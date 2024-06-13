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В Хабаровске задержали двух бизнесменов, которых подозревают в легализации незаконных мигрантов

В Хабаровске задержали двух бизнесменов, которых подозревают в легализации незаконных мигрантов

Автор:
13 июня 2024 10:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Хабаровск   задержание   легализация мигрантов   мигранты   незаконная миграция   патент   трудовой договор   
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Следствие сообщает, что с 2020 года дельцы пропустили через свои фирмы несколько сотен, а то и тысяч нелегалов.

Нелегальные мигранты - бич России. Малообразованные, с криминальным прошлым, не знающие русский язык люди пытаются всеми правдами и неправдами обосноваться в РФ. И у многих из них получается. Благодаря падким на деньги сотрудникам миграционных служб и/или тех, кто оказывает услуги, необходимые для легализации мигрантов.


В Хабаровске задержали пару бизнесменов, через фирмы осуществлялась подобная деятельность. Александр Сизинцев и Денис Беляев, оба 1983 года рождения, видимо, верят в дружбу народов, а еще очень любят деньги. С 2020 года, как сообщают СМИ, "к ним обращались свыше 1 тысячи иностранцев: киргизы - за договорами для продления пребывания, узбеки и таджики - за договорами для продления патента на два года". И уже на основании существующих договоров мигранты получали патенты.



Пока бизнесменам вменили легализацию 26 граждан Киргизии, однако не исключено, что эта цифра изменится в сторону увеличения.


11 июня СК по Хабаровскому краю отчитался о расследовании дела. В сообщении ведомства говорилось, что бизнесмены заключали за деньги фиктивные договоры, благодаря которым иностранцы оставались в России на срок их действия. В СК подтвердили, что дело недавно направили в суд.

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Метки: Ynews   Видео   Хабаровск   задержание   легализация мигрантов   мигранты   незаконная миграция   патент   трудовой договор   
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10k
Alex 2 часа назад
Мочить пид**са
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sioma08 45 минут назад
Сроки давать не менее 15 лет. Тогда другие подумают...
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11k
SuperTroll 55 минут назад
Вот они шакалы поганые! Настоящие враги государства и предатели Родины. К стенке сразу, что бы другим не повадно было
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15k
Владимир Час назад
Депортировать когда начнут тех кто не законно получил гражданство, с запретом на въезд всех родственников?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2205 постов (2194 в горячем)

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