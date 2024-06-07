Конкурс красоты «Мисс ИИ»: кто вышел в полуфинал

Первый в мире конкурс красоты для женщин, сотворённых искусственным интеллектом, наконец-то представил список тех, кто вышел в полуфинал. Из 1 500 участниц Fanvue World AI Creator Awards десять лучших продолжат борьбу за звание первой в истории Мисс ИИ. Конкурсантки не сомневаются, что конкуренция будет очень жёсткой.

Но, как и в любом другом конкурсе, для получения приза потребуется не только внешность. Финалисток также будут оценивать по уровню их технического исполнения и влиятельности в социальных сетях.

«Премия показала, насколько активны создатели в сфере ИИ и насколько высок уровень участниц», — говорит соучредитель компании Fanvue Уилл Монанж.

Призовой фонд в размере 20 000 долларов будет разделен между тремя лучшими участницами, победительница (вернее, её создатель) получит 5000 долларов наличными, а также льготы и рекламные акции на платформе Fanvue.

Итак, кто же эти 10 женщин, претендующих на корону Мисс ИИ? Давайте посмотрим на них поближе. Повторимся, что все красавицы на фотографиях ниже, несмотря на пугающую реалистичность, не существуют в реальности.