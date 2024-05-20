Чудо-женщина из Сиднея пять раз победила рак, потеряв 11 органов

Женщина вспоминает, что в тот момент была в полном шоке — ведь она не испытывала никаких болезненных симптомов:

«Мне было 38 лет, я хорошо себя чувствовала. У меня никогда не было серьёзных проблем со здоровьем, а тут такое. Но такова природа рака. Он коварен».

Будучи матерью-одиночкой, Гейл в первую очередь думала о своих детях. Ей было ради кого стараться выжить. Через неделю ей сделали мастэктомию — удаление левой груди. После операции она перенесла шесть месяцев тяжелой химиотерапии, в результате которой у нее не осталось волос.

Угроза отступила, однако Гейл продолжала спрашивать себя, не является она «бомбой замедленного действия», и регулярно проходила маммографию.

Пять лет спустя, в 1996 году, рак вернулся. На этот раз опухоль нашли в правой груди. Через неделю Гейл сделали операцию, удалив опухоль. После этого, по ее словам, она перешла в режим борьбы с раком — врагом, которого необходимо победить.

Очередная химиотерапия нанесла очень сильный удар по организму. В 1999 году у Гейл началось вагинальное кровотечение, и после визита к гинекологу выяснилось, что теперь предстоит бороться с раком матки. Выход был только один — удаление матки (гистерэктомия).

Следующие 16 лет прошли без рака. Гейл успела выйти замуж, отпраздновать появление внуков (к слову, их у нее десять) и объездить весь мир. Она как будто наверстывала упущенное и старалась успеть как можно больше! И продолжала проходить обследования — с каждым годом переживаний становилось всё меньше, и слова «ремиссия» и «вы вылечились» стали привычными.

Увы, в 2015 году, во время плановой колоноскопии, обнаружилась злокачественная опухоль в тазу размером с теннисный мяч.