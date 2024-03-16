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"Русский Rolls-Royce" пришёлся "ко двору". Ким Чен Ын обкатал подаренный ему Путиным "Аурус"

"Русский Rolls-Royce" пришёлся "ко двору". Ким Чен Ын обкатал подаренный ему Путиным "Аурус"

Автор:
16 марта 2024 20:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Aurus   Автомобиль   Ким Чен Ын   Путин   Северная Корея   мероприятия   подарок   
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Первый выезд Ким Чен Ына на автомобиле Aurus на публичное мероприятие показали в эфире Центрального телевидения Кореи.

Корейское телевидение показало кадры с Ким Чен Ыном, передвигающимся на подаренном ему Владимиром Путиным автомобиле Aurus.

15 марта Ким Чен Ын впервые воспользовался "Аурусом", появившись на военных учениях частей воздушно-десантных войск, где, в лучших своих традициях, напомнил, что «основной обязанностью» Корейской народной армии является всесторонняя подготовка к войне:

16 марта дорогой товарищ Ким Чен Ын, опять же, на бронированном российском автомобиле в составе кортежа приехал на открытие тепличного комплекса.

Ын стал первым иностранным лидером, которому подарили этот автомобиль. Aurus также есть в гараже главы Туркменистана, но он его купил.

О подарке стало известно в конце февраля.

По словам сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон,

факт того, что лидер КНДР пользуется подаренным президентом Путиным автомобилем, наглядно демонстрирует дружбу между двумя странами, «которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин решил подарить главе КНДР автомобиль, потому что машина тому очень понравилась.

Лидер Северной Кореи был в России с официальным визитом осенью 2023 года.

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Метки: Aurus   Автомобиль   Ким Чен Ын   Путин   Северная Корея   мероприятия   подарок   
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8  комментариев
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39k
albedo 54 минуты назад
Хорошая реклама российскому автомобилю.
Получается фото этого автомобиля были размещены по всему миру.
Ох и коварен теран. Аве ему!
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13k
добрыйдух 17 минут назад
от Ауруса и я бы не отказался. Хорошая вещь.
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5k
Искандер Полчаса назад
Кричать "ура" ещё рановато. Вот когда в международных СМИ вместо фразы "Русский Rolls-Royce" будет фраза "английский Аурус" (в отношении их Rolls-Roys), вот тогда и покричим!
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−13
uid-of4ql7v4 54 минуты назад
Купить такой автомобиль может почти любой желающий, имеющий на это средства. А тут весь цимес в том, что ЭТО ПОДАРОК! И КАКОГО человека! Видимо есть за что...
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1k
pitsilver 58 минут назад
А почему у корейцев есть ещё машины заклятых врагов японцев?!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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