НАСА показало женский костюм для прогулок по Луне<<

НАСА представило свой новый скафандр, который будут носить астронавты миссии "Артемида III" на Луне. Он был специально разработан для первой женщины, ступившей на лунную поверхность.

Агентство разработало новое снаряжение в партнерстве с аэрокосмической компанией Axiom. Оно отличается улучшенной мобильностью по сравнению с громоздкими костюмами миссии "Аполлон", из-за которых астронавты падали при ходьбе по лунной поверхности.

В новом скафандре Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) астронавты могут ходить , а не прыгать, как их предшественники, что позволит им наклоняться и поднимать предметы над головой.