В Корее ведущих новостей заменяют на ИИ из экономии

Поддельную девушку, которая заменила на новостном канале реального человека, зовут Джина. И она немного рвано, но в целом довольно хорошо и на чистом корейском рассказывает любые новости – похороны, праздники, проблемы с трафиком.

Кстати, все страны уже балуются с ИИ-новостниками, даже в России были показы. Но все это делалось разово для демаркации – вот чего на данном этапе достигли нейросети.