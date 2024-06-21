"Выбрасывают даже наличные": мужчина заработал $66 тысяч на продаже мусора, найденного в городе

Австралиец приносит трофеи домой, сортирует, чтобы оставить себе или подарить, а остальные продает.
Леонардо Урбано из Австралии, который роется в мусоре, в прошлом году заработал около $66 тысяч. Мужчина ищет ценные вещи и драгоценности, а затем продает их. Среди таких находок украшения, бытовая техника, мебель, брендовая одежда и аксессуары.
Каждое утро после завтрака Урбано садится на велосипед и прочесывает улицы Сиднея в поисках мусорных баков.
"В огромных горах мусора попадаются невероятные вещи — украшения, дизайнерская одежда и даже наличные", — говорит 30-летний мужчина.
Городской совет предлагает жителям бесплатные услуги по вывозу крупногабаритного мусора, как правило, дважды в год. Именно тогда люди выбрасывают на улице технику и мебель обычно в неплохом состоянии — компьютеры, пылесосы, телевизоры, холодильники, шкафы и диваны.
По словам Леонардо, домохозяйства с большей покупательной способностью выбрасывают старые гаджеты, чтобы освободить место для более новой модели, даже если они все еще в рабочем состоянии.
"Когда они хотят новый гаджет, то покупают его, а старый выбрасывают только потому, что батарея может быть уже не такой хорошей. Находки обычно требуют лишь небольшой чистки и незначительного ремонта", — рассказывает мужчина.
Австралиец приносит трофеи домой, сортирует, чтобы оставить себе или подарить, а остальные продает на таких платформах, как Facebook* Marketplace.
Из-за ограниченного пространства в собственной квартире Урбано признается, что пытается продать вещи в течение недели-двух. Если найти покупателя не удается, то он отдает их бесплатно, чтобы освободить место для новых партий.
"Мои друзья шокированы тем, как много хорошей одежды оказывается на помойке", — признается Леонардо, добавив, что иногда люди забывают в карманах пачки наличных.
Что он нашел на помойке в прошлом году
- 50+ телевизоров;
- 30 холодильников;
- 20+ стиральных машин;
- 50 компьютеров/ноутбуков;
- 15 диванов;
- 50 пылесосов;
- 150+ горшков и растений;
- 100+ светильников и декоративных картин;
- $849 наличными.
Источник:
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Здесь кроме досок ДСП он ничего бы не нашёл.