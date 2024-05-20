Чудо-женщина из Сиднея пять раз победила рак, потеряв 11 органов

Жительница Сиднея Гейл Дин, которой сейчас 72 года, впервые услышала от врачей роковой диагноз в 38 лет. С тех пор она пять раз сталкивалась со злокачественным опухолями в своем организме, но каждый раз ей удавалось остаться в живых. Ее по праву называют «медицинским чудом».
Прошло более трёх десятилетий с тех пор, как в 1991 году Гейл Дин, гуляя с подругой по магазинам, прошла мимо медицинского центра, рекламирующего бесплатные маммограммы. Гейл и ее подруга решили воспользоваться удачной возможность, подумав, что это «может быть забавно».
Так Гейл, мать-одиночка с тремя детьми, узнала о том, что у неё в левой груди злокачественная опухоль размеров четыре сантиметра. Это известие положило начало ее борьбе с раком.
Женщина вспоминает, что в тот момент была в полном шоке — ведь она не испытывала никаких болезненных симптомов:
«Мне было 38 лет, я хорошо себя чувствовала. У меня никогда не было серьёзных проблем со здоровьем, а тут такое. Но такова природа рака. Он коварен».
Будучи матерью-одиночкой, Гейл в первую очередь думала о своих детях. Ей было ради кого стараться выжить. Через неделю ей сделали мастэктомию — удаление левой груди. После операции она перенесла шесть месяцев тяжелой химиотерапии, в результате которой у нее не осталось волос.
Угроза отступила, однако Гейл продолжала спрашивать себя, не является она «бомбой замедленного действия», и регулярно проходила маммографию.
Пять лет спустя, в 1996 году, рак вернулся. На этот раз опухоль нашли в правой груди. Через неделю Гейл сделали операцию, удалив опухоль. После этого, по ее словам, она перешла в режим борьбы с раком — врагом, которого необходимо победить.
Очередная химиотерапия нанесла очень сильный удар по организму. В 1999 году у Гейл началось вагинальное кровотечение, и после визита к гинекологу выяснилось, что теперь предстоит бороться с раком матки. Выход был только один — удаление матки (гистерэктомия).
Следующие 16 лет прошли без рака. Гейл успела выйти замуж, отпраздновать появление внуков (к слову, их у нее десять) и объездить весь мир. Она как будто наверстывала упущенное и старалась успеть как можно больше! И продолжала проходить обследования — с каждым годом переживаний становилось всё меньше, и слова «ремиссия» и «вы вылечились» стали привычными.
Увы, в 2015 году, во время плановой колоноскопии, обнаружилась злокачественная опухоль в тазу размером с теннисный мяч.
Гейл прошла курс одновременно лучевой терапии и химиотерапии, и это время она назвала худшими девятью неделями в своей жизни. Но лечение дало результаты. Оно уничтожило рак, но повредило внутренние органы, а также привело к необходимости носить колостомический мешок (калоприемник).
В прошлом году Гейл попала в больницу из-за закупорки кишечника колостомическим мешком,
Но врачи обнаружили кое-что еще. У нее был рак в левой почке, и ее пришлось удалить.
Это была уже пятая злокачественная опухоль на счету бедной женщины. За время борьбы с раком Гейл лишилась многого — ей удалили грудь, 26 лимфатических узлов, матку, фаллопиевы трубы, яичники, желчный пузырь и левую почку.
«Врачи говорят, что не встречали никого, кто имел бы пять различных очень серьезных раковых заболеваний и выжил», — говорит она.
Гейл Дин утверждает, что в борьбе с раком ей помогли вера, семья и позитивный настрой. И добавляет, что вся ее жизнь — это благодарность. Она также хочет, чтобы люди, борющиеся с раком, знали, что злиться — это нормально. Что необязательно казаться сильным и независимым. И нужно принимать помощь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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