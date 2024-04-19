В Подмосковье задержали мигранта, изнасиловавшего пенсионерку

Выходец из Таджикистана работал в пансионате для пожилых людей.
Сотрудниками УМВД России «Пушкинское» был задержан 39-летний уроженец Таджикистана. У себя на родине мужчина около 10 лет работал полицейским, однако по какой-то причине всё бросил и приехал в Россию. Здесь он устроился на работу в пансионат для пожилых людей, однако недавно вскрылась чудовищная история. Под угрозой применения оружия мигрант изнасиловал пенсионерку.
Это случилось до его трудоустройства в дом престарелых. 72-летняя пенсионерка рассказала, что мужчина изнасиловал её, угрожая ножом. После этого случая он некоторое время вёл себя крайне осторожно, а потом устроился в пансионат, где о его преступном прошлом, разумеется, ничего не знали.
После того как пожилая женщина все-таки сообщила об изнасиловании, надругавшегося над ней мужчину нашли и задержали. На допросе он признал свою вину, и теперь правоохранители пытаются узнать, был ли случай насилия единичным. Возможно, есть и другие пострадавшие от действий похотливого мерзавца.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
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