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"Он ругался!": в Минске задержали мужчин, устроивших поножовщину в Подмосковье

"Он ругался!": в Минске задержали мужчин, устроивших поножовщину в Подмосковье

Автор:
19 июня 2024 09:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Минск   задержание   конфликт   криминал   полиция   поножовщина   
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В минувшие выходные жители Одинцово могли наблюдать за семейными разборками нерусских людей. Два разъярённых мужчины догнали убегавшего от них соплеменника и прямо на улице избили его и порезали ножом.

После расправы нападавшие скрылись на авто. Машину после нашли оставленной на одной из улиц города.


Разумеется, людей в ней не было - беглецы так спешили, что даже не выключили магнитолу.



В Подмосковье объявили план "Перехват", но задержать по горячим следам преступников не смогли. Полицейским удалось быстро установить личности нападавших.


Спустя два дня их нашли аж в Минске. Беглецов задержала белорусская полиция. На допросе выяснилось, что мужчина, которого ранили ножом, - родственник нападавшего. А разборку учинили из-за некорректного поведения пострадавшего. Видимо, разговаривать и выяснять отношения вербально у этих людей не принято, да и зачем, если при себе всегда есть нож?


Задержанным - уроженцам Средней Азии - грозит до семи лет колонии — по ч. 2 с. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия, совершённое организованной группой". Что касается раненого, ему была оказана медпомощь, и жизни мужчины ничего не угрожает.

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Метки: Видео   Минск   задержание   конфликт   криминал   полиция   поножовщина   
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8  комментариев
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19k
ron Полчаса назад
пожалуйста, не мешайте им )
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Филимон 5 минут назад
В идеале, сейчас, при передаче их из Минска в Россию, шмальнуть "при попытке к бегству" и там где-нибудь в лесу и прикопать.
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152k
parallax 20 минут назад
Когда вернут советскую статью за ношение холодного оружия? Можно будет сразу половину маструбеков пересажать.
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28k
Sheir Полчаса назад
5 ударов ноги в бедро, с риском повредить бедренную артерию , это "Хулиганство с применением оружия, совершённое организованной группой"???
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11k
Vacony Полчаса назад
..не опять, а снова...
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736
leemur86 Полчаса назад
Дикари
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2227 постов (2218 в горячем)

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