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Минский таксист спас убегающего от преследования силовиков

Минский таксист спас убегающего от преследования силовиков (10 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 08:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: белоруссия   видео   минск   митинг   простесты в Минске-2020   силовики   такси   
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После закрытой инаугурации президента Лукашенко в столице Белоруссии с новой силой вспыхнули акции протеста. Правоохранители стали задерживать митингующих, которые пытались спастись бегством. Случайный эпизод неудачной погони попал на видео.

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Метки: белоруссия   видео   минск   митинг   простесты в Минске-2020   силовики   такси   
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37  комментариев
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70k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Интересно, если бы это произошло в США, сколько лет дол бы суд обоим ?
Лет по 10 закатал бы обоих.
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2k
portroy 2 минуты назад
странно, что менты забыли, что они должны быть с народом, а не с диктатором. Прикормил их диктотор, наобещал денег и квартир, вот они - иуды и продались за 30 серебрянников.
Многие в РФ не одобряют протест и пишут, что надо, мол, законы соблюдать - но ведь эти законы приняты тираном для того чтобы обеспечивать его - тирана власть. Это как с шуллером в карты играть - он сам правила меняет как ему удобно, в какой-то момент надо его за руку схватить и из-за стола выкинуть.
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
На Украине это называлось "автомайдан". Кончилось все разрушением страны, бойней, коллапсом экономики, закрытием предприятий.
Ну и непонятно ведь почему силовики гнались за персонажем. Вдруг он и правда совершил некое преступление. При этом водитель становится соучастником, статья ни за хрен собачий.
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436
EestiJoodik Полчаса назад
Так не хило приложить авто. Ну и чё? Через пару дней заедут и за таксистом. Номера то есть. Тот самый случай, когда водила туповат. Когда этих протестующих угомонят. Достали уже. Всё. Батька-президент. Хоть обосритесь теперь. Минусаторы. Налетайте.
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10k
Кот EestiJoodik 20 минут назад
Так может, это не "водила туповат", а просто ты ссыкловатый и покорноватый, а?
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10k
Элитный тигр Кот 4 минуты назад
При чем здесь ссыкловатый? Так можно без конца майданить, прикрываясь такими словечками.Хочешь тихановскую президентом видеть - ты просто туповатый и придурковатый.
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2k
portroy EestiJoodik Минуту назад
судя по лексике Вы не Беларус, чем же лично Вам протесты надоели?
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3k
Владимир 40 минут назад
это не силовики, а трусливые шакалы режима, которые могут только расправляться с безоружными людьми численным преимуществом при полном обмундировании и вооружении, фашиствующие элементы, готовые за косточку прислуживать захватившему власть узурпатору. У них не хватает мозгов, что в при смене власти они попадут под трибунал.
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10k
Элитный тигр Владимир 2 минуты назад
Худею я над вами - шатателями. Так вас 3,14здить конкретно надо, вы ж до власти доберетесь и всех перевешать обещаете.
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12k
Minos 41 минуту назад
За что боретесь, идиоты?

https://old.fishki.net/anti/3423507-vchera-v-liepae-latvija-zakrylsja-poslednij-rybopererabatyvajuwij-zavod.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3423507-vchera-v-liepae-latvija-zakrylsja-poslednij-rybopererabatyvajuwij-zavod.html
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17k
kamanch Minos 16 минут назад
Ты в Латвии-то давно был?
Все там хорошо, латыши довольны.
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400
Vlad Simonov 54 минуты назад
Таксист пассажира с бордюра взял и доволен! А тут спас)))
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ндя 2 дурака,один бегом,2 й с номерами.
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2k
Нескучный сад Час назад
Вот усатый таракан, наверное, в ахере от происходящего... Это что же такое нужно было творить, чтобы белорусы - терпеливые и мирные люди- с маниакальным упорством выходили на улицы? Не боясь избиений и беззакония со стороны силовиков? Ох, таракан, готовится на тебя тапок...
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452
User1982 Нескучный сад Час назад
если тапок будет большой, то ему уже помогут. Братский народ уже сформировал подразделения для наведения порядка.
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18k
pssst Нескучный сад Час назад
Таракан все говно вспенил, пока еще чувствовал, что его народ поддерживает. Щас почистит все, что всплыло - и следующие выборы снова за ним. А там уже и Коля подрастет.
Талантливый дядька, че уж.
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2k
Нескучный сад User1982 Час назад
Ты что несёшь, идиот? Какой народ чего сформировал? Ты убогого карлика с народом не путай. Этот карлик лет 10 уже как не с народом...
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1k
alex Час назад
Чет Матрицу напомнило. Когда Нео от агентов убегал.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Странно, восторженные толпы вышли поздравить своего Тайного президента с великой победой , а какие-то нехорошие люди им не дают.

Любимую не бросают!
Странно, восторженные толпы вышли поздравить своего Тайного президента с великой победой , а какие-то нехорошие люди им не дают. Любимую не бросают!
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Батька реально одурел! Черт голимый!
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40k
zloykoyot Димка Смола/67 2 часа назад
Так тебе от Смоленска ехать недалеко, революционЭр уев. Езжай, поддержи братский народ. Может хоть там мозга менты добавят.
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2k
Димка Смола/67 zloykoyot Час назад
ПнХ!
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40k
zloykoyot Димка Смола/67 Час назад
Что, стрёмно, херой диванный? Хомячок, засунь свой гонор в сраку тебе в таком случае.
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2k
Димка Смола/67 zloykoyot Час назад
Стремно что? Ехать и воевать как гражданин РФ с Батькой? ДА! Причин тьма! "ТЕБЕ" как ты пишешь я засовывать не буду, так как ты ни кто и ни что, пыль.
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Протесты мазохистов. Им так нравится быть отпызжеными!
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Иван Акимов Час назад
Когда начнут *дить ментов, вы про них будете также говорить?

Или "а их за що"?

Насилие поражает насилие, беззаконие поражает беззаконие
Когда начнут *дить ментов, вы про них будете также говорить? Или "а их за що"? Насилие поражает насилие, беззаконие поражает беззаконие
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2k
Димка Смола/67 ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Лично я слышал что в рядах полиции смута идет и возможно в следующий раз они не выйдут бить мирных граждан! Ведь Царя защищать и народу служить это разные вещи !
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Димка Смола/67 Час назад
Ну не знаю.... По моему, революционная ситуация упущена, надо было в первые дни, пока лукашенко и силовики были в растерянности, брать вокзалы, почту и телеграф
как завещал великий Ленин!
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