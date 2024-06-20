Иоганн – любимец людей и страж пещер

Больше всего памятников и скульптур посвящено собакам, ведь эти животные следуют за человеком и совершают героические поступки, ничего не требуя взамен.
Есть в мире памятники, посвящённые необычным существам. К примеру, скарабею, мамонту или лабораторной мыши. А как насчёт козлов? Маловероятно, что эти хитрые, довольно вредные и источающие малоприятный запах животные заслужили такое посвящение. Но это не так, и памятник рогатику тоже есть.
Эту бронзовую статую козла в окрестностях прибрежной деревеньки Кушендун, что в Северной Ирландии, сложно не заметить. Она посвящена Иоганну – последнему животному, уничтоженному в этом районе во время эпидемии ящура в начале 2000-х годов. Его постоянное место выпаса находилось здесь, вдоль гавани, и он был популярен как среди местных жителей, так и среди туристов.
В 2001 году вспышка ящура практически оставила Северную Ирландию в изоляции. Экспорт животных прекратился, а скот был уничтожен.
Художница Дебора Браун, уроженка Белфаста, создала этот памятник любимцу Кушендуна после того, как животное уничтожили. Местный фермер время от времени привязывает к статуе одного из своих нынешних питомцев, пока он пасётся. Так трогательно соединяются былое и настоящее, жизнь и смерть, не способные существовать друг без друга.
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Иоганн – не единственная достопримечательность этой суровой, но завораживающей местности. Немного в отдалении находится возвышенность.
Ландшафт сформировался около 400 миллионов лет назад и может похвастаться несколькими короткими пещерами и туннелями, доступными для исследования. Рогатый страж заодно охраняет и их, органично вписываясь в лаконичный завораживающий пейзаж.
Пещеры использовались во время съёмок сериала «Игра престолов», в четвёртом эпизоде второго сезона под названием «Сад костей». Именно здесь Мелисандра родила ребёнка-тень. Пещеры также были задействованы в восьмом сезоне. Здесь состоялась знаменитая битва между Джейме Ланнистером и Эуроном Грейджоем.
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