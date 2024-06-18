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В Приморском крае жильцы заварили дверь женщине, державшей дома 20 собак

В Приморском крае жильцы заварили дверь женщине, державшей дома 20 собак

Автор:
18 июня 2024 18:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Приморский край   женщина   квартира   питомник   собаки   
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Она не заморачивалась и выгуливала животных прямо в квартире.

В приморском городе Артём жители многоквартирного дома уже воют от своей соседки. Она устроила в квартире собачий питомник и притащила с улицы 20 собак. В помещении настоящий мрак: груды мусора, разорванные тряпки, сломанная мебель и непередаваемый запах.

Животных хозяйка не выгуливает, они гадят прямо в квартире, потом она собирает это добро в пакет и выкидывает в окно на улицу.

Под ней находится квартира инвалида I группы - он неоднократно обращался в полицию и местную администрацию. Остальные жильцы дома поступали аналогично. Структуры долго решали, в итоге выписали не сильно адекватной собачнице штраф в 500 рублей.

Тогда люди обратились в суд и он предписал дочери этой дамы (она собственник квартиры), привести помещение в порядок, а мать пристроить в психдиспансер. Пока безрезультатно.

Когда соседи в очередной раз пришли к ней на разборки, хозяйка питомника сбежала. Тогда собак забрали - теперь решают, куда их деть. А дверь в квартиру заварили.

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Метки: Видео   Приморский край   женщина   квартира   питомник   собаки   
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2  комментария
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5k
Tuskub Час назад
..заходил я как-то в квартиру к такой ####. Запах настолько непереносимый, что даже непонятно с чем его сравнить, но уже приближаясь к порогу начинает выворачивать...(( Потом новые жильцы в этой квартире обдирали все - до бетона - лаги половые снимали, обои ажж до "скоблежа". Выбрасывалось всё "в ноль". Как мне счазз кажется - там из старого остались только трубы отопления и газа - там даже унитазную подводку заменили - остались просто бетонные стены без окон - их начали заново ставить недели через две после чистки квартиры.
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12k
Zhora 24 минуты назад
Вообще должен же существовать законный механизм, как таких людей принудительно отправить в дурку. Ладно если у шизанутого отдельный частный дом и он засрал только его - да и чёрт с ним. Но блин многоквартирный дом?! Это же лютая жесть просто!
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