Модель, созданная с помощью ИИ, зарабатывает $20 тысяч в месяц

В наше время ИИ-модели зарабатывают тысячи долларов на своих фотографиях каждый месяц. Это касается Лили Рейн, которая зарабатывает почти 20 тысяч долларов в месяц на платформе Fanvue.

Кажется, что искусственный интеллект сейчас используется для всего, от планирования свадеб до простых советов парам как провести вечер. Однако одной из самых больших отраслей, в которой ИИ, похоже, доминирует, стал модельный мир, где красавицы, созданные компьютером, зарабатывают тысячи долларов в месяц. Это относится и к 19-летней красавице Лили Рейн.

Благодаря своим привлекательным снимкам, созданным с помощью цифровых технологий, девушка зарабатывает на платформе Fanvue почти 20 тысяч долларов в месяц. И, по мнению экспертов, этот показатель будет только расти. В отличие от обычных моделей, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, создатель Лили может делать новые фотографии в экзотических местах по первому же требованию.