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Появилось первое видео задержанного в Минске основателя издания Nexta

Появилось первое видео задержанного в Минске основателя издания Nexta (9 фото)

Автор:
24 мая 2021 23:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Nexta   Белоруссия   Роман Протасевич   видео   минск   политика   самолет   сизо   
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9

Роман Протасевич находится в СИЗО и уже дает показания "максимально корректным" сотрудникам МВД.

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Метки: Nexta   Белоруссия   Роман Протасевич   видео   минск   политика   самолет   сизо   
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15  комментариев
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12k
albedo 59 минут назад
Да наплевать.
Над Украиной вон не летают и ничего.
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3k
VL 8 минут назад
Запел петух соловьём... А где эта девка из кухни, пистит или угомонилась? Может слетать куда хочет?
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5k
Андрей Крылов 11 минут назад
Унылое чмо! Весь героизм сразу сдулся, когда тварь поняла, что его статья - вплоть до "высшей меры" а могут и расстрелять. Последнее почти теоретически, но могут. Эта гадина уже наделала и наговорила на соответвтвующую статью УК Белоруссии.
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11k
Великий Кормчий 16 минут назад
Ну и пусть сидит.
Сам на камеру признается об организации массовых беспорядков.
А незнание закона не освобождает от ответственности.
А в беспорядках погибли люди, по его вине, и тут уж терроризм.
И по законам Белоруссии, - террооизм однако...
Расстрел и в топку.
Вот бы альёшеньку нашего туда отправить до кучи!
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3k
Слава Андреев 17 минут назад
Как бы там не было. Но Батька держит обещание. Найти и наказать всех кто готовил переворот. Обиды не прощает.
И операция прошла на ура. ЕС и Янки не могут поверить в такое )))))))
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29k
Netyn 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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560
Вежливый Лось 23 минуты назад
О, а я что говорил? Совсем наш революционер на Александра Ульянова не похож, уже признательные показания пошли. А как же героическая борьба? А умереть за свободу с криком "Сатрапы! Душители свободы!" Карбонарий хренов.
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16k
sanchesS80 Полчаса назад
Итого: самая тяжелая статья ему грозит
Статья 293. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Обычно дают середину, если привлекается первый раз. Если будет максимально сотрудничать со следствием, раскается и так далее, то ближе к 5-6 годам светит. Так что не всё так плохо. 2/3 срока отсидит и по УДО выйдет (если конечно во время отсидки не продолжит фигнёй страдать)
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10k
Taximaxi 41 минуту назад
Всё сразу встало на свои места,
И ларчик просто открывался,
Представил в 60 себя,
И тут же в ужасе сознался.
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17k
Vital Idol 52 минуты назад
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3k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Невольно всплывают в памяти цитаты из бессмертных произведений:
Этап 1-й.
- Пропал, миленький. А не летай, не летай.Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.
- Долетался, желтоглазый!
Этап 2-й.
"Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну, Ипполита Матвеевича и его загадочного спутника."(с)

Вангую этап третий.
"Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку.
Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Лежал он в подтяжках и зеленых носках, которые в Черноморске называются также карпетками."(с)
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1k
maloy Час назад
Красиво и мать обставили, которая визжала, что ей по секрету медики рассказали, что ее сыночек чуть ли мёртв.
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