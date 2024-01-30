После трагедии с котом Твиксом в РЖД изменили порядок действий при обнаружении бесхозных животных

После печальной судьбы кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз, ФПК изменила порядок действий при обнаружении животных без хозяев. Теперь, если проводник встретит в вагоне домашнее животное, которое разгуливает свободно, то обязан будет переместить его в багажное или служебное купе, а на ближайшей станции передать его дежурным сотрудникам вокзала. Об этом сообщили в ТАСС.