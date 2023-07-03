"Дышать полной грудью у меня не получается": телеведущий Николай Дроздов до сих пор не оправился после переломов рёбер

Николай Дроздов не так давно отметил день рождения. Известному телеведущему исполнилось 86 лет. Он до сих пор бодр и позитивен, однако состояние здоровья любимого дяди Коли оставляет желать лучшего.

После многочисленных переломов ребёр у телеведущего до сих пор сохраняется воспалительный процесс в левом лёгком. Оно было травмировано обломком ребра, и с тех пор Дроздов не может дышать полной грудью. Телеведущий признаётся, что сделать глубокий вдох у него пока не получается. Николай Николаевич до сих пор ходит с катетером, хотя признаётся, что к нему уже привык.