FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7769 постов • 882 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Митрополит Филарет - Николай Дроздов: гены - упрямая штука!

Митрополит Филарет - Николай Дроздов: гены - упрямая штука!

Автор:
15 июля 2023 17:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Митрополит   Николай Дроздов   Телеведущий   Филарет   династия   праправнук   
1214
6

Любителю животных, ученому, писателю, обозревателю и автору множества интересных программ на телевидении Николаю Дроздову на днях исполнилось 86 лет, но мало кто знает, что всеми любимый телеведущий является праправнуком митрополита Филарета, того самого, который вёл священное коронование Николая I и Александра II, вступавшего в поэтический баттл с Пушкиным и являющегося небесным покровителем города Коломна.

Митрополит Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) родился в 1782-м и умер в 1863--м году

46 лет он был митрополитом Московским и Коломенским.

50 лет окормления Русской Церкви под его Архипастырским омофором – это целая эпоха, и не только церковная, но и государственная. Да и будет ли еще в нашей Церкви святитель, подобный Митрополиту Филарету (Дроздову), – ведь это был человек во всех отношениях выдающийся...

Он вступал в поэтические батлы с Пушкиным. Филарет обратил внимание на стихотворение Александра Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», написав на него стихотворный ответ-наставление.

×
×

Пушкин, в свою очередь, ответил в 1830 году стихотворением «В часы забав иль праздной скуки», где публично признал правоту священника и свою неправоту.

Филарет освящал закладку храма Христа спасителя. Вел священное коронование Николая I и Александра II.

Был очень любим москвичами.

В день кончины митрополита на колокольне Ивана Великого в Кремле ударили 12 колоколов.

Он был погребен в Троице-Сергиевой лавре но в 90-е причислен к лику святых и его мощи перенесены в храм Христа спасителя. Филарет считается небесным покровителем Коломны.

А на днях 86 лет исполнилось его самому известному праправнуку, любителю и популяризатору животных - Николаю Николаевичу Дроздову.

Я отчетливо помню, как отец водил меня в Исторический музей, который тогда располагался рядом с той частью здания, которую сейчас занимает Музей революции. Сегодня весь этот комплекс вместе – нынешний Исторический музей. До революции тоже так было. Так вот, помню, что там висел портрет Митрополита Филарета Московского и Коломенского, как одного из государственных деятелей России (он ведь бы членом Священного Синода).

И вот, отец мне показывал эту картину (а это была именно живописная картина, не фотография). В то время в Историческом музее было много портретов Митрополита, выполненных различными художниками. И помню, отец мне сказал тогда:

Это наш предок, твой двоюродный прапрадед, учти это! Но только никому об этом не говори!

Напомним, 14 июля телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Дочь телеведущего Елена подтвердила, что её отцу действительно потребовалась помощь врачей. «Всё обошлось, могло быть хуже. Вовремя поехали», — заявила женщина в беседе с телеканалом «360». При этом она не уточнила, что именно произошло с 86-летним Николаем Дроздовым.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Митрополит   Николай Дроздов   Телеведущий   Филарет   династия   праправнук   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
smakido 57 минут назад
На потомке природа не отдохнула, митрополит был бы горд своим праправнуком - замечательным Николаем Дроздовым. Пожелаем ему здоровья крепкого и как можно больше хорошего и светлого в жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
magic32 46 секунд назад
Дроздов, Сенкевич, Капица, Белянчикова... какие замечательные ведущие, которые не просто любили своё дело, но и умели передать эту любовь другим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg 52 минуты назад
Проводить какие-то связи между 250-летним черным колдуном и Дроздовым - как-то оскорбительно для дяди Коли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77522



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что упало, то пропало

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#факты#соцсети#дети#познавательно#Япония#дорога#Мемы
#Юмор#люди#полиция#ДТП#собака#кино#история#медицина#дом#милота
#животные#интересное#в мире#забавно#фильм#США#авария#Германия#космос#позитив
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться