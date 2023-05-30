Племена долины Омо украшают себя нашим мусором: губительное влияние цивилизации на "диких" туземцев





Простые же люди в нашей стране не привыкли заниматься сортировкой мусора и вторичной переработкой отходов. Это воспринимается как совершенно ненужное и бесполезное занятие (коим и является порой, без адекватного менеджмента).

А наш мусор, тем временем никуда не девается, он активно заполоняет планету, добираясь до самых отдаленных ее уголков. Вот и племена долины Омо, дикие и необузданные, на своем примере показали: мы влияем на эту планету и людей на ней сильнее, чем думаем. Ведь сейчас они выглядят вот так:

А началось все весьма безобидно: цивилизация нашла "дикарей" и попыталась их немного приручить. По сути своей, эти племена проходили те же ступени развития общества, что и другие до них. Началось все с даров и налаживания контактов. Сначала им выдали футболки и шорты, потом дали попробовать "цивилизованной еды", а затем начали медленно, но верно, подсаживать на "иглу" товарно-денежных отношений.

И вот, не прошло и века, как некогда "дикие" племена с удовольствием позируют перед туристами, не забывая просить у них деньги за фотосессию и красивые бусы на память.