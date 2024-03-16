"Русский Rolls-Royce" пришёлся "ко двору". Ким Чен Ын обкатал подаренный ему Путиным "Аурус"

Растет как трава, но это рассада

Как выглядит самолет Ким Чен Ына

Ким Чен Ын показал доченьке ученых, создавших баллистическую ракету Hwasong-17

Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее

"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и...

"Теперь не до жиру!": Ольге Бузовой подарили машину после жалоб её матери