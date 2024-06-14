Рыба-капля: красивое животное, которое незаслуженно назвали самым уродливым в мире

Психролюты иногда попадаются рыбакам в качестве прилова во время глубоководной ловли морских обитателей. 600-1200 метров под уровнем моря где-то возле Австралийского континента — вот их дом.

Во время резкого подъёма с такой глубины происходит сильная деформация всех тканей рыб, они буквально «распухают». Для сравнения: если человек нырнёт на глубину хотя бы метров 30 и резко захочет вернуться обратно в свою родную среду, то сразу же погибнет. Пузырьки азота в крови закупорят мелкие сосуды и вспенят кровь — такое наш организм пережить не может. А несчастную рыбу достают целый километр!