Появилось первое видео задержанного в Минске основателя издания Nexta

В Сети появилось первое видео задержанного в минском аэропорту основателя и бывшего главреда оппозиционного ТГ-канала "Нехта" Романа Протасевича. Именно из-за него, по некоторым данным, была проведена спецоперация с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который пролетал над территорией Белоруссии, направляясь из Афин в Вильнюс.



