо это покласть в папочку с закладками, куда все такие ложу.
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3k
Pioner76 10 минут назад
Я сам Литовец и думал, что русский язык знаю не хуже литовского. Оказывается нет.
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32k
Serg2001 37 минут назад
Ну вот... Теперь я всё знаю!
... Стоп! А "донат" это точно пончик?
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9k
Харон ( Χάρων) 54 минуты назад
Вот не прогуливала бы ты школу....
Знала бы.
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1k
Ян 54 минуты назад
Комментарий к фото
Это тоже про русский?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1752 поста (1703 в горячем)

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