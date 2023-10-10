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Путин покатал глав Казахстана и Узбекистана на своём новом бронированном Aurus Komendant

Путин покатал глав Казахстана и Узбекистана на своём новом бронированном Aurus Komendant

Автор:
10 октября 2023 13:54
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Автовсячина   Казахстан   Президент   Путин   Россия   Узбекистан   авто   автомир   автомобили   бронированный   комендант   машина   
2014
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В день своего рождения 7 октября президент России Владимир Путин продемонстрировал прибывшим в Москву для подписания газового договора главам Казахстана и Узбекистана свой новый автомобиль - бронированный Aurus Komendant. Президент лично сел за руль и прокатил дорогих гостей по дорожкам своей резиденции в Ново-Огарёво.

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Метки: Aurus   Автовсячина   Казахстан   Президент   Путин   Россия   Узбекистан   авто   автомир   автомобили   бронированный   комендант   машина   
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13  комментариев
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19k
Дмитрий Час назад
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3k
cnob7 15 минут назад
Токаева надо было наручниками к зеркалу пристегнуть и катать по кругу
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6k
hhwost 37 минут назад
"Aurus", "Patriot", "Lada"...
кириллицей мы писать уже не можем? русский язык русскому автопрому западло?
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41
Кристофер Роббин hhwost 23 минуты назад
ну, справедливости ради практически все автопроизводители используют латиницу для обазнечения бренда и модели.
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82k
Доктор Джонс 45 минут назад
А кто там на задних сиденьях, если водитель у них - Путин...

А если серьезно, Владимир Владимирович показал этим главам KZ и UZ, кто тут хозяин...
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14k
Всё – приехали! Час назад
https://aurusmotors.com/aurus_komendanthttps://aurusmotors.com/aurus_komendant
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1k
Звёздный князь Час назад
Только сейчас узнал, что Aurus - это сочетание слов Aurum, то есть «золото» и Russia, что в итоге означает "Золото России".
Источник: http://worldrusnews.ru/?p=22964http://worldrusnews.ru/?p=22964
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6k
мемфрид Час назад
А чего это Путин с русофобом Касым мусым жасвм басым обнимашкается
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13k
кот базилий Час назад
Подарит им по такому, доброта.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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