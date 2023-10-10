Путин покатал глав Казахстана и Узбекистана на своём новом бронированном Aurus Komendant

Отличия в наружности президентского броневика от гражданского исходника оказались минимальны — толстые стёкла в окантовке, другие колёсные диски и вывешенная под днищем запаска. А ещё шины — не Pirelli, а усиленные покрышки Кама с металлическим сердечником, позволяющие ехать «на ободах».



Очевидно также, что масса «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья пассажиров», как именуется Komendant в ОТТС, теперь ушла далеко вперёд тех 3235 килограммов, которые весит стандартный образец. Соответственно, вопрос наличия регулирующей дорожный просвет пневмоподвески остаётся открытым.