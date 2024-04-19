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В Подмосковье задержали мигранта, изнасиловавшего пенсионерку

В Подмосковье задержали мигранта, изнасиловавшего пенсионерку

Автор:
19 апреля 2024 08:22
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   задержание   изнасилование   криминал   мигрант   пансионат для престарелых   таджикистан   
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Выходец из Таджикистана работал в пансионате для пожилых людей.

Сотрудниками УМВД России «Пушкинское» был задержан 39-летний уроженец Таджикистана. У себя на родине мужчина около 10 лет работал полицейским, однако по какой-то причине всё бросил и приехал в Россию. Здесь он устроился на работу в пансионат для пожилых людей, однако недавно вскрылась чудовищная история. Под угрозой применения оружия мигрант изнасиловал пенсионерку.


Это случилось до его трудоустройства в дом престарелых. 72-летняя пенсионерка рассказала, что мужчина изнасиловал её, угрожая ножом. После этого случая он некоторое время вёл себя крайне осторожно, а потом устроился в пансионат, где о его преступном прошлом, разумеется, ничего не знали.


После того как пожилая женщина все-таки сообщила об изнасиловании, надругавшегося над ней мужчину нашли и задержали. На допросе он признал свою вину, и теперь правоохранители пытаются узнать, был ли случай насилия единичным. Возможно, есть и другие пострадавшие от действий похотливого мерзавца.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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Метки: Ynews   задержание   изнасилование   криминал   мигрант   пансионат для престарелых   таджикистан   
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5  комментариев
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 39 минут назад
всех директоров кто устраивает *ИГИЛовцев и насильников в такие учреждения к ОТВЕТУ.
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209
Alex Wist 3 минуты назад
Блин, среди "иностранных специалистов" вообще нормальные люди то остались, или одни нелюди?
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1k
Странник 4 минуты назад
ни в коем случае не защищаю мигрантов независимо от страны происхождения, не исключено, что в реалии все может быть не совсем так
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29k
Alex 21 минуту назад
Что за раса, ? Им что осёл, что бабка один фуй... мерзостные твари
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1k
basil pupkin 57 минут назад
Очень похоже, что Галкин был его любим героем с детства
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2017 постов (2007 в горячем)

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