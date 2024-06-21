"Как слепая аквалангистка исследует тропические воды"

Для поклонников фильма мелодия из «Челюстей» — чистое развлечение, но для аквалангистки Джессики Питы это потенциально спасительная мелодия. Потому что Джессика слепая, а ее партнер по погружению напевает мелодию из «Челюстей», чтобы подать сигнал о приближении акулы.

21-летняя девушка рассказала MailOnline Travel, что мелодия Джона Уильямса особенно пригодилась ей во время погружения в Мозамбике, Восточная Африка.

«Мы с моим приятелем еще не научились подавать сигналы акулам, поэтому, когда одна из них проплыла под нами, когда мы спускались, он начал напевать мелодию из фильма «Челюсти» и попытался выкрикнуть слово "акула"», — рассказала она.

Слово "акула" Джессика разобрать не смогла, но сразу же узнала мелодию и поняла, что зубастая хищница прямо под ними.