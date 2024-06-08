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В США признали, что правила безопасности при COVID не были научно обоснованными

В США признали, что правила безопасности при COVID не были научно обоснованными

Автор:
08 июня 2024 05:44
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID   США   Энтони Фаучи   маски   правила   социальное дистанцирование   
988
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Помните те времена, когда весь мир в ужасе перед смертоносной заразой носил маски и соблюдал социальную дистанцию в два метра? Так вот тут недавно выяснилось, что эти меры были просто наспех выдуманы и никаких исследований, подтверждавших их результативность проведено не было.

83-летний доктор Энтони Фаучи, бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и бывший врач Белого дома, после выхода на пенсию решил покаяться перед народом. Дело в том, что его совесть замучила в том, что некоторые рекомендации, которые он одобрил, не были подкреплены наукой.


В минувший понедельник он во второй раз дал показания перед Избранным подкомитетом по пандемии коронавируса. Фаучи отметил, что меры по борьбе с COVID, такие как закрытие школ и предприятий, могли быть слишком жесткими. Мол, если бы все началось сначала, то локдауны не должны быть такими жёсткими, и чиновникам стоит учитывать «потенциальные побочные негативные эффекты» таких вещей, как обязательный масочный режим и вакцинация.


Бывший высокопоставленный чиновник общественного здравоохранения, который постоянно подвергался критике за свою роль во время пандемии COVID-19, признал, что длительное закрытие школ имело существенные негативные психологические и образовательные последствия для маленьких детей.


Утрата знаний и социальные неудачи у студентов были хорошо задокументированы, и одно исследование NIH назвало влияние ношения масок на грамотность и обучение «крайне негативным».

А влияние социального дистанцирования вызвало «депрессию, общую тревожность, острый стресс и навязчивые мысли», как показало другое исследование NIH.


Когда директор подкомитета Митч Бензин спросил доктора Фаучи, важно ли при подготовке к следующей пандемии учитывать непреднамеренные последствия таких жестких мер общественного здравоохранения, бывший высокопоставленный чиновник общественного здравоохранения ответил: «Безусловно».


Это слушание стало вторым публичным слушанием доктора Фаучи с момента выхода на пенсию в 2022 году. Выступая перед адвокатом от имени подкомитета Палаты представителей в январе этого года, Фаучи сказал, что правило двухметровой социальной дистанции «как бы просто появилось» и что он не помнит, как оно возникло. Он добавил, что «не знал об исследованиях», которые поддерживали бы социальное дистанцирование, признав, что такие исследования «было бы очень сложно» провести. И он понятия не имеет, действительно ли такая дистанция была способна останавливать инфицирование людей COVID-19.


Однако он добавил, что не хотел бы выступать против официальных рекомендаций, поскольку критика здравоохранения будет воспринята неодобрительно.

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Метки: COVID   США   Энтони Фаучи   маски   правила   социальное дистанцирование   
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6  комментариев
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759
Corkscrew Час назад
«Так вот тут недавно выяснилось, что эти меры были просто наспех выдуманы и никаких исследований, подтверждавших их результативность проведено не было.»

Всё эти меры были не только наспех выдуманы, но и в дальнейшем намеренно распространялись и раздувались в СМИ и сети для нагнетания атмосферы паники и страха у населения, чтобы все причастные к заговору могли максимально обогатится.
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2k
дмитрий викторович 16 минут назад
Как только чиновник становится "экс-...", так сразу у него проявляется разум. С чего бы это?
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128k
Аааа 18 минут назад
Любители намордников и проткнутые, ваш выход
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5k
Fishki_surfer 40 минут назад
Короткие локдауны на 7-10 дней обсчитывались математически, я результаты видел еще в конце февраля 2020г.
Их целью тогда была не предотвращение заболевание, а "размазывание" волны заболеваний по времени и снижение ее амплитуды с тем, чтобы госпитали не были переполнены.

Заставлять людей вакцинироваться - это, конечно, полный маразм.
Вакцину нужно было делать платной и дефицитной, чтобы народ сам бегал и вымаливал дозу ширнуться.
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