После трагедии с котом Твиксом в РЖД изменили порядок действий при обнаружении бесхозных животных

Теперь, если проводники встретят животное без хозяина, они будут обязаны передать животное дежурным сотрудникам вокзала.
После печальной судьбы кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз, ФПК изменила порядок действий при обнаружении животных без хозяев. Теперь, если проводник встретит в вагоне домашнее животное, которое разгуливает свободно, то обязан будет переместить его в багажное или служебное купе, а на ближайшей станции передать его дежурным сотрудникам вокзала. Об этом сообщили в ТАСС.
Сотрудники вокзала проверят бирки и чипы, а также опросят всех пассажиров.
"Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам", - отметили в ФПК.
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