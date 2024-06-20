Иоганн – любимец людей и страж пещер

Эту бронзовую статую козла в окрестностях прибрежной деревеньки Кушендун, что в Северной Ирландии, сложно не заметить. Она посвящена Иоганну – последнему животному, уничтоженному в этом районе во время эпидемии ящура в начале 2000-х годов. Его постоянное место выпаса находилось здесь, вдоль гавани, и он был популярен как среди местных жителей, так и среди туристов.