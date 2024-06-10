Нейросеть показала, как будут выглядеть люди через тысячу лет

Выбрав в качестве инструмента программу Midjourney, компания UNILAD создала серию изображений, которые показали, как мы будем выглядеть через 1000 лет... и это шоу ужасов.

Неудивительно, что программа, созданная на основе технологического прогресса, рисует нам роботизированное будущее, однако изображения всё равно жуткие.

Самое жуткое в них — это почти роботизированное лицо, на котором видны провода и различные механические приспособления, заменяющие кожу на щеках и лбу. Почти как скелет в стиле киберпанк.