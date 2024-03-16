"Русский Rolls-Royce" пришёлся "ко двору". Ким Чен Ын обкатал подаренный ему Путиным "Аурус"

Первый выезд Ким Чен Ына на автомобиле Aurus на публичное мероприятие показали в эфире Центрального телевидения Кореи.
Корейское телевидение показало кадры с Ким Чен Ыном, передвигающимся на подаренном ему Владимиром Путиным автомобиле Aurus.
15 марта Ким Чен Ын впервые воспользовался "Аурусом", появившись на военных учениях частей воздушно-десантных войск, где, в лучших своих традициях, напомнил, что «основной обязанностью» Корейской народной армии является всесторонняя подготовка к войне:
16 марта дорогой товарищ Ким Чен Ын, опять же, на бронированном российском автомобиле в составе кортежа приехал на открытие тепличного комплекса.
Ын стал первым иностранным лидером, которому подарили этот автомобиль. Aurus также есть в гараже главы Туркменистана, но он его купил.
О подарке стало известно в конце февраля.
По словам сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон,
факт того, что лидер КНДР пользуется подаренным президентом Путиным автомобилем, наглядно демонстрирует дружбу между двумя странами, «которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин решил подарить главе КНДР автомобиль, потому что машина тому очень понравилась.
Лидер Северной Кореи был в России с официальным визитом осенью 2023 года.
Источник:
- Как выглядит самолет Ким Чен Ына
- Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее
- Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну
- "Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны
- "Теперь не до жиру!": Ольге Бузовой подарили машину после жалоб её матери
Получается фото этого автомобиля были размещены по всему миру.
Ох и коварен теран. Аве ему!