В Подмосковье задержали мигранта, изнасиловавшего пенсионерку

Это случилось до его трудоустройства в дом престарелых. 72-летняя пенсионерка рассказала, что мужчина изнасиловал её, угрожая ножом. После этого случая он некоторое время вёл себя крайне осторожно, а потом устроился в пансионат, где о его преступном прошлом, разумеется, ничего не знали.

После того как пожилая женщина все-таки сообщила об изнасиловании, надругавшегося над ней мужчину нашли и задержали. На допросе он признал свою вину, и теперь правоохранители пытаются узнать, был ли случай насилия единичным. Возможно, есть и другие пострадавшие от действий похотливого мерзавца.