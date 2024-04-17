«В нашей жизни так много сексуализации женщин»: феминистку возмутила буква «В» в логотипе российского магазина

Но даму пока никто не поддержал, а в сети ей советуют отвлечься от размышлений о грудях и заняться чем-то полезным. Той же точки зрения придерживается и владелец Bulanti Булат Галиев.

Bulanti был создан в 2018 году, и по сей день никто не ассоциировал наш логотип с женской грудью и не намекал на ее размеры. Неравнодушным людям хотим посоветовать больше развивать себя и свою личность.

Почему-то именно Казань привлекает феминисток: ещё в 2020 году там устроили «красную свадьбу». Девушку нарядили в подвенечное платье и облили краской. Сделали это для того, чтобы «напомнить о проблеме домашнего насилия».