Появилось первое видео задержанного в Минске основателя издания Nexta

Роман Протасевич находится в СИЗО и уже дает показания "максимально корректным" сотрудникам МВД.
В Сети появилось первое видео задержанного в минском аэропорту основателя и бывшего главреда оппозиционного ТГ-канала "Нехта" Романа Протасевича. Именно из-за него, по некоторым данным, была проведена спецоперация с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который пролетал над территорией Белоруссии, направляясь из Афин в Вильнюс.
Со вчерашнего дня о судьбе задержанного
экстремиста оппозиционера не было никакой информации. Матери Протасевича некие доброжелатели сообщили, что ее сын находится в одной из минских больниц - то ли его избили, то ли на нервной почве у него случился сердечный приступ. Это оказалось неправдой.
Ну вот я же говорил что самые лучшие диагносты это правоохранительные органы.🤣🤣🤣🤣🤣— Roman (@ROMAN_Sten_S10) May 24, 2021
Роман Протасевич жив, здоров и находится в минском СИЗО №1. В своем видеообращении журналист успокоил переживающих за его здоровье людей и сообщил, что сотрудники госорганов с ним обращаются «максимально корректное и по закону».
Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минск
Напомним, что на Протасевича завели три уголовных дела: часть 3 статьи 130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности), статья 293 (организация массовых беспорядков), статья 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
По белорусскому телевидению также показали пассажиров, которые решили не лететь в Вильнюс после приземления воздушного судна на территории Белоруссии. Сообщалось, что помимо Протасевича и его девушки на рейсе Ryanair не досчитались еще четверых граждан России.
И к слову, сегодня директор департамента Минтранса по авиации предоставил письмо, якобы полученное белорусским аэропортом от группировки ХАМАС.
Однако в ХАМАС открестились от сообщений о "минировании" гражданского судна. Там сообщили, что это не их методы и назвали Белоруссию "сомнительной стороной", которая пытается очернить их организацию.
Походу теперь над Беларусью будет летать только кукуха папы.— Грустный Коленька (@sadmikalai) May 24, 2021
Источник:
- "Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры
- "Такая моя судьба": президент Белоруссии победил в гонке, но звездой лыжни стал другой
- "Спорт вне политики?": Минск лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
- Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента
- Российским сидельцам хотят облегчить житие в местах не столь отдалённых, но весьма грустных
Понравилось15
Над Украиной вон не летают и ничего.
Сам на камеру признается об организации массовых беспорядков.
А незнание закона не освобождает от ответственности.
А в беспорядках погибли люди, по его вине, и тут уж терроризм.
И по законам Белоруссии, - террооизм однако...
Расстрел и в топку.
Вот бы альёшеньку нашего туда отправить до кучи!
И операция прошла на ура. ЕС и Янки не могут поверить в такое )))))))
Статья 293. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Обычно дают середину, если привлекается первый раз. Если будет максимально сотрудничать со следствием, раскается и так далее, то ближе к 5-6 годам светит. Так что не всё так плохо. 2/3 срока отсидит и по УДО выйдет (если конечно во время отсидки не продолжит фигнёй страдать)
И ларчик просто открывался,
Представил в 60 себя,
И тут же в ужасе сознался.
Этап 1-й.
- Пропал, миленький. А не летай, не летай.Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.
- Долетался, желтоглазый!
Этап 2-й.
"Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну, Ипполита Матвеевича и его загадочного спутника."(с)
Вангую этап третий.
"Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку.
Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Лежал он в подтяжках и зеленых носках, которые в Черноморске называются также карпетками."(с)