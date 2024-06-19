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Болеет ли кошечка? – как японцы применяют ИИ

Болеет ли кошечка? – как японцы применяют ИИ

Автор:
19 июня 2024 08:42
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   животные   кошечка   новости   яония   
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Наконец достойное применение ИИ! Логистика там, экономика – все это мелочи, вот коты – это дело. Японцы точно так думают, потому что именно они разработали приложение для смартфонов CatsMe!

Это по сути ИИ, заточенный под одну цель – определить, когда кошке больно.

Все потому что японцы очень мнительные, иногда они не могут понять, кошка болеет или просто жалуется. Как она себя чувствует? Просто решила поспать или серьезно заболела?

Видимо, щупать кошкин нос, как было принято у нас в детстве, в Японии не принято.

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CatsMe! хорош тем, что не оставляет японцу самому решать – ехать к ветеринару или нет, японцы не очень любят принимать решения. Оно точно говорит, что нужно делать.

Как работает кошачий ИИ

Нужно включить приложение и навести камеру на животное.

Если на индикаторе покажут желтые метки, то это означает, что кошке плохо. Нужно позвонить ветеринару, описать симптомы, а он уже скажет, нужно ли везти кота в клинику или достаточно удаленного лечении и наблюдения.

Приложение было разработано исследователями из Университета Японии, организовавшими технологический стартап Carelogy. ИИ обучался на поведении и фотографии 6000 кошек.

Оценивалось выражение их морд, положение тела, то, как они сидят или лежат. ИИ быстро сканирует все ключевые приметы с признаками здоровых и больных кошек и выдает вердикт.

Удивительно, но первые тесты показали, что точности ИИ составила 95%! Кошки, которые были выявлены больными, были названы такими и реальными ветеринарами в клинике.

Разработчики говорят, что точность будет 99%, когда ИИ будет обучаться на актуальных фотографиях клиентов и их отзывах.

С момента запуска приложения в тестовом режиме в 2023 году CatsMe! воспользовались более 230 000 клиентов. Конечно, кошек в Японии много, порядка 16 миллионов домашних кошек и собак живет в стране. Но суть в том, что японские кошки все же отличаются от других, не островных.

Так же, как турецкие, замечали, наверное? И выходит, что этот ИИ учился только на одном виде кошек, вряд ли он будет настолько же эффективен на европейских котах?

Источник:

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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   животные   кошечка   новости   яония   
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Тяжолый Орк Час назад
- опишите симптомы!
- желтые метки!
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
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