Конкурс красоты «Мисс ИИ»: кто вышел в полуфинал

Жюри конкурса для виртуальных моделей, который впервые проводится онлайн-платформой Fanvue, отобрало десять полуфиналисток из более чем 1 500 заявок. Кто же они, эти искусственно сгенерированные и такие популярные дамы?
Первый в мире конкурс красоты для женщин, сотворённых искусственным интеллектом, наконец-то представил список тех, кто вышел в полуфинал. Из 1 500 участниц Fanvue World AI Creator Awards десять лучших продолжат борьбу за звание первой в истории Мисс ИИ. Конкурсантки не сомневаются, что конкуренция будет очень жёсткой.
Но, как и в любом другом конкурсе, для получения приза потребуется не только внешность. Финалисток также будут оценивать по уровню их технического исполнения и влиятельности в социальных сетях.
«Премия показала, насколько активны создатели в сфере ИИ и насколько высок уровень участниц», — говорит соучредитель компании Fanvue Уилл Монанж.
Призовой фонд в размере 20 000 долларов будет разделен между тремя лучшими участницами, победительница (вернее, её создатель) получит 5000 долларов наличными, а также льготы и рекламные акции на платформе Fanvue.
Итак, кто же эти 10 женщин, претендующих на корону Мисс ИИ? Давайте посмотрим на них поближе. Повторимся, что все красавицы на фотографиях ниже, несмотря на пугающую реалистичность, не существуют в реальности.
Несмотря на то, что Оливия Си существует только на компьютере своего создателя, она успела собрать более 10 000 подписчиков в Instagram*. Девушка делится с подписчиками фотографиями из красочных путешествий, показывает разные страны, достопримечательности, национальную кухню. Разумеется, все страны и блюда, которыми наслаждается Оливия, созданы с помощью ИИ-генератора изображений Midjourney и доработаны с помощью Adobe AI.
У Кензы Лайли 190 000 подписчиков в Instagram*, и она имеет самое большое присутствие в социальных сетях среди всех финалисток. Она утверждает, что ее контент «тесно связан с марокканским обществом» и способствует «расширению прав и возможностей женщин в Марокко и на Ближнем Востоке».
Создатели Анн утверждают, что её главная цель — продвигать французский регион Бретань. У Анн 9 800 подписчиков в Instagram*. Помимо прочего, она является послом Océanopolis Acts, фонда по сохранению и защите океана, и часто появляется на созданных ИИ изображениях кампаний по очистке океана.
Зара была создана для рекламы натуральной пищевой добавки Hermones и с тех пор используется для повышения осведомленности о гормональном дисбалансе. Согласно ее странице в Instagram*, которая насчитывает почти 6 000 подписчиков, Зара — адепт здорового образа жизни, правильного питания, при этом любит путешествия и моду.
Румынская «байкерша» и диджей Айяна Рейнбоу продается своими создателями как автор контента с сильным социальным посланием. Она пропагандирует «разнообразие во всех его проявлениях» и позитивный настрой.
Создатели Лалины говорят, что изначально ИИ-модель была создана для того, чтобы проверить, насколько реалистичными могут быть их изображения. Заявленная социальная цель Лалины — способствовать взаимопониманию между различными культурами и точками зрения. За это время модель набрала 93 200 подписчиков в Instagram* благодаря «стильной атмосфере с оттенком соблазна».
Серен Ай собрала более 11 000 подписчиков в Instagram*. Создатели помещают ее в различные ситуации — то она выступает как пилот истребителя или электромонтер, то путешествует во времени и встречается с динозаврами или первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.
Асена Илик, также из Турции, набрала 29 200 подписчиков в Instagram*. Судя по фотографиям, Асена часто путешествует по миру, гоняет на машинах и даже посещает космос. Она также часто появляется на снимках в сопровождении живых или мертвых знаменитостей — от Жозе Моуринью до Фриды Кало.
Создатели Асены подчеркивают, что ИИ-модель может стать влиятельной, не продавая секс.
Для популярности куда важнее артистизм и оригинальность контента.
Элиза Хан — одна из первых в Бангладеш ИИ-моделей. Она предлагает своим 13 000 подписчикам в Instagram* последние тенденции поколения Z. Еще больше усиливая ощущение сюрреалистичности, Элиза добавляет в свой блог реальные фотографии, сделанные ее создателем в университете Брак, Бангладеш. Её мечта — создать мир, в котором «каждый будет чувствовать, что его ценят и относятся к нему справедливо».
Последняя претендентка на победу — путешествующая по миру Айлия Лу, которую ее создатель описывает как японо-афро-бразильскую художницу. Изначально она создавалась для серии кинопроектов, в которых должна была сыграть главную роль. На своей странице в Instagram*, у которой 10 800 подписчиков, Айлия делится изображениями нарядов высокой моды, а также «собственными» художественными снимками.
* запрещенная в РФ соцсеть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта для человечества
- ИИ-девушки спровоцировали эпидемию одиночества и угрожают понизить рождаемость
- Эксперты предупредили о скором исчезновении человечества из-за развития искусственного интеллекта
- ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
- «В ближайшие несколько лет это изменит мир»: экс-директор Google заявил, что развитие искусственного интеллекта станет катастрофой для человечества