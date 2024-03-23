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В Корее ведущих новостей заменяют на ИИ из экономии

В Корее ведущих новостей заменяют на ИИ из экономии

Автор:
23 марта 2024 09:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ИИ   Корея   в мире   ведущая   новости   экономия   
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В Южной Корее минимальная по статистике зарплата 1500 долларов в месяц. А платный ИИ генератор человека обходится телекомпании 600 долларов в месяц. И это с учетом, что новостные ведущие тут еще престижная работа, так что получают они не по минимуму!

Так что первые головы уже полетели, ведущая на местном канале Чеджу была успешно заменена сгенерированной моделью юной девушки. Та не устает, не болеет, не берет отпусков и работает за 600 тысяч вон в месяц. Кажется, скоро в Южной Корее последуют массовые увольнения ведущих – капитализм не терпит лишних расходов.

Поддельную девушку, которая заменила на новостном канале реального человека, зовут Джина. И она немного рвано, но в целом довольно хорошо и на чистом корейском рассказывает любые новости – похороны, праздники, проблемы с трафиком.

Кстати, все страны уже балуются с ИИ-новостниками, даже в России были показы. Но все это делалось разово для демаркации – вот чего на данном этапе достигли нейросети.

Первой реально взять такую ведущую на ставку взамен настоящего человека решилась телекомпания Южной Кореи. И судя по положительной реакции пользователей – работы скоро лишатся сотни локальных дикторов.

Ненастоящий диктор Джина выглядит очень молодо, свежо, типичная такая корейская скромная красотка. И даже стареть год от года не будет! С учетом, какие корейцы лукисты, руководство компании просто в восторге. Можно самых красивых девушек себе нанимать по той же таксе в 400 долларов.

Ну что, актрисы и телеведущие, которые вложились в пластические операции, помогло это вам? На самом деле грустно, они пытались принять участие в гонке и все равно проиграли.

Что ждет телевидение?

Немного жутко выглядит в разрезе мрачного будущего киберпанк, где на экране мало настоящих людей, и все актеры – тоже сгенерированные играют по сгенерированному ИИ сценарию.

Если бы у нас в России были такие новости, я бы их смотреть не стала. Если бы юмористическая передача или аналитика, чтобы ИИ просто начитывала авторский контент, если автор сам просто голоса своего или лица стесняется.

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Метки: ИИ   Корея   в мире   ведущая   новости   экономия   
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6  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Самим айтишникам не стыдно за этот бред? Какое ИИ? При чем тут ИИ? Через компьютерный анимационный рисунок прогоняют подготовленный текст - никакого отношения к ИИ это не имеет. Так и первые звуковые мультфильмы можно ИИ назвать. Бред про ИИ становится уже массовым. Очевидно, это востребовано у сопливой и безмозглой аудитории, у которой в силу отсутствия ума и для замещения оного наблюдается сильная тяга ко всему хорошему и прогрессивному - потому, что это ещё модно. Скоро палец будут показывать и восхищённо восклицать, что это ИИ.
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8k
perekrestok 8 минут назад
Конечно интересно. Но уже писали как скоро будут снимать кино. Будут брать живых людей, а потом будут накладывать на лицо картинку любого актера. Как пример - Аватар или Пираты Карибского моря. Так и с новостями. Эмоции и слова живых людей а картинка любого красавца или красавицы! Так что можно будет брать любого человека, не красавца, даже инвалида. Не надо костюма, макияжа, красивой обстановки. Сидит человек дома на диване, комментирует новости а на экране красавица или красавец в студии это все произносит.
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19k
banzai7 Час назад
Скоро самой престижной профессией станет грузчик. Его цифрой не заменишь.
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60k
turyst Час назад
Ага, показывали тут, на Фишках, в том году такую нарисованную корейскую телеведущую.
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Prostoilogin
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  • 2436 постов (2378 в горячем)

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