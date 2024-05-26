Океан придумал как бороться с пластиком без помощи человека

Чаще всего эти образования можно наблюдать на побережьях Средиземного моря, где посидония способна ежегодно собирать почти 900 миллионов пластиковых частиц. По наблюдениям ученых, до 50% собранных образцов отходов составляли пластиковые частицы, а в 17% шаров с пластиковыми обломками также были найдены и синтетические волокна. Всего на килограмм собранных шаров приходилось более 1500 фрагментов отходов, в среднем до 1,6% массы всего шара. Найденные частицы отходов были повседневными бытовыми продуктами: упаковкой от продуктов питания, крышками от бутылок, одноразовой посудой.