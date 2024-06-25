Искусственный интеллект помогает выявить неисправности автомобилей

ИИ анализирует фото и выявляет возможные неисправности автомобиля. Всего за 30-45 секунд программа выдает детальный отчет о состоянии машины. На его основе механики проводят диагностику отдельных узлов.

Представители дилера утверждают, что сканер находит неисправности значительно быстрее, чем работники СТО. Особенно эффективно он обнаруживает утечку масла или топлива.