Минский таксист спас убегающего от преследования силовиков

Напомним, что 23 сентября многие организации отпустили работников пораньше. Ренее обычного закрылись и магазины, прекратились занятия в вузах. Это объясняли соображением безопасности и возможными перебоями в работе транспорта.

После известия об инаугурации к 19:00 люди с плакатами и бело-красно-белыми флагами начали подходить к стеле "Минск - город-герой". Через время там появились силовики. Милиция стала поливать людей из водометов.