В США признали, что правила безопасности при COVID не были научно обоснованными

Помните те времена, когда весь мир в ужасе перед смертоносной заразой носил маски и соблюдал социальную дистанцию в два метра? Так вот тут недавно выяснилось, что эти меры были просто наспех выдуманы и никаких исследований, подтверждавших их результативность проведено не было.
83-летний доктор Энтони Фаучи, бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и бывший врач Белого дома, после выхода на пенсию решил покаяться перед народом. Дело в том, что его совесть замучила в том, что некоторые рекомендации, которые он одобрил, не были подкреплены наукой.
В минувший понедельник он во второй раз дал показания перед Избранным подкомитетом по пандемии коронавируса. Фаучи отметил, что меры по борьбе с COVID, такие как закрытие школ и предприятий, могли быть слишком жесткими. Мол, если бы все началось сначала, то локдауны не должны быть такими жёсткими, и чиновникам стоит учитывать «потенциальные побочные негативные эффекты» таких вещей, как обязательный масочный режим и вакцинация.
Бывший высокопоставленный чиновник общественного здравоохранения, который постоянно подвергался критике за свою роль во время пандемии COVID-19, признал, что длительное закрытие школ имело существенные негативные психологические и образовательные последствия для маленьких детей.
Утрата знаний и социальные неудачи у студентов были хорошо задокументированы, и одно исследование NIH назвало влияние ношения масок на грамотность и обучение «крайне негативным».
А влияние социального дистанцирования вызвало «депрессию, общую тревожность, острый стресс и навязчивые мысли», как показало другое исследование NIH.
Когда директор подкомитета Митч Бензин спросил доктора Фаучи, важно ли при подготовке к следующей пандемии учитывать непреднамеренные последствия таких жестких мер общественного здравоохранения, бывший высокопоставленный чиновник общественного здравоохранения ответил: «Безусловно».
Это слушание стало вторым публичным слушанием доктора Фаучи с момента выхода на пенсию в 2022 году. Выступая перед адвокатом от имени подкомитета Палаты представителей в январе этого года, Фаучи сказал, что правило двухметровой социальной дистанции «как бы просто появилось» и что он не помнит, как оно возникло. Он добавил, что «не знал об исследованиях», которые поддерживали бы социальное дистанцирование, признав, что такие исследования «было бы очень сложно» провести. И он понятия не имеет, действительно ли такая дистанция была способна останавливать инфицирование людей COVID-19.
Однако он добавил, что не хотел бы выступать против официальных рекомендаций, поскольку критика здравоохранения будет воспринята неодобрительно.
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Всё эти меры были не только наспех выдуманы, но и в дальнейшем намеренно распространялись и раздувались в СМИ и сети для нагнетания атмосферы паники и страха у населения, чтобы все причастные к заговору могли максимально обогатится.
Ссыкливо будут дизлайкать.
Их целью тогда была не предотвращение заболевание, а "размазывание" волны заболеваний по времени и снижение ее амплитуды с тем, чтобы госпитали не были переполнены.
Заставлять людей вакцинироваться - это, конечно, полный маразм.
Вакцину нужно было делать платной и дефицитной, чтобы народ сам бегал и вымаливал дозу ширнуться.