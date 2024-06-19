"Он ругался!": в Минске задержали мужчин, устроивших поножовщину в Подмосковье

В минувшие выходные жители Одинцово могли наблюдать за семейными разборками нерусских людей. Два разъярённых мужчины догнали убегавшего от них соплеменника и прямо на улице избили его и порезали ножом.
После расправы нападавшие скрылись на авто. Машину после нашли оставленной на одной из улиц города.
Осторожно! Сцены жестокости!
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Разумеется, людей в ней не было - беглецы так спешили, что даже не выключили магнитолу.
В Подмосковье объявили план "Перехват", но задержать по горячим следам преступников не смогли. Полицейским удалось быстро установить личности нападавших.
Спустя два дня их нашли аж в Минске. Беглецов задержала белорусская полиция. На допросе выяснилось, что мужчина, которого ранили ножом, - родственник нападавшего. А разборку учинили из-за некорректного поведения пострадавшего. Видимо, разговаривать и выяснять отношения вербально у этих людей не принято, да и зачем, если при себе всегда есть нож?
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Задержанным - уроженцам Средней Азии - грозит до семи лет колонии — по ч. 2 с. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия, совершённое организованной группой". Что касается раненого, ему была оказана медпомощь, и жизни мужчины ничего не угрожает.
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