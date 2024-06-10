Нейросеть показала, как будут выглядеть люди через тысячу лет

Благодаря искусственному интеллекту больше не нужно строить догадки о том, как будет выглядеть человеческая раса в далёком будущем. Но прогноз оказывается страшнее, чем самые смелые фантазии.
Выбрав в качестве инструмента программу Midjourney, компания UNILAD создала серию изображений, которые показали, как мы будем выглядеть через 1000 лет... и это шоу ужасов.
Неудивительно, что программа, созданная на основе технологического прогресса, рисует нам роботизированное будущее, однако изображения всё равно жуткие.
Самое жуткое в них — это почти роботизированное лицо, на котором видны провода и различные механические приспособления, заменяющие кожу на щеках и лбу. Почти как скелет в стиле киберпанк.
Как мы превратимся в киборгов, покрытых проводами, — ещё одна загадка. Станет ли покрытие лица проводами новой модной тенденцией или это отражение того, насколько широко технологии будут распространены в нашей жизни?
А может быть, это изображение олицетворяет то, как может выглядеть сам ИИ после 1000 лет развития.
Хорошая новость заключается в том, что программа не предсказала, что все поголовно станут такими киборгами.
Однако плохая новость заключается в том, что даже обычные человеческие лица не выражают никакой радости от своей жизни в будущем. Они выглядят изможденными и уставшими.
Однако вы, вероятно, этого не заметили, поскольку заняты разглядыванием двух лиц в середине нижнего ряда и надеждой на то, что ИИ в данном случае всё ужасно перепутал.
Мы не знаем, какие ужасы пришлось пережить этим двум существам и почему их внешность так сильно исказилась. Может быть, это предзнаменование того, куда движется общество, или результат некой зловещей катастрофы?
А может быть, ИИ просто ошибается насчет будущего человеческой расы. В любом случае, мы никогда не узнаем этого, если только в ближайшем будущем не откроем секрет бессмертия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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