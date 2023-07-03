"Дышать полной грудью у меня не получается": телеведущий Николай Дроздов до сих пор не оправился после переломов рёбер

Любимый россиянами дядя Коля Дроздов в начале года поскользнулся на льду и упал. Как истинный мужчина он долго терпел боль, а когда, наконец, сдался врачам, обнаружилось, что у Николая Николаевича переломы нескольких ребёр. До сих пор - а с момента падения прошло почти полгода - телеведущий не может полностью выздороветь.
Николай Дроздов не так давно отметил день рождения. Известному телеведущему исполнилось 86 лет. Он до сих пор бодр и позитивен, однако состояние здоровья любимого дяди Коли оставляет желать лучшего.
После многочисленных переломов ребёр у телеведущего до сих пор сохраняется воспалительный процесс в левом лёгком. Оно было травмировано обломком ребра, и с тех пор Дроздов не может дышать полной грудью. Телеведущий признаётся, что сделать глубокий вдох у него пока не получается. Николай Николаевич до сих пор ходит с катетером, хотя признаётся, что к нему уже привык.
"Болевые ощущения у меня прошли, температуры нет. Сплю тоже нормально — к катетеру уже привык. Остались только проблемы с дыханием и сутулость. Никак не могу распрямиться", —сетует Дроздов. Хотя сейчас он осваивает комплекс упражнений, предложенных врачами и надеется, что они помогут ему избавиться от сутулости. Зоолог находится под наблюдением медиков, которые навещают его на дому.
Искренне надеемся, что полное выздоровление не за горами и желаем любимому телеведущему крепкого здоровья и оптимизма!
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Поэтому чем старше становлюсь, тем меньше тянет на экстрим...
PS Здоровья Николаю Николаичу !!!