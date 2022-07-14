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16 вещей, которые люди нашли выброшенными на улицу и с радостью забрали себе

16 вещей, которые люди нашли выброшенными на улицу и с радостью забрали себе

Автор:
14 июля 2022 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улица   в мире   вещи   выбросили   люди   мусор   находка   фото   
445
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На свалках, у обочин дорог и возле мусорных баков можно увидеть не только старый хлам и мусор, но и вполне хорошие вещи. Мы собрали фотографии людей, нашедших выброшенными по-настоящему стоящие вещи.

Для кого-то он был старым ненужным комодом, от которого избавились, оставив его у дороги

Но тот, кто нашел комод, немного освежил его, и теперь он гармонично вписывается в интерьер.

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Найденный интересный журнальный столик со встроенным светильником

Даже такую красивую оттоманку выставили на улицу за ненадобностью

Возможно, просто не хотели платить за чистку пятен, решив, что проще выкинуть и купить что-то новое.

А это диван красивого нежно-голубого оттенка и вовсе как новый

Но тоже оказался ненужным прежним владельцам.

Иметь дома мини-бар в виде глобуса — мечта многих

И автору снимка он достался абсолютно бесплатно.

Музыкальные инструменты

Вот это действительно отличная находка! Особенно для тех, у кого нет средств на приобретение инструментов, но есть большое желание научиться играть на них.

Еще один яркий красивый диван, который может забрать себе любой желающий

И желающих много.

Милый туалетный столик

Его по достоинству оценили бы многие женщины.

В этих ящиках и стеллажах лежат десятки книг, которые можно забрать совершенно бесплатно

Цветы в горшках, которые может забрать любой желающий

Старые роликовые коньки в металлическом чемоданчике

И то и то в хорошем состоянии.

Рай для любителей виниловых пластинок

И всё это бесплатно.

По их счастливым лицам видно, как они рады этой находке

Шкаф, предназначенный для кошачьего лотка

Удобно для тех владельцев кошек, которые не любят, чтобы было видно лоток.

Для кого-то это старая ненужная мебель

Но если ее поставить в комнате с подходящим интерьером, она выглядит очень даже стильно.

Большое красивое зеркало лежало возле дороги среди мешков с мусором

А теперь украшает чью-то квартиру.

Источник:

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Метки: Улица   в мире   вещи   выбросили   люди   мусор   находка   фото   
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4  комментария
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5k
livaneth 13 минут назад
Со скрипкой: Дедушка умер, а наследники на скрипке играть не умеют.
Если скрипка была обычным масмаркетом, ее и не продашь. Стоимость восстановления сопоставима со стоимостью новой.
А деду была дорога как память.

С мебелью: глобальный ремонт в квартире с заменой мебели. Старая мебель хоть и была нормальной, но не вписалась в новый интерьер.

С книгами: если можешь за минуту загуглить и скачать текст, зачем хранить книгу? Родители берегли, они еще помнили, какого труда стоило ее достать.
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53
iskra 47 секунд назад
Даже жаль стало,что у нас такого нет..
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564
HalloFreeSpace 9 минут назад
Люблю такое , иногда тоже попадались отличные варики )))
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5k
livaneth 10 минут назад
Роликовые коньки для фигурного катания. Размер ботинок детский: Ну, ребенок выфрос.
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