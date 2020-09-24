Минский таксист спас убегающего от преследования силовиков

После закрытой инаугурации президента Лукашенко в столице Белоруссии с новой силой вспыхнули акции протеста. Правоохранители стали задерживать митингующих, которые пытались спастись бегством. Случайный эпизод неудачной погони попал на видео.
В столице Белоруссии не прекращаются протесты. После известия о тайной инаугурации президента Лукашенко в Минске снова стали задерживать митингующих, которые вышли на улицы города.
На видео попал эпизод, в котором протестующий, спасаясь бегством, запрыгивает в стоящее такси, и водитель резко трогается с места, оставив силовика ни с чем.
Разумеется, водителю это вряд ли сойдет с рук - данные авто позволят вычислить его личность, но сам факт поддержки впечатляет.
После опубликования видео в соцсетях, реация пользователей не заставила себя ждать. Мнения, как водится, разделились.
После опубликования видео в соцсетях, реация пользователей не заставила себя ждать. Мнения, как водится, разделились.
Там в эту же секунду космонавты подбежали с дубинками, так что далеко не факт что это он бампер зацепил, больше вероятность того что дубинкой удар прилетел— Гервант из Беларуси (@geralt_by) September 23, 2020
Напомним, что 23 сентября многие организации отпустили работников пораньше. Ренее обычного закрылись и магазины, прекратились занятия в вузах. Это объясняли соображением безопасности и возможными перебоями в работе транспорта.
После известия об инаугурации к 19:00 люди с плакатами и бело-красно-белыми флагами начали подходить к стеле "Минск - город-герой". Через время там появились силовики. Милиция стала поливать людей из водометов.
После известия об инаугурации к 19:00 люди с плакатами и бело-красно-белыми флагами начали подходить к стеле "Минск - город-герой". Через время там появились силовики. Милиция стала поливать людей из водометов.
Силовики пытались оттеснить людей от стелы, начались задержания. По подсчетам правозащитников в среду были задержаны не менее 250 человек.
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Лет по 10 закатал бы обоих.
Вспомните, какие митинги были после избрания трампа. И что? Всех разогнали? Интересно, а в Беларуси много людей вышли с плакатами "трамп, спаси нас"?
Многие в РФ не одобряют протест и пишут, что надо, мол, законы соблюдать - но ведь эти законы приняты тираном для того чтобы обеспечивать его - тирана власть. Это как с шуллером в карты играть - он сам правила меняет как ему удобно, в какой-то момент надо его за руку схватить и из-за стола выкинуть.
Ну и непонятно ведь почему силовики гнались за персонажем. Вдруг он и правда совершил некое преступление. При этом водитель становится соучастником, статья ни за хрен собачий.
https://old.fishki.net/anti/3423507-vchera-v-liepae-latvija-zakrylsja-poslednij-rybopererabatyvajuwij-zavod.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3423507-vchera-v-liepae-latvija-zakrylsja-poslednij-rybopererabatyvajuwij-zavod.html
Все там хорошо, латыши довольны.
Талантливый дядька, че уж.
Любимую не бросают!
Или "а их за що"?
Насилие поражает насилие, беззаконие поражает беззаконие