В Минске выбрали Мисс Беларусь

На победу в «Мисс Беларусь — 2023» претендовали 24 девушки из столицы и регионов, но заветная корона досталась только одной.
С 1998 года в Минске прошел Ежегодный конкурс красоты. Вот и в этом году во Дворце Спорта выбрали самую красивую девушку страны. И ей стала 23-летняя минчанка Элеонора Качаловская, она работает менеджером модельного агентства в Национальной школе красоты.
На трибунах собралось огромное количество зрителей, в том числе и президент Беларуси Александр Лукашенко. За победу в конкурсе Элеонора Качаловская получила денежный приз и подарки - ювелирное украшение, автомобиль Geely и собрание сочинений Янки Купалы.
Так выглядит первая красавица Беларуси без короны и праздничного антуража.
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Ну а вам, друзья, я предлагаю посмотреть на остальных претенденток, которые тоже не остались без приятных наград. Вы только посмотрите на этих красавиц и вспомните нашу Мисс Москвы.
Вот вам еще немного красоты, под руководством Лукашенко.
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Кроме почетной короны Элеонора Качаловская представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира». Он пройдет 8 декабря в индийском городе Сринагар. Участие в нем примут модели из 94 стран.
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Вот что бывает когда конкурс красоты делается для населения, а не как у нас в Москве - соревнование богатеньких [мат] у кого шмара прикольнее.
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На победу в «Мисс Беларусь — 2023» претендовали 24 девушки из столицы и регионов, но заветная корона досталась только одной.