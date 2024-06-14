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Рыба-капля: красивое животное, которое незаслуженно назвали самым уродливым в мире

Рыба-капля: красивое животное, которое незаслуженно назвали самым уродливым в мире

Автор:
14 июня 2024 08:38
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   на дне   рыба   рыба-капля   факты   фото   
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Вот уже который год этих несчастных существ считают самыми уродливыми на планете. А они не страшные, они просто не на своём месте!

Рыба-капля, она же известная как мем Блобби или УГ, является одним из 11 видов глубоководных рыб рода психролютов. Выглядят эти существа похоже друг на друга, да и ведут они себя одинаково, так что каплями можно называть сразу всех. Ну а когда их поднимают на поверхность, капли становятся как две капли воды — все до единой страшные!

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Психролюты иногда попадаются рыбакам в качестве прилова во время глубоководной ловли морских обитателей. 600-1200 метров под уровнем моря где-то возле Австралийского континента — вот их дом.

Во время резкого подъёма с такой глубины происходит сильная деформация всех тканей рыб, они буквально «распухают». Для сравнения: если человек нырнёт на глубину хотя бы метров 30 и резко захочет вернуться обратно в свою родную среду, то сразу же погибнет. Пузырьки азота в крови закупорят мелкие сосуды и вспенят кровь — такое наш организм пережить не может. А несчастную рыбу достают целый километр!

Так что все эти мемные фотки грустных желеобразных страшилищ показывают нам не настоящую рыбу-каплю, как она есть, а то, что происходит с тушкой этого создания после её подъема на поверхность. Понимаете теперь, почему на фотках они такие страшные? Просто вся их анатомия до последней клеточки заточена под глубоководную жизнь, но никак — для поверхности!

У Блобби нет крепких костей, именно поэтому их тело растекается, как желешка. Удобно, если рассматривать рыбу как обед. Правда, блюдо из капли получится водянистым — нормальных мышц у неё тоже нет!

Но в родной среде капля выглядит как самая обычная рыба! Вытянутое тело до 30 сантиметров в длину, лучистые плавники по бокам и большая голова с выразительными чёрными глазами. Да, не идеал красоты, но и не этот распухший ужас. А по сравнению с другими глубоководными обитателями, так вообще красавица!

Повышенная упитанность им необходима, чтобы выжить. Из-за ужасного давления километровой толщи воды качать бицуху нет ризона — активно двигаться там слишком затратно и слишком бесполезно. Куда плыть, если кругом тьма и пустота? Вот и психролюты не знают, поэтому полагаются на жировую прослойку и дрейфуют около дна, пока течение не принесёт еду прямо в рот. Сойдёт всякая живая мелочь и не самая живая падаль, что спускается сверху. На дне клювом не щёлкают!

До сих пор толком неизвестно, как рыбы-капли выбирают себе партнёров. Темнота, конечно, друг молодёжи, но если вы находитесь на дне огромного океана — как вообще там найти вторую половинку? Но раз психролюты смогли, то и вы когда-нибудь сможете, на поверхности-то полегче будет. Знают учёные одно: самки каким-то чудом приплывают к скалистым участкам дна, где температура окружающей среды чуть выше, чтобы выметать икру. В какой-то промежуток времени появляются самцы и оплодотворяют готовую кладку.

Самки остаются с капельками на какое-то время. Зачем — неизвестно. Может быть, материнский инстинкт заставляет их держаться поближе к малышам. А может быть, рыбы попросту не могут уплыть от места воспроизведения потомства!

И кстати, не верьте всяким фотографиям, на которых изображены якобы детёныши этих рыб. Учёные пока не нашли ни одного экземпляра молоди!

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Метки: животные   интересно   на дне   рыба   рыба-капля   факты   фото   
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1  комментарий
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Kozlodoev 40 минут назад
Всегда говорил, что рыба-понедельник не такая уж и страшная.
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1885 постов (1597 в горячем)

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