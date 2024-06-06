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Парень попросил отца показать, как тот танцевал в молодости

Парень попросил отца показать, как тот танцевал в молодости

Автор:
06 июня 2024 08:27
Метки: Видео   молодость   отец   папа   танец   тогда и сейчас   
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В социальных сетях набирает популярность новый тренд. Дети просят своих родителей показать, как те танцевали в молодости. Пока что лидирует парень, который попросил отца станцевать и сопоставил ролик с архивным видео 36-летней давности.

Возраст – это всего лишь цифра.

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Метки: Видео   молодость   отец   папа   танец   тогда и сейчас   
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753
Nevad Black 22 минуты назад
веселенький папка
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17k
Типа граф 19 минут назад
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3701 пост (3663 в горячем)

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