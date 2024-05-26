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Океан придумал как бороться с пластиком без помощи человека

Океан придумал как бороться с пластиком без помощи человека

Автор:
26 мая 2024 09:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   мусор   новости   океан   пластик   факты   фото   
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Ученые обнаружили природный механизм, которым океан очищается от пластиковых загрязнений и отходов. Неожиданная находка ждала испанских ученых из университета Барселоны на побережье Майорки. Оказалось, что водоросли в прибрежных районах при помощи естественных пучков волокон, так называемых «Шаров Нептуна» фильтруют мусор из воды и со дна.

«Шары Нептуна» – это сферообразные образования из листьев морской травы посидонии (Posidonia Oceanica), распространенной в Средиземном море. Они измельчаются под действием морских течений, но сначала остаются прикрепленными к стеблям. По мере того как они постепенно погружаются на дно, поврежденные оболочки листьев образуют жесткие волокна, которые переплетаются в клубок, собирая при этом пластиковый мусор из воды и с морского дна. «Созревшие» шары волны выносят на берег.

Чаще всего эти образования можно наблюдать на побережьях Средиземного моря, где посидония способна ежегодно собирать почти 900 миллионов пластиковых частиц. По наблюдениям ученых, до 50% собранных образцов отходов составляли пластиковые частицы, а в 17% шаров с пластиковыми обломками также были найдены и синтетические волокна. Всего на килограмм собранных шаров приходилось более 1500 фрагментов отходов, в среднем до 1,6% массы всего шара. Найденные частицы отходов были повседневными бытовыми продуктами: упаковкой от продуктов питания, крышками от бутылок, одноразовой посудой.

«Водоросли ловят пластиковый мусор с морского дна, а затем эти ловушки удаляются из морской среды – выбрасываются на берег», –­ сообщают исследователи. Этот процесс представляет собой непрерывную очистку моря от пластикового мусора.


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Метки: в мире   мусор   новости   океан   пластик   факты   фото   
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17k
ss Час назад
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−18
berbox 14 минут назад
Сцуко, единственный паразит на планете-человек. И даже тут природа пытается бороться.
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4k
VPJ Полчаса назад
Ни фига мы о морях и океанах не знаем. Точно...сидят в глубине умнющие "организьмы", и наше говно за нами подбирают. Вот в виде какашек и выбрасывают нам на наши берега...
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1856 постов (1809 в горячем)

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