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"Дышать полной грудью у меня не получается": телеведущий Николай Дроздов до сих пор не оправился после переломов рёбер

"Дышать полной грудью у меня не получается": телеведущий Николай Дроздов до сих пор не оправился после переломов рёбер

Автор:
03 июля 2023 11:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николай Дроздов   Телеведущий   Травма   в мире животных   здоровые   знаменитости   медицина   перелом ребер   
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Любимый россиянами дядя Коля Дроздов в начале года поскользнулся на льду и упал. Как истинный мужчина он долго терпел боль, а когда, наконец, сдался врачам, обнаружилось, что у Николая Николаевича переломы нескольких ребёр. До сих пор - а с момента падения прошло почти полгода - телеведущий не может полностью выздороветь.

Николай Дроздов не так давно отметил день рождения. Известному телеведущему исполнилось 86 лет. Он до сих пор бодр и позитивен, однако состояние здоровья любимого дяди Коли оставляет желать лучшего.


После многочисленных переломов ребёр у телеведущего до сих пор сохраняется воспалительный процесс в левом лёгком. Оно было травмировано обломком ребра, и с тех пор Дроздов не может дышать полной грудью. Телеведущий признаётся, что сделать глубокий вдох у него пока не получается. Николай Николаевич до сих пор ходит с катетером, хотя признаётся, что к нему уже привык.


"Болевые ощущения у меня прошли, температуры нет. Сплю тоже нормально — к катетеру уже привык. Остались только проблемы с дыханием и сутулость. Никак не могу распрямиться", —сетует Дроздов. Хотя сейчас он осваивает комплекс упражнений, предложенных врачами и надеется, что они помогут ему избавиться от сутулости. Зоолог находится под наблюдением медиков, которые навещают его на дому.


Искренне надеемся, что полное выздоровление не за горами и желаем любимому телеведущему крепкого здоровья и оптимизма!


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Метки: Николай Дроздов   Телеведущий   Травма   в мире животных   здоровые   знаменитости   медицина   перелом ребер   
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7  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Здоровья и долгой жизни
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15k
эмосурикат прямоползающий 7 минут назад
здоровья ему
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6k
vasilykopkov 14 минут назад
Мда, старые кости плохо срастаются.
Поэтому чем старше становлюсь, тем меньше тянет на экстрим...

PS Здоровья Николаю Николаичу !!!
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36k
russger Час назад
Ничё дедуля, ещё нас переживёшь ;)
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
здоровья ему . в возрасте переломы долго заживают . я молодой ломал ребра так и то почти три месяца грудь стягивал ремнями.
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