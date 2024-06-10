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Нейросеть показала, как будут выглядеть люди через тысячу лет

Нейросеть показала, как будут выглядеть люди через тысячу лет

Автор:
10 июня 2024 09:57
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   ИИ   Искусственный интеллект   Нейросеть   будущее человечества   киберпанк   предсказание будущего   прогноз на будущее   
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Благодаря искусственному интеллекту больше не нужно строить догадки о том, как будет выглядеть человеческая раса в далёком будущем. Но прогноз оказывается страшнее, чем самые смелые фантазии.

Выбрав в качестве инструмента программу Midjourney, компания UNILAD создала серию изображений, которые показали, как мы будем выглядеть через 1000 лет... и это шоу ужасов.


Неудивительно, что программа, созданная на основе технологического прогресса, рисует нам роботизированное будущее, однако изображения всё равно жуткие.


Самое жуткое в них — это почти роботизированное лицо, на котором видны провода и различные механические приспособления, заменяющие кожу на щеках и лбу. Почти как скелет в стиле киберпанк.


Как мы превратимся в киборгов, покрытых проводами, — ещё одна загадка. Станет ли покрытие лица проводами новой модной тенденцией или это отражение того, насколько широко технологии будут распространены в нашей жизни?


А может быть, это изображение олицетворяет то, как может выглядеть сам ИИ после 1000 лет развития.


Хорошая новость заключается в том, что программа не предсказала, что все поголовно станут такими киборгами.


Однако плохая новость заключается в том, что даже обычные человеческие лица не выражают никакой радости от своей жизни в будущем. Они выглядят изможденными и уставшими.


Однако вы, вероятно, этого не заметили, поскольку заняты разглядыванием двух лиц в середине нижнего ряда и надеждой на то, что ИИ в данном случае всё ужасно перепутал.


Мы не знаем, какие ужасы пришлось пережить этим двум существам и почему их внешность так сильно исказилась. Может быть, это предзнаменование того, куда движется общество, или результат некой зловещей катастрофы?


А может быть, ИИ просто ошибается насчет будущего человеческой расы. В любом случае, мы никогда не узнаем этого, если только в ближайшем будущем не откроем секрет бессмертия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Midjourney   ИИ   Искусственный интеллект   Нейросеть   будущее человечества   киберпанк   предсказание будущего   прогноз на будущее   
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8  комментариев
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26k
SolomonA Час назад
Люди показали, как будет выглядеть нейросеть в 2035 году.
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25k
Скептик-материалист 23 секунды назад
ИИ формирует и закладывает сам человек - существо, хоть и звучащее "гордо", но наполненное, кроме стремления сделать жизнь "лучше", тайными фантазиями, пороками и заблуждениями. Поэтому вера в него крайне сомнительна )
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1k
Dwarf61 8 минут назад
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
не забывайте "чей ИИ" генерировал.западный. а там люди живут с чуждой нам психологией..
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8k
Харон ( Χάρων) 14 минут назад
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825
GoodFireman 40 минут назад
Если так, то мы этого изменения не заметим. За 1000 лет постепенного привыкания к своей внешности, даже такая будет нормой.
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9k
krivsan 53 минуты назад
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9k
krivsan Час назад
алкаши возле магазина,практический так выглядят,нехер гоняться за будущим,оно - здесь
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1881 пост (1798 в горячем)

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