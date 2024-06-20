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Дикий лосось вымер? Почему на прилавках одомашненная рыба? Что с добычей?

Дикий лосось вымер? Почему на прилавках одомашненная рыба? Что с добычей?

Автор:
20 июня 2024 08:44
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   лосось   рыба   улов   фото   
1317
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Сегодня более 50% всех морепродуктов на прилавках, включая моллюсков и ракообразных, заботливо воспитаны человеком. Да, совсем как бычки на ферме! Но почему мы с вами вынуждены есть одомашненную рыбу? Неужели весь дикий лосось, вся форель и горбуша вымерли?

К счастью, рыбы многочисленного семейства лососёвых в дикой природе пока что не вымерли. Но они к этому очень стремятся. Практически в каждом регионе можно найти слабое звено, что стоит на грани исчезновения. Вот, например, атлантический лосось, она же всеми любимая сёмга. Согласно официальному статусу, эти рыбины «близки к уязвимому положению». Кажется, что до исчезновения им далеко, но если копнуть глубже, обнаружится следующее.

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Этот статус присвоили сёмге более 25 лет назад. И всё это время лов не прекращался! Да, его количество уменьшили в несколько раз: с 1979 по 1990 улов дикого атлантического лосося упал с рекордных 4.000.000 до 700.000 особей. Но помимо лова есть и другие факторы, что влияют на численность: загрязнение океана, сокращение естественной среды обитания и браконьерство.

С остальными представителями семейства дела обстоят примерно также. Они вроде бы не исчезают, но всё время находятся на грани. Если бы люди сегодня не перешли на употребление «домашних» лососёвых, возможно, дикие рыбы уже бы исчезли.

Неужели человечество и правда осознало свои ошибки и стремится их исправить? Не совсем. Восстановление популяции диких рыб — скорее побочный продукт, чем истинная цель. Главная причина подмены диких рыб на выращенную кроется в том, что разведение дорогих видов — очень прибыльный бизнес!

Вначале рыб, готовых к нересту, вылавливают в дикой природе. Затем инкубируют полученную икру в специальных аквариумах. Процесс этот трудоёмкий: мальки развиваются сначала в пресной воде, а после — в солёной. Кормят их специальными гранулами, всё по науке, благодаря чему такая домашняя рыбка получается жирнее и в какой-то степени полезнее своих диких собратьев.

Весь процесс выращивания, от икры до готовой отправиться на рынок особи, занимает примерно 3 года. Сроки разнятся в зависимости от вида. На выходе фермеры получают готовую, однородную популяцию, на вылов которой не нужно тратить много времени. Бассейны-то всегда под рукой.

Покупатель же, в свою очередь, получает свежайшую и, как правило, более здоровую продукцию. Ведь никто не изучает каждую рыбку из многотонного улова — что она ест и чем болеет. А фермеры очень дорожат своими питомцами. Так что не нужно бояться домашней рыбы на рынках — она куда лучше дикой!

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Метки: животные   интересно   лосось   рыба   улов   фото   
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5  комментариев
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133k
Leff Час назад
Кормят их специальными гранулами, всё по науке, благодаря чему такая домашняя рыбка получается жирнее и в какой-то степени полезнее своих диких собратьев.
------------
Насчет полезности очень большие сомнения. В гранулах наверняка есть антибиотики и стимуляторы роста ,да и внешний ярко-красный цвет мяса говорит о присутствии химии в этих гранулах.
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4k
просто Дмитрий 44 минуты назад
А что, если поймать рыбину, "подоить ее " и отпустить... Зачтется ??? (сарказм)
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102
Юлия 46 минут назад
И правильно, что выращивают, потому что с учетом количества всех нас (человеков) никакой дикой рыбы в природе не хватит. А рыбки хочется всем!
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1k
DuckTales 57 минут назад
Да и отлично, пусть выращивают, а природа отдыхает, хотя в регионах, где все это водится, хрен она отдохнет ...
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40k
Александр Час назад
Рыба не вымерла, ее уничтожили в период с 92 по 2020 годы. Когда беспрепятственно открывались тысячи рыбпортов на всех реках нашей многострадальной и вылавливались без контроля сотни тысяч тонн рыбы, а по телевизору в это время ругали браконьеров, мол они виноваты. Нет, во времена СССР почти все занимались рыбным промыслом сами, и рыба никуда из рек не исчезала. Я чсам мелким на оби ставил сеьти, ловили муксуна, нельму, стерлядку. В среднем по мешку за сезон брали, и так лет десять, и никакого вреда рыбе не было. И многие рыбачили и рыба была каждый год. А вот после открытия в наших краях рыбпортов вся рыба просто испарилась, ибо ловить ее начали просто каким-то ужасным количеством. Простым людям запретили, а вот частные и не только фирмы с удовольствием опустошили огромные реки и поставили на грань выживания многие виды рыб. Ладно спохватились, теперь хоть искусственно выращивают.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3507 постов (3206 в горячем)

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