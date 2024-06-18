В Приморском крае жильцы заварили дверь женщине, державшей дома 20 собак

В приморском городе Артём жители многоквартирного дома уже воют от своей соседки. Она устроила в квартире собачий питомник и притащила с улицы 20 собак. В помещении настоящий мрак: груды мусора, разорванные тряпки, сломанная мебель и непередаваемый запах.

Животных хозяйка не выгуливает, они гадят прямо в квартире, потом она собирает это добро в пакет и выкидывает в окно на улицу.

Под ней находится квартира инвалида I группы - он неоднократно обращался в полицию и местную администрацию. Остальные жильцы дома поступали аналогично. Структуры долго решали, в итоге выписали не сильно адекватной собачнице штраф в 500 рублей.

Тогда люди обратились в суд и он предписал дочери этой дамы (она собственник квартиры), привести помещение в порядок, а мать пристроить в психдиспансер. Пока безрезультатно.

Когда соседи в очередной раз пришли к ней на разборки, хозяйка питомника сбежала. Тогда собак забрали - теперь решают, куда их деть. А дверь в квартиру заварили.