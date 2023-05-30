Племена долины Омо украшают себя нашим мусором: губительное влияние цивилизации на "диких" туземцев

Мы привыкли считать, что проблемы экологии, загрязнения окружающей среды и чрезмерного потребления ресурсов — это какая-то блажь, которая касается политиков, фанатиков и знаменитостей, желающих попиариться на теме Земли.
Простые же люди в нашей стране не привыкли заниматься сортировкой мусора и вторичной переработкой отходов. Это воспринимается как совершенно ненужное и бесполезное занятие (коим и является порой, без адекватного менеджмента).
А наш мусор, тем временем никуда не девается, он активно заполоняет планету, добираясь до самых отдаленных ее уголков. Вот и племена долины Омо, дикие и необузданные, на своем примере показали: мы влияем на эту планету и людей на ней сильнее, чем думаем. Ведь сейчас они выглядят вот так:
А началось все весьма безобидно: цивилизация нашла "дикарей" и попыталась их немного приручить. По сути своей, эти племена проходили те же ступени развития общества, что и другие до них. Началось все с даров и налаживания контактов. Сначала им выдали футболки и шорты, потом дали попробовать "цивилизованной еды", а затем начали медленно, но верно, подсаживать на "иглу" товарно-денежных отношений.
И вот, не прошло и века, как некогда "дикие" племена с удовольствием позируют перед туристами, не забывая просить у них деньги за фотосессию и красивые бусы на память.
И в целом возмущение можно было бы на этом закончить, если бы ни одно "но". Некоторые европейские корпорации решили еще сильнее вмешаться в жизнь племен. Сделали они это нестандартно и, по большей части, неосознанно. Большие боссы просто решили сэкономить на переработке мусора. И, вот неожиданность, его оказалось дешевле незаконно сплавлять к Эфиопии, чем законно утилизировать.
Как итог, у племен долины Омо оказался доступ к огромному количеству мусора, который те нашли... привлекательным. Яркие, блестящие и громко звенящие крышки от пива показались туземцам прекрасным украшениям.
И тут стоит немного прояснить: в странном декорировании себя задействовано оказалось не одно племя Десанеч, как пишет большинство источников, а сразу несколько: от Мурси до Бана. Даже по фото виден разный фенотип этих людей.
Да и украшают они себя, вопреки стереотипам, не только крышками от пива. В ход идут любые металлические "звенелки": ключи, проволока, остатки столовых приборов и даже заколки для волос. Туземцы с радостью цепляют на себя все, что найдут.
И тут возникает вполне логичный вопрос: зачем людям цеплять на себя откровенный хлам? Ответ прост: то, что является мусором для одних, ценность — для других. Для них это не мусор, а способ самовыражения. Настоящие украшения.
В конце концов, практически все первобытные племена украшают себя тем или иным способом: кто-то увеличивает себе шею кольцами, кто-то разрисовывает свое тело глиной, а кто-то и вовсе увлекается шрамированием. На фоне всего этого пивные крышки и болты выглядят довольно невинно.
Впрочем, много лет назад на их месте были ракушки и палочки. Традиция не взялась из ниоткуда, просто немного трансформировалась. Стала чем-то новым. Ведь по мнению самих представителей племен, звенящее цветное железо наряднее простых камушков и палочек. И с этим сложно спорить.
И в том, что эти люди так себя украшают нет ничего странного или неправильного: кто-то удаляет комки Биша и качает губы, а кто-то — цепляет на себя мусор. Представление о прекрасном разнится от народа к народу, это естественно.
Печально лишь то, что наша цивилизация так развилась, что начала влиять на самые отдаленные уголки планеты. Меняя саму суть людей и вмешиваясь в естественный пусть становления народов.
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