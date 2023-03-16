НАСА показало женский костюм для прогулок по Луне<<

НАСА представило публике новое снаряжение для миссии "Артемида III. Его будет носить первая женщина, которая совершит посадку на поверхность Луны в 2025 году. Это первый космический костюм, сконструированный специально для женщин.
НАСА представило свой новый скафандр, который будут носить астронавты миссии "Артемида III" на Луне. Он был специально разработан для первой женщины, ступившей на лунную поверхность.
Агентство разработало новое снаряжение в партнерстве с аэрокосмической компанией Axiom. Оно отличается улучшенной мобильностью по сравнению с громоздкими костюмами миссии "Аполлон", из-за которых астронавты падали при ходьбе по лунной поверхности.
В новом скафандре Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) астронавты могут ходить , а не прыгать, как их предшественники, что позволит им наклоняться и поднимать предметы над головой.
Инновационное снаряжение, изготовленное из майлара и кевлара, включает в себя шлема, ботинки, специально предназначенные для лунных прогулок, и портативную систему жизнеобеспечения, которая, по словам разработчиков, «похожа на совмещенные причудливый акваланг и кондиционер».
На презентации костюм был показан в темно-синем дизайне, чтобы скрыть запатентованные компоненты, но Axiom заявила, что, когда астронавты впервые наденут костюм в 2025 году, его внешний слой будет белым.
Майк Саффредини, президент и главный исполнительный директор компании, в своем заявлении сообщил:
«Мы продолжаем традиции НАСА, разрабатывая усовершенствованный скафандр, который позволит астронавтам безопасно и эффективно работать на Луне. Скафандр "Артемида III" от Axiom Space будет готов к решению сложных задач на южном полюсе Луны и поможет расширить наше понимание Луны, чтобы обеспечить там долгосрочное присутствие человека».
Скафандр AxEMU, представленный на фестивале "Moon 2 Mars" в Космическом центре Хьюстона, является прототипом. К концу этого лета в НАСА будет доставлен весь набор тренировочных скафандров.
Компания Axiom получила контракт на $228,5 миллионов на разработку космического костюма, в котором астронавт может работать до восьми часов без перерыва.
«Скафандр подарит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса, в то же время предоставив НАСА качественные системы жизнеобеспечения, необходимые для доступа, жизни и работы на Луне и вокруг нее. Усовершенствованный скафандр гарантирует, что астронавты оснащены высокопроизводительным и надежным оборудованием, и предназначен для использования всеми членами экипажа», — говорится в заявлении Axiom.
На презентации прототип был украшен логотипом Axiom и представлен фирменными цветами компании: синим, черным и оранжевым. Люк на спине позволяет космонавтам забраться в скафандр, а увеличенный шлем закрывает верхнюю часть туловища. Скафандр состоит из нескольких слоев: внутреннего слоя, который удерживает воздух внутри скафандра, как воздушный шар, и ограничивающего слоя, сохраняющего его форму. Утепляющий слой из инновационных тканей защищает астронавтов от значительных колебаний температуры Луны, а внешний слой устойчив к разрывам и пыли.
Скафандр "Артемида III" обладает диапазоном движений и гибкостью, необходимыми для изучения лунного ландшафта. Он подойдет широкому кругу астронавтов: по своим размерным параметрам он подойдет не менее чем 90 процентам мужского и женского населения США. Согласно совместному заявлению Axiom и НАСА, следующим шагом станет испытание нового скафандра в лаборатории нейтральной плавучести Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне, где в 15-метровом бассейне будет сымитирован лунный ландшафт.
Лара Кирни, которая курирует программу в НАСА, заявила: «Последующие испытания дадут нам хорошее представление о том, насколько мобилен скафандр и какую усталость, если вообще что-то, будут чувствовать члены экипажа. после работы в течение шести или семи часов».
Компания Axiom использовала современные технологии и в процессе создания костюма, включая лазерные станки для резки ткани и 3D-принтеры для создания некоторых компонентов оборудования.
По словам разработчиков, в новом скафандре есть все необходимое для выживания.
В настоящее время НАСА работает над запуском своей миссии "Артемида II", в рамках которой астронавты отправятся на Луну в 2024 году. Три американца и канадец готовятся стать первыми людьми, отправившимися на Луну с 1972 года.
Экипаж, который должен отправиться в космос через 18 месяцев, уже приступил к подготовке к миссии, но их личности оставались в строжайшей тайне до объявления НАСА, которое состоится 3 апреля.
"Артемида III" — это последний этап лунной программы, в рамках которого первая женщина и цветной человек пройдут по лунной поверхности. До сих пор на Луну ступили только 12 человек, и все они были белыми мужчинами. Последним, кто оставил свои следы на поверхности, был Юджин Сернан, командир миссии «Аполлон-17», на котором был громоздкий белый костюм, затруднявший ходьбу.
Кроме того, в рамках миссии "Артемида III" люди впервые приземлятся на южном полюсе Луны.
Миссия "Артемида III" - это часть амбициозной программы, целью которой является возвращение людей на Луну впервые после завершения исторических миссий Аполлона в 1972 году. НАСА надеется обеспечить длительное присутствие человека на поверхности Луны, а затем начать многолетнее путешествие на Марс.
В первой части программы "Артемида" капсула без экипажа возвращалась на Землю после более чем 25-дневной миссии, в ходе которой проверялись технологии Orion для обеспечения безопасности астронавтов. "Артемида I" была запущена 16 ноября 2022 года, что ознаменовало первый этап реализации цели космического агентства США по возвращению людей на поверхность Луны впервые за полвека. Однако программа все время страдает от многочисленных задержек, из-за которых первый запуск откладывался три месяца, с августа 2022-го. Тогда система космического запуска стоимостью 4 миллиарда долларов столкнулась с проблемами утечки топлива, трудностями с двигателем, а затем пережидала появление сразу двух ураганов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Должен быть костюм для менструирующих граждан имеющих грудь.
А из более насущных проблем, радиотелескоп на обратной стороне Луны (экранированный от помех и шума человечества самим телом спутника), очень бы помог всем радиоастрономам на Земле. Да и тот же корабль носитель для марсианской экспедиции будет куда проще сооружать на орбите или поверхности Луны, при достаточной инфраструктуре, а то старт с Земли прямо на Марс с ракетой, которая будет нести хотя бы просто человеков, помещения для их содержания, питания и биологической защитой - прям очень-очень дорогое и сложное мероприятие. Легче по частям соорудить нечто похожее на межпланетный ковчег, в невесомости, или на поверхности с меньшей гравитацией и от туда запулить его к красной планете, экономия топлива будет прям колоссальной.
Вопрос в том КАК они собираются добираться на Луну.
На ЧЁМ????
че не трансгендер и черная баба???
В котором почему-то на всех фото сидит мужик... Я думал тут как РПГ с отделом для груди скафандр, а тут обычный скафандр, который подходит 90% ЖЕНЩИН и МУЖЧИН
толерантность превыше логики!