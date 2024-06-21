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"Выбрасывают даже наличные": мужчина заработал $66 тысяч на продаже мусора, найденного в городе

"Выбрасывают даже наличные": мужчина заработал $66 тысяч на продаже мусора, найденного в городе

Автор:
21 июня 2024 09:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   заработок   люди   мусор   находка   фото   
1168
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Австралиец приносит трофеи домой, сортирует, чтобы оставить себе или подарить, а остальные продает.

Леонардо Урбано из Австралии, который роется в мусоре, в прошлом году заработал около $66 тысяч. Мужчина ищет ценные вещи и драгоценности, а затем продает их. Среди таких находок украшения, бытовая техника, мебель, брендовая одежда и аксессуары.

Каждое утро после завтрака Урбано садится на велосипед и прочесывает улицы Сиднея в поисках мусорных баков.

"В огромных горах мусора попадаются невероятные вещи — украшения, дизайнерская одежда и даже наличные", — говорит 30-летний мужчина.

Городской совет предлагает жителям бесплатные услуги по вывозу крупногабаритного мусора, как правило, дважды в год. Именно тогда люди выбрасывают на улице технику и мебель обычно в неплохом состоянии — компьютеры, пылесосы, телевизоры, холодильники, шкафы и диваны.

По словам Леонардо, домохозяйства с большей покупательной способностью выбрасывают старые гаджеты, чтобы освободить место для более новой модели, даже если они все еще в рабочем состоянии.

"Когда они хотят новый гаджет, то покупают его, а старый выбрасывают только потому, что батарея может быть уже не такой хорошей. Находки обычно требуют лишь небольшой чистки и незначительного ремонта", — рассказывает мужчина.

Австралиец приносит трофеи домой, сортирует, чтобы оставить себе или подарить, а остальные продает на таких платформах, как Facebook* Marketplace.

Из-за ограниченного пространства в собственной квартире Урбано признается, что пытается продать вещи в течение недели-двух. Если найти покупателя не удается, то он отдает их бесплатно, чтобы освободить место для новых партий.

"Мои друзья шокированы тем, как много хорошей одежды оказывается на помойке", — признается Леонардо, добавив, что иногда люди забывают в карманах пачки наличных.


Что он нашел на помойке в прошлом году

  • 50+ телевизоров;
  • 30 холодильников;
  • 20+ стиральных машин;
  • 50 компьютеров/ноутбуков;
  • 15 диванов;
  • 50 пылесосов;
  • 150+ горшков и растений;
  • 100+ светильников и декоративных картин;
  • $849 наличными.

* Запрещены в РФ

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Метки: в мире   заработок   люди   мусор   находка   фото   
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5  комментариев
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152k
parallax Час назад
Это потому, что в Австралии почти нет понаехавших. В Германии в дни вывоза негабаритного мусора по улицам на своих рыдванах разъезжают чернобровые беженцы и сгребают всё потребное под чистую.
Здесь кроме досок ДСП он ничего бы не нашёл.
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290
Van Freeman Полчаса назад
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
США очень богатая страна.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2419 постов (2372 в горячем)

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