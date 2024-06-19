"Он ругался!": в Минске задержали мужчин, устроивших поножовщину в Подмосковье

В Подмосковье объявили план "Перехват", но задержать по горячим следам преступников не смогли. Полицейским удалось быстро установить личности нападавших.

Спустя два дня их нашли аж в Минске. Беглецов задержала белорусская полиция. На допросе выяснилось, что мужчина, которого ранили ножом, - родственник нападавшего. А разборку учинили из-за некорректного поведения пострадавшего. Видимо, разговаривать и выяснять отношения вербально у этих людей не принято, да и зачем, если при себе всегда есть нож?