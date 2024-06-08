В США признали, что правила безопасности при COVID не были научно обоснованными

83-летний доктор Энтони Фаучи, бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и бывший врач Белого дома, после выхода на пенсию решил покаяться перед народом. Дело в том, что его совесть замучила в том, что некоторые рекомендации, которые он одобрил, не были подкреплены наукой.

В минувший понедельник он во второй раз дал показания перед Избранным подкомитетом по пандемии коронавируса. Фаучи отметил, что меры по борьбе с COVID, такие как закрытие школ и предприятий, могли быть слишком жесткими. Мол, если бы все началось сначала, то локдауны не должны быть такими жёсткими, и чиновникам стоит учитывать «потенциальные побочные негативные эффекты» таких вещей, как обязательный масочный режим и вакцинация.

Бывший высокопоставленный чиновник общественного здравоохранения, который постоянно подвергался критике за свою роль во время пандемии COVID-19, признал, что длительное закрытие школ имело существенные негативные психологические и образовательные последствия для маленьких детей.