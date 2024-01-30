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После трагедии с котом Твиксом в РЖД изменили порядок действий при обнаружении бесхозных животных

После трагедии с котом Твиксом в РЖД изменили порядок действий при обнаружении бесхозных животных

Автор:
30 января 2024 17:38
Сообщество : Животные
Метки: Россия   кот   правила   ржд   твикс   фото   фпк   
828
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Теперь, если проводники встретят животное без хозяина, они будут обязаны передать животное дежурным сотрудникам вокзала.

После печальной судьбы кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз, ФПК изменила порядок действий при обнаружении животных без хозяев. Теперь, если проводник встретит в вагоне домашнее животное, которое разгуливает свободно, то обязан будет переместить его в багажное или служебное купе, а на ближайшей станции передать его дежурным сотрудникам вокзала. Об этом сообщили в ТАСС.

Сотрудники вокзала проверят бирки и чипы, а также опросят всех пассажиров.

"Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам", - отметили в ФПК.

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Метки: Россия   кот   правила   ржд   твикс   фото   фпк   
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9  комментариев
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3k
Максим Макашев 47 минут назад
Ну у нас так всегда - пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
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4k
poбт Полчаса назад
а почему до сих пор в этих говнотемах про кота не выложили видео из вагона где его выкидывает не сама проводница, а пассажир...

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57k
turyst 44 минуты назад
А обязать владельцев надеть на животинку ошейник или шлейку с номером телефона хозяина не хотят?
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11k
Борис Карабанов 47 минут назад
А вот, про "переместят" и "передадут" поподробнее бы. Типа, если по вагону мотается бесхозный волкодав, то проводница обязана его взять га руки, переместить, а потом передать с рук на руки дежурному по вокзалу, но ни в коем случае не открыть дверь и позволить ему покинуть вагон? Или как?
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17k
Kucher 55 минут назад
Сразу "минус". За одно только упоминание об этой дебильной теме! Задолбали!!!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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