«В нашей жизни так много сексуализации женщин»: феминистку возмутила буква «В» в логотипе российского магазина

Она потребовала миллион рублей компенсации.
Борец за права женщин Анастасия Горлова разнервничалась из-за бренда мужской одежды Bulanti из Казани. Её смутил логотип этой компании - по мнению дамы, буква «В» символизирует женскую грудь.
В нашей жизни так много сексуализации женщин, и тем более это противоречит законам Российской федерации. Такой логотип оскорбляет меня и всех женщин.
Чтобы как-то сгладить нанесённое ей «оскорбление», Анастасия потребовала изменить логотип и выплатить ей миллион рублей компенсации.
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Но даму пока никто не поддержал, а в сети ей советуют отвлечься от размышлений о грудях и заняться чем-то полезным. Той же точки зрения придерживается и владелец Bulanti Булат Галиев.
Bulanti был создан в 2018 году, и по сей день никто не ассоциировал наш логотип с женской грудью и не намекал на ее размеры. Неравнодушным людям хотим посоветовать больше развивать себя и свою личность.
Почему-то именно Казань привлекает феминисток: ещё в 2020 году там устроили «красную свадьбу». Девушку нарядили в подвенечное платье и облили краской. Сделали это для того, чтобы «напомнить о проблеме домашнего насилия».
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И напоследок о феминизме: сегодня МВД заочно объявило в розыск Залину Маршенкулову. Та писала книги о «женской власти» и участвовала в рекламной кампании спортивного бренда под слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».
Потом сделала несколько постов о гибели военкора Владлена Татарского и попала под проверку органов. Сейчас она за границей. Но если приедет в Россию - может пересесть с «иглы мужского одобрения» прямиком в СИЗО.
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Серьезно???? А по моему мнению, буква «В» символизирует женскую задницу
То хоть е...нь, хоть не е...нь..."