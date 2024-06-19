Болеет ли кошечка? – как японцы применяют ИИ

Это по сути ИИ, заточенный под одну цель – определить, когда кошке больно.

Все потому что японцы очень мнительные, иногда они не могут понять, кошка болеет или просто жалуется. Как она себя чувствует? Просто решила поспать или серьезно заболела?

Видимо, щупать кошкин нос, как было принято у нас в детстве, в Японии не принято.