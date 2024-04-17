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«В нашей жизни так много сексуализации женщин»: феминистку возмутила буква «В» в логотипе российского магазина

«В нашей жизни так много сексуализации женщин»: феминистку возмутила буква «В» в логотипе российского магазина

Автор:
17 апреля 2024 18:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   бренд   компенсация   оскорбление   феминистка   
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Она потребовала миллион рублей компенсации.

Борец за права женщин Анастасия Горлова разнервничалась из-за бренда мужской одежды Bulanti из Казани. Её смутил логотип этой компании - по мнению дамы, буква «В» символизирует женскую грудь.

В нашей жизни так много сексуализации женщин, и тем более это противоречит законам Российской федерации. Такой логотип оскорбляет меня и всех женщин.

Чтобы как-то сгладить нанесённое ей «оскорбление», Анастасия потребовала изменить логотип и выплатить ей миллион рублей компенсации.

Но даму пока никто не поддержал, а в сети ей советуют отвлечься от размышлений о грудях и заняться чем-то полезным. Той же точки зрения придерживается и владелец Bulanti Булат Галиев.

Bulanti был создан в 2018 году, и по сей день никто не ассоциировал наш логотип с женской грудью и не намекал на ее размеры. Неравнодушным людям хотим посоветовать больше развивать себя и свою личность.

Почему-то именно Казань привлекает феминисток: ещё в  2020 году там устроили «красную свадьбу». Девушку нарядили в подвенечное платье и облили краской. Сделали это для того, чтобы «напомнить о проблеме домашнего насилия».

И напоследок о феминизме: сегодня МВД заочно объявило в розыск Залину Маршенкулову. Та писала книги о «женской власти» и участвовала в рекламной кампании спортивного бренда под слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Потом сделала несколько постов о гибели военкора Владлена Татарского и попала под проверку органов. Сейчас она за границей. Но если приедет в Россию - может пересесть с «иглы мужского одобрения» прямиком в СИЗО.

Источник:

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Метки: Видео   Казань   бренд   компенсация   оскорбление   феминистка   
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15  комментариев
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393k
Алексей 39 минут назад
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Алек Минуту назад
Что-то этой весной неадекватов просто через край.
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31k
AzuveR 4 минуты назад
Феминизм ,это болезнь ипанутых и недоё.. баб.
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1k
Евгений 9 минут назад
"- по мнению дамы, буква «В» символизирует женскую грудь."
Серьезно???? А по моему мнению, буква «В» символизирует женскую задницу
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61k
Мойша 17 минут назад
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61k
Мойша 20 минут назад
Чтобы как-то сгладить нанесённое ей «оскорбление», Анастасия потребовала изменить логотип и выплатить ей миллион рублей компенсации
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42
Вячеслав 21 минуту назад
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50k
Максим Т. Полчаса назад
"Если в башне пое...ень,
То хоть е...нь, хоть не е...нь..."
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11k
Дмитрий Полчаса назад
А без "требую денег" нельзя никак? Ты же вроде идейная еб...тая? Или вся эта идейность только для того, что бы монетизировать эту самую идейность?
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1k
Darki Полчаса назад
Альтернативно одарённая
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1k
Anatolij Полчаса назад
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549
Игорь Полчаса назад
Да феминизм искусственно пытаются насадить на российскую землю. Чисто грантоедская контора, либо поддерживаемая ОТТУДА... Все их акции, где бы они не проходили, носят чисто показной характер и рассчитаны на эпатаж и рекламу себя любимых...
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3k
Pinhead 38 минут назад
Курица с отрицательным значением iq.
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14k
gavrosh 39 минут назад
Ещё полтора месяца весны...
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August
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  • 2806 постов (2758 в горячем)

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