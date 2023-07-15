Митрополит Филарет - Николай Дроздов: гены - упрямая штука!

А на днях 86 лет исполнилось его самому известному праправнуку, любителю и популяризатору животных - Николаю Николаевичу Дроздову.

Я отчетливо помню, как отец водил меня в Исторический музей, который тогда располагался рядом с той частью здания, которую сейчас занимает Музей революции. Сегодня весь этот комплекс вместе – нынешний Исторический музей. До революции тоже так было. Так вот, помню, что там висел портрет Митрополита Филарета Московского и Коломенского, как одного из государственных деятелей России (он ведь бы членом Священного Синода).

И вот, отец мне показывал эту картину (а это была именно живописная картина, не фотография). В то время в Историческом музее было много портретов Митрополита, выполненных различными художниками. И помню, отец мне сказал тогда: