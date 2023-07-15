Митрополит Филарет - Николай Дроздов: гены - упрямая штука!

Любителю животных, ученому, писателю, обозревателю и автору множества интересных программ на телевидении Николаю Дроздову на днях исполнилось 86 лет, но мало кто знает, что всеми любимый телеведущий является праправнуком митрополита Филарета, того самого, который вёл священное коронование Николая I и Александра II, вступавшего в поэтический баттл с Пушкиным и являющегося небесным покровителем города Коломна.
Митрополит Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) родился в 1782-м и умер в 1863--м году
46 лет он был митрополитом Московским и Коломенским.
50 лет окормления Русской Церкви под его Архипастырским омофором – это целая эпоха, и не только церковная, но и государственная. Да и будет ли еще в нашей Церкви святитель, подобный Митрополиту Филарету (Дроздову), – ведь это был человек во всех отношениях выдающийся...
Он вступал в поэтические батлы с Пушкиным. Филарет обратил внимание на стихотворение Александра Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», написав на него стихотворный ответ-наставление.
Пушкин, в свою очередь, ответил в 1830 году стихотворением «В часы забав иль праздной скуки», где публично признал правоту священника и свою неправоту.
Филарет освящал закладку храма Христа спасителя. Вел священное коронование Николая I и Александра II.
Был очень любим москвичами.
В день кончины митрополита на колокольне Ивана Великого в Кремле ударили 12 колоколов.
Он был погребен в Троице-Сергиевой лавре но в 90-е причислен к лику святых и его мощи перенесены в храм Христа спасителя. Филарет считается небесным покровителем Коломны.
А на днях 86 лет исполнилось его самому известному праправнуку, любителю и популяризатору животных - Николаю Николаевичу Дроздову.
Я отчетливо помню, как отец водил меня в Исторический музей, который тогда располагался рядом с той частью здания, которую сейчас занимает Музей революции. Сегодня весь этот комплекс вместе – нынешний Исторический музей. До революции тоже так было. Так вот, помню, что там висел портрет Митрополита Филарета Московского и Коломенского, как одного из государственных деятелей России (он ведь бы членом Священного Синода).
И вот, отец мне показывал эту картину (а это была именно живописная картина, не фотография). В то время в Историческом музее было много портретов Митрополита, выполненных различными художниками. И помню, отец мне сказал тогда:
Это наш предок, твой двоюродный прапрадед, учти это! Но только никому об этом не говори!
Напомним, 14 июля телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Дочь телеведущего Елена подтвердила, что её отцу действительно потребовалась помощь врачей. «Всё обошлось, могло быть хуже. Вовремя поехали», — заявила женщина в беседе с телеканалом «360». При этом она не уточнила, что именно произошло с 86-летним Николаем Дроздовым.
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