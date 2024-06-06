Парень попросил отца показать, как тот танцевал в молодости

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В социальных сетях набирает популярность новый тренд. Дети просят своих родителей показать, как те танцевали в молодости. Пока что лидирует парень, который попросил отца станцевать и сопоставил ролик с архивным видео 36-летней давности.
Возраст – это всего лишь цифра.
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