"Выбрасывают даже наличные": мужчина заработал $66 тысяч на продаже мусора, найденного в городе

Леонардо Урбано из Австралии, который роется в мусоре, в прошлом году заработал около $66 тысяч. Мужчина ищет ценные вещи и драгоценности, а затем продает их. Среди таких находок украшения, бытовая техника, мебель, брендовая одежда и аксессуары.

Каждое утро после завтрака Урбано садится на велосипед и прочесывает улицы Сиднея в поисках мусорных баков.

"В огромных горах мусора попадаются невероятные вещи — украшения, дизайнерская одежда и даже наличные", — говорит 30-летний мужчина.

Городской совет предлагает жителям бесплатные услуги по вывозу крупногабаритного мусора, как правило, дважды в год. Именно тогда люди выбрасывают на улице технику и мебель обычно в неплохом состоянии — компьютеры, пылесосы, телевизоры, холодильники, шкафы и диваны.