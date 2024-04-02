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Модель, созданная с помощью ИИ, зарабатывает $20 тысяч в месяц

Модель, созданная с помощью ИИ, зарабатывает $20 тысяч в месяц

Автор:
02 апреля 2024 10:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Девушка   ИИ   в мире   модель   новости   путешествия   фото   
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В отличие от настоящих женщин, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, создатель Лили Рейн может делать новые фотографии в экзотических местах в любое время.

В наше время ИИ-модели зарабатывают тысячи долларов на своих фотографиях каждый месяц. Это касается Лили Рейн, которая зарабатывает почти 20 тысяч долларов в месяц на платформе Fanvue.


Кажется, что искусственный интеллект сейчас используется для всего, от планирования свадеб до простых советов парам как провести вечер. Однако одной из самых больших отраслей, в которой ИИ, похоже, доминирует, стал модельный мир, где красавицы, созданные компьютером, зарабатывают тысячи долларов в месяц. Это относится и к 19-летней красавице Лили Рейн.


Благодаря своим привлекательным снимкам, созданным с помощью цифровых технологий, девушка зарабатывает на платформе Fanvue почти 20 тысяч долларов в месяц. И, по мнению экспертов, этот показатель будет только расти. В отличие от обычных моделей, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, создатель Лили может делать новые фотографии в экзотических местах по первому же требованию.

"За последний год в Fanvue наблюдается стремительный рост числа создателей ИИ, многие из которых находят новые способы создания инновационного контента. В ноябре на долю создателей ИИ пришлось 15 % доходов Fanvue — на 100 % больше, чем месяцем ранее, — и этот рост не замедляется. Лили — яркий пример творца, восполняющего пробел в сфере туристического влияния", — заявил Уилл Монанж, генеральный директор и основатель Fanvue.


Он добавил, что плюс такой модели заключается в том, что она может создавать идиллические живописные фотографии без длительных переездов и дополнительных расходов на поездки, а также использовать разные сезоны для привлечения своей аудитории.


"Использование сезонов и модных поездок для создания контента и его монетизации — это большой бизнес. Лили может выглядеть как Кардашьян, наслаждающаяся своим ежегодным лыжным путешествием по лучшим горным курортам, которые только можно купить за деньги", — добавил создатель модели.

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Метки: Девушка   ИИ   в мире   модель   новости   путешествия   фото   
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8  комментариев
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1k
likiloki Час назад
Давайте прямо, зарабатывает владелец цифровой модели. Вот когда эта модель будет иметь собственный полноценный ИИ, тогда да.
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60k
turyst 11 минут назад
Я один не понимаю, зачем люди платят за "посмотреть чужие фотки"?

Тем более, нарисованные.
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563
Доцент Полчаса назад
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35k
Ego sum qui sum Полчаса назад
20 век - сиськи рулят
21 век - виртуальные сиськи рулят
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3k
crownanniversury 41 минуту назад
Куда катиться этот мир..
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276
DuckTales 56 минут назад
О новый дивный мир
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2443 поста (2382 в горячем)

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