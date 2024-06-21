Правила русского языка, которые помогут избежать ошибок

Русский язык - один из самых непростых. Хорошо, что есть такие сообщества, которые помогают понятно и просто разобраться с правилами, фразеологизмами и другими фишками могучего. В этом посте небольшие подсказки, с помощью которых можно подтянуть знания и стать грамотнее.