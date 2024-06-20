Дикий лосось вымер? Почему на прилавках одомашненная рыба? Что с добычей?

К счастью, рыбы многочисленного семейства лососёвых в дикой природе пока что не вымерли. Но они к этому очень стремятся. Практически в каждом регионе можно найти слабое звено, что стоит на грани исчезновения. Вот, например, атлантический лосось, она же всеми любимая сёмга. Согласно официальному статусу, эти рыбины «близки к уязвимому положению». Кажется, что до исчезновения им далеко, но если копнуть глубже, обнаружится следующее.