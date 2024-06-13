В Хабаровске задержали двух бизнесменов, которых подозревают в легализации незаконных мигрантов

Следствие сообщает, что с 2020 года дельцы пропустили через свои фирмы несколько сотен, а то и тысяч нелегалов.
Нелегальные мигранты - бич России. Малообразованные, с криминальным прошлым, не знающие русский язык люди пытаются всеми правдами и неправдами обосноваться в РФ. И у многих из них получается. Благодаря падким на деньги сотрудникам миграционных служб и/или тех, кто оказывает услуги, необходимые для легализации мигрантов.
В Хабаровске задержали пару бизнесменов, через фирмы осуществлялась подобная деятельность. Александр Сизинцев и Денис Беляев, оба 1983 года рождения, видимо, верят в дружбу народов, а еще очень любят деньги. С 2020 года, как сообщают СМИ, "к ним обращались свыше 1 тысячи иностранцев: киргизы - за договорами для продления пребывания, узбеки и таджики - за договорами для продления патента на два года". И уже на основании существующих договоров мигранты получали патенты.
Пока бизнесменам вменили легализацию 26 граждан Киргизии, однако не исключено, что эта цифра изменится в сторону увеличения.
11 июня СК по Хабаровскому краю отчитался о расследовании дела. В сообщении ведомства говорилось, что бизнесмены заключали за деньги фиктивные договоры, благодаря которым иностранцы оставались в России на срок их действия. В СК подтвердили, что дело недавно направили в суд.
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