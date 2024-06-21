"Как слепая аквалангистка исследует тропические воды"

Джессика Пита потеряла зрение в 11 лет, но инвалидность не помешала ей осуществить мечту. 21-летняя девушка влюбилась в подводное плавание и стала квалифицированным дайвером.
Для поклонников фильма мелодия из «Челюстей» — чистое развлечение, но для аквалангистки Джессики Питы это потенциально спасительная мелодия. Потому что Джессика слепая, а ее партнер по погружению напевает мелодию из «Челюстей», чтобы подать сигнал о приближении акулы.
21-летняя девушка рассказала MailOnline Travel, что мелодия Джона Уильямса особенно пригодилась ей во время погружения в Мозамбике, Восточная Африка.
«Мы с моим приятелем еще не научились подавать сигналы акулам, поэтому, когда одна из них проплыла под нами, когда мы спускались, он начал напевать мелодию из фильма «Челюсти» и попытался выкрикнуть слово "акула"», — рассказала она.
Слово "акула" Джессика разобрать не смогла, но сразу же узнала мелодию и поняла, что зубастая хищница прямо под ними.
В возрасте 11 лет Джессика перенесла операцию по удалению опухоли мозга, которая вызвала отек зрительных нервов. Хотя опухоль была успешно удалена, у Джессики остались необратимые повреждения. Теперь ее центральное зрение «полностью черное с маленькими точечками света», периферийное зрение очень размытое, у нее проблемы с восприятием глубины и цветовая слепота.
Мотивационный оратор и студентка из Южной Африки может различать контрасты между светлым и темным, но в основном полагается на свои другие органы чувств, чтобы ориентироваться в мире, и на свою собаку-поводыря Фаджа.
Джессика не позволяет своей инвалидности портить себе жизнь и решила пройти доступный курс подводного плавания в Профессиональной ассоциации инструкторов по дайвингу (PADI), чтобы стать квалифицированным дайвером.
Неожиданно для себя Джессика влюбилась в подводное плавание и теперь исследует рифы в Понта-ду-Уру (Мозамбик) и Содвана-Бей (Южная Африка). Она уже планирует свое следующее путешествие — на Мадагаскар.
Хотя Джессика не видит окружающих ее морских обитателей, она может различать темные и светлые цвета и контрастные переходы между ними. Например, может различить риф.
Джессика также способна отрешиться от повседневных забот и испытать ощущения от пребывания под водой.
«Я наслаждаюсь ощущением покоя и блаженства, когда нахожусь под водой, — говорит она. — Поскольку мой повседневный мир вращается вокруг моих органов чувств, редко выпадает возможность просто послушать или почувствовать что-то, не беспокоясь о том, повлияет ли это на мою ориентацию в пространстве».
По ее словам, она может «слушать риф из удовольствия», а не с какой-то целью, как, например, «слушать машины, когда переходишь улицу». Она также может «чувствовать песок» вместо того, чтобы «концентрироваться на текстуре земли, чтобы не споткнуться или сделать неверный шаг».
Джессика поддерживает связь со своим инструктором по дайвингу, когда находится под водой.
Вместо сигналов рукой она полагается на систему тактильных сигналов, которые устанавливаются перед спуском. Например, чтобы повторить сигнал «ОК», ее товарищ по погружению сожмет два ее пальца, а она ответит обычным сигналом руки.
Хотя эти сигналы можно рассматривать как совершенно новый язык дайвинга, Джессика говорит, что это просто новый способ сделать спорт доступным.
Единственное препятствие, с которым она столкнулась, — это придумывание новых способов подачи сигналов для разных видов рыб. Например, сигнал для рыбы-бабочки заключается в том, что ее товарищ по погружению берет обе ее руки и заставляет их подниматься и опускаться, изображая хлопающие крылья.
Джессика говорит, что опыт погружения с аквалангом помог ей понять, насколько «неправильными» были ее первоначальные представления об этом виде спорта. Теперь она уверена, что он прост и доступен каждому, независимо от его способностей и физических возможностей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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