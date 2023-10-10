Путин покатал глав Казахстана и Узбекистана на своём новом бронированном Aurus Komendant

2014
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В день своего рождения 7 октября президент России Владимир Путин продемонстрировал прибывшим в Москву для подписания газового договора главам Казахстана и Узбекистана свой новый автомобиль - бронированный Aurus Komendant. Президент лично сел за руль и прокатил дорогих гостей по дорожкам своей резиденции в Ново-Огарёво.
Отличия в наружности президентского броневика от гражданского исходника оказались минимальны — толстые стёкла в окантовке, другие колёсные диски и вывешенная под днищем запаска. А ещё шины — не Pirelli, а усиленные покрышки Кама с металлическим сердечником, позволяющие ехать «на ободах».
Очевидно также, что масса «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья пассажиров», как именуется Komendant в ОТТС, теперь ушла далеко вперёд тех 3235 килограммов, которые весит стандартный образец. Соответственно, вопрос наличия регулирующей дорожный просвет пневмоподвески остаётся открытым.
Очевидно также, что масса «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья пассажиров», как именуется Komendant в ОТТС, теперь ушла далеко вперёд тех 3235 килограммов, которые весит стандартный образец. Соответственно, вопрос наличия регулирующей дорожный просвет пневмоподвески остаётся открытым.
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Метки: Aurus Автовсячина Казахстан Президент Путин Россия Узбекистан авто автомир автомобили бронированный комендант машина
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кириллицей мы писать уже не можем? русский язык русскому автопрому западло?
кстати можешь объяснить почему владельцы различных жигулей\лад отковыривают шильдики и ставят заглушки?
А если серьезно, Владимир Владимирович показал этим главам KZ и UZ, кто тут хозяин...
Источник: http://worldrusnews.ru/?p=22964http://worldrusnews.ru/?p=22964