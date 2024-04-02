Модель, созданная с помощью ИИ, зарабатывает $20 тысяч в месяц

В отличие от настоящих женщин, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, создатель Лили Рейн может делать новые фотографии в экзотических местах в любое время.
В наше время ИИ-модели зарабатывают тысячи долларов на своих фотографиях каждый месяц. Это касается Лили Рейн, которая зарабатывает почти 20 тысяч долларов в месяц на платформе Fanvue.
Кажется, что искусственный интеллект сейчас используется для всего, от планирования свадеб до простых советов парам как провести вечер. Однако одной из самых больших отраслей, в которой ИИ, похоже, доминирует, стал модельный мир, где красавицы, созданные компьютером, зарабатывают тысячи долларов в месяц. Это относится и к 19-летней красавице Лили Рейн.
Благодаря своим привлекательным снимкам, созданным с помощью цифровых технологий, девушка зарабатывает на платформе Fanvue почти 20 тысяч долларов в месяц. И, по мнению экспертов, этот показатель будет только расти. В отличие от обычных моделей, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, создатель Лили может делать новые фотографии в экзотических местах по первому же требованию.
"За последний год в Fanvue наблюдается стремительный рост числа создателей ИИ, многие из которых находят новые способы создания инновационного контента. В ноябре на долю создателей ИИ пришлось 15 % доходов Fanvue — на 100 % больше, чем месяцем ранее, — и этот рост не замедляется. Лили — яркий пример творца, восполняющего пробел в сфере туристического влияния", — заявил Уилл Монанж, генеральный директор и основатель Fanvue.
Он добавил, что плюс такой модели заключается в том, что она может создавать идиллические живописные фотографии без длительных переездов и дополнительных расходов на поездки, а также использовать разные сезоны для привлечения своей аудитории.
"Использование сезонов и модных поездок для создания контента и его монетизации — это большой бизнес. Лили может выглядеть как Кардашьян, наслаждающаяся своим ежегодным лыжным путешествием по лучшим горным курортам, которые только можно купить за деньги", — добавил создатель модели.
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